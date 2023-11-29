Россияне завезли на оккупированные территории "волонтеров", чтобы имитировать молодежные движения, - Нацсопротивление
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Россияне завезли на временно оккупированные территории Украины псевдоволонтеров для имитации молодежных движений: их привлекают к митингам и пропаганде.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что на оккупированные территории на основе ротации ездят прокремлевские студенты из "Движения первых".
"Их привлекают к лечению оккупантов, организации постановочных митингов и пропаганде местного населения. В частности, они проводят уроки пропаганды в украинских школах с целью промывания мозгов украинским детям", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления обещают, что каждый пропагандист ответствен за преступления против украинского народа. И напоминают, что о личных данных предателя или врага можно сообщить через чат-бот.
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