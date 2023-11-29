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"Укроборонпром" отрицает поставки деталей для самолетов и вертолетов РФ из Украины, о которых ранее писали СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укроборонпром

Предприятия "Укроборонпрома" с 2014 года не работают с российскими компаниями, упоминавшимися накануне СМИ в материале об импорте украинских комплектующих для авиапромышленности РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении концерна.

"В ряде украинских СМИ со ссылкой на русскоязычное интернет-издание "Важные истории" (зарегистрировано в Латвийской Республике) появилась информация о том, что с января 2022 года по июль 2023 года российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала в РФ компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий АО "Українська оборонна промисловість". Также указано, что продукция поставлялась через компании LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызская Республика)", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" отметил, что предприятия, упомянутые в материале, - АО "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ГП "ХМЗ "ФЕД" и АО "Київський завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и "Бакайторг1".

"Также сообщаем, что с начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Українська оборонна промисловість" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию. Собранные во время соответствующей проверки материалы были переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования", - отметили в концерне.

В "Укроборонпроме" напомнили СМИ о "многочисленных фейках, распространяемых рашистской пропагандой относительно деятельности украинской оборонки, и необходимостью тщательного фактчекинга материалов особенно во время полномасштабного вторжения".

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Топ комментарии
+8
А хтось очікував шо вони зізнаються і покаються?
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29.11.2023 12:43
+5
Ну как же нє вєріть в чєснасть чєсних чєснюков із укроборонпрома-то всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов враждєбна льющіх воду на мєльніцу етіх чєсних чєснюков...
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29.11.2023 12:44
+4
У низці українських ЗМІ з посиланням на російськомовне інтернет-видання "Важные истории" Джерело: https://censor.net/ua/n3458472

Далі можна не читати. Корисні ідіоти дуже ********** кацапські сенсації.
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29.11.2023 12:45
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А хтось очікував шо вони зізнаються і покаються?
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29.11.2023 12:43 Ответить
А по темі? Якщо у Вас є підтвердження поставок до )(уйлостану, доки в студію.
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29.11.2023 12:59 Ответить
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29.11.2023 13:03 Ответить
Вони і в курсі і в долі......
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29.11.2023 15:52 Ответить
Ну как же нє вєріть в чєснасть чєсних чєснюков із укроборонпрома-то всьо проіскі враждєбних вражескіх врагов враждєбна льющіх воду на мєльніцу етіх чєсних чєснюков...
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29.11.2023 12:44 Ответить
С указанными компаниями не работают. А с какими работают? Огласите весь список, как говорится...
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29.11.2023 12:44 Ответить
У низці українських ЗМІ з посиланням на російськомовне інтернет-видання "Важные истории" Джерело: https://censor.net/ua/n3458472

Далі можна не читати. Корисні ідіоти дуже ********** кацапські сенсації.
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29.11.2023 12:45 Ответить
Ніколи такого не було у цьому ШОБЛІ, і ось тобі, ЗНОВУ!!
Як його зліпили, ще ригоАНАЛИ привладні, для власного заробітчанства, так воно і досьогодні працює…
Усе інше, то балачки для дурників та ЗМІ! Пахарі… Голова НАЦБАНКУ знає…
Добре, що Західні Партнери у курсі усього, та Допомогу надсилають Українцям!
Пильнуймо Україну від шатлів
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29.11.2023 12:48 Ответить
На московії вже побудовані заводи по фіпіві дронах а цей крисячий Укроборон пром шо збудув кри.и
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29.11.2023 12:48 Ответить
А рєзнікофф заперечує, що лупнув 40 мільйардів ( в одне ліцо ))).
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29.11.2023 12:52 Ответить
Рєзніков теж клявся, що у нього з яйцями все гаразд.
А на ділі виявився останнім брехлом.
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29.11.2023 12:53 Ответить
"Укроборонпром" заперечує поставки деталей для літаків та гелікоптерів РФ з України, заперечувати ,чи ні має суд .через дії слідчих органів ,а не обвинувачений"укроборонпром".Саме для цього йому і потрібно необхідність ретельного власного фактчекінгу матеріалів і документів, для слідства ,щоб довести свою невинність і безпідставність звинувачень...
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29.11.2023 12:54 Ответить
Про яйця теж заперечували. Зелені мародери, блдт
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29.11.2023 13:00 Ответить
Є Питання
Чому досі працює завод Тітан в Армянську????
Без тітану в мацкалів не буде ні ракет ні літаків..
Розбити його й война скінчіться...
Но по ньому не прилетіло жодного Хаймарса...
Бо неможна-в цього завода
надійніше ПВО
на імя
ФИРТАШ
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29.11.2023 13:00 Ответить
Да ми чули , що одеський воєнкор найчесніша людина - після внутрішньої перевірки , а на справді - нема де клейма ставити !!
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29.11.2023 13:02 Ответить
Вірю, я повірив. Ніколи такого не було і знову немає.
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29.11.2023 13:10 Ответить
Богуслай ще в часи віті ростовського побудував у арабів парочку заводиків по ремонту двигунів. Вітя навіть інспектував їх. І на ці заводики поступали запчастини з України і мотори, а потім продавались в Росію. При арешті Богуслая зелені організували утєчку розмов Богуслая з рашкою, там усе і викладеного, навіть маржа контрагентів з росії.
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29.11.2023 13:33 Ответить
 
 