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Россияне завезли на оккупированные территории "волонтеров", чтобы имитировать молодежные движения, - Нацсопротивление

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

цнс

Россияне завезли на временно оккупированные территории Украины псевдоволонтеров для имитации молодежных движений: их привлекают к митингам и пропаганде.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что на оккупированные территории на основе ротации ездят прокремлевские студенты из "Движения первых".

"Их привлекают к лечению оккупантов, организации постановочных митингов и пропаганде местного населения. В частности, они проводят уроки пропаганды в украинских школах с целью промывания мозгов украинским детям", - говорится в сообщении.

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В Центре национального сопротивления обещают, что каждый пропагандист ответствен за преступления против украинского народа. И напоминают, что о личных данных предателя или врага можно сообщить через чат-бот.
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Молодіжні рухи це коли молодий кацап перед тим, як здохнути трохи подригається чи що?
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29.11.2023 12:26 Ответить
Коли він ще не відкрив рота, а ти вже уіпав його по пиці лопатою…
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29.11.2023 13:25 Ответить
Всё по крымскому сценарию. У россии не хватает мозгов, чтобы придумывать что то новое. Пропаганда в точности как в СССР.
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29.11.2023 12:34 Ответить
Навіщо щось нове, якщо це все добре працює? Всі твої докази не докази,а якщо ти заперечуєш це,то ти нацист і бла бла бла. Хто це переплюнув? Ніхто цього не переплюне, це можна тільки знищити, при чому в корені. І не треба звертати уваги на "хароших рассіян", чим ближче до перемоги, тим їх ставатиме більше і більше вони будуть срати своїм "я жє нє панімаю", бо задачі цих "хароших рассіян" , це знову нам нав'язатися.
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29.11.2023 13:06 Ответить
 
 