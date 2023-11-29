РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8239 посетителей онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
2 211 5
инвестиции (1140) помощь (6103) США (23153)

Американские штаты получают более $27 млрд инвестиций от военной помощи Украине, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Администрация президента США Джо Байдена распространяет на Капитолийском холме информацию о том, какую выгоду извлекли штаты от миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине, пытаясь заручиться большей поддержкой республиканцев, проголосовавших против дальнейшей помощи Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Такие данные получило агентство, ознакомившись с документами.

Так, в последние дни администрация Байдена распространила карты среди законодателей на Капитолийском холме, демонстрируя разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов, которые Белый дом потратил на "закупку боеприпасов и транспортных средств" для нужд армии США и союзников.

Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.

При этом три из восьми республиканских членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против военной помощи Украине.

В то же время, Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Техасе 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине.

Читайте также: Пока Россия не прекратит агрессивную войну, США и союзники будут поддерживать Украину, - заявление

В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются колеблющимися ключевыми штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.

Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов.

Указано, что другие контракты на 18 миллиардов долларов распределены по производственным мощностям, расположенным более чем в 20 других штатах.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Техасі 18 із 25 представників Республіканської партії США проголосували проти допомоги Україні.
Техас поважає силу.
Україна не справляє враження сильної.
Тому симпатії Техасу не на боці України.
Між іншим, який у них рівень підтримки Трампа і відношення населення до росії та Ізраїля?
показать весь комментарий
29.11.2023 13:04 Ответить
Адміністрація президента США Джо Байдена поширила дані про те, які штати отримали найбільшу фінансову вигоду від військової допомоги Україні. Це зробили для того, щоб посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Про це пише Reuters.

"Попри те, що троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсільванії голосували проти фінансування, щоб допомогти зупинити вторгнення Росії, дані показують, що штат Кістоун отримав 2,364 мільярда доларів - найбільше серед інших штатів - у вигляді витрат та інвестицій у виробництво зброї та ***********", - стверджують в агентстві.

Штат Техас отримав 1,45 млрд дол на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, хоча 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні.

В Аризону, де проти допомоги проголосували троє з шести представників республіканців, надійшло 2,19 млрд дол.

У Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на суму понад 1 млрд дол. Між виробничими підприємствами, розташованими у двох десятках інших штатів, розподілили ще 18 млрд дол.

За словами Байдена, частина грошей піде на заміну американського обладнання, відправленого за кордон. Крім того, наголосив президент США, зброя для України означає робочі місця для американців.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:18 Ответить
Они будут делать, на эти небольшие для Америки деньги, для себя, потому что Трампон с Маском 24/7 рыдают про пустые военные склады.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:21 Ответить
 
 