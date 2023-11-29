РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8144 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
795 3
боеприпасы (1930) война (46506) Евросоюз (15853) Кулеба Дмитрий (2617)

У Запада хватает политической воли для наращивания помощи Украине, однако есть логистические проблемы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боєприпаси

Логистические проблемы должны решать люди, обладающие специальными знаниями, понимающие, как используется и обслуживается это оборудование.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом Совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У меня нет оснований считать, что у Запада не хватает политической воли, чтобы наращивать помощь Украине. Но есть много чисто технической, очень профессиональной работы, которая должна быть выполнена, чтобы достигать результатов в этой сфере", - отметил министр.

Кулеба заявил, что не видит в этом недостатка воли.

"Но я вижу технические вопросы, требующие массы внимания и работы. Я поднимал этот вопрос на каждой встрече в Брюсселе вчера и буду поднимать его сегодня", - добавил глава МИД.

Министр отметил, что эти "узкие места" в логистике должны решать люди, обладающие специальными знаниями, понимающие, как используется и обслуживается оборудование, для чего нужны запчасти и как работают цепи поставок.

"Они (эти люди. – Ред.) должны встретиться и решить эту проблему. Иначе вся Европа будет оставаться незащищенной", – подытожил Кулеба.

Читайте также: Президент Латвии Ринкевичс: ЕС должен отложить продажу боеприпасов в третьи страны, лучше предоставить их Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Заходу вистачає політичної волі для нарощування допомоги Україні, проте , проте нарощування допомоги Україні немає, через логістичні проблеми, котрі сам Захід і створює, або не вирішує ці проблеми ,котрі створюють "прорашистські агенти" Заходу(ЄС І НАТО)
показать весь комментарий
29.11.2023 12:36 Ответить
Політична воля повинна бути в тому щоб дозволити удари по рашці західною зброєю . Написати на неї вироблено в Україні і вперед робити справу.
якась маячня, рашка виробляє всю зброю і ніхто не заважає бомбити підприємства та літаки на аеродромах ,тільки поодинокі безпілотні км шкрябають багатоповерхівки в Москві
показать весь комментарий
29.11.2023 12:47 Ответить
Основна "логістична проблема" - це обєлєчіваніє любителів циркових вистав вирішена ще в 2019. Всі інщі проблеми, це фарс мажор за який адміністрація цирку відповідальності не несе. Карабас-Барабас подав в Європейській суд бо порушені права Людини, заради якої весь цей цирк.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:55 Ответить
 
 