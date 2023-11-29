Американские штаты получают более $27 млрд инвестиций от военной помощи Украине, - Reuters
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Администрация президента США Джо Байдена распространяет на Капитолийском холме информацию о том, какую выгоду извлекли штаты от миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине, пытаясь заручиться большей поддержкой республиканцев, проголосовавших против дальнейшей помощи Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Такие данные получило агентство, ознакомившись с документами.
Так, в последние дни администрация Байдена распространила карты среди законодателей на Капитолийском холме, демонстрируя разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов, которые Белый дом потратил на "закупку боеприпасов и транспортных средств" для нужд армии США и союзников.
Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.
При этом три из восьми республиканских членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против военной помощи Украине.
В то же время, Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Техасе 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине.
В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются колеблющимися ключевыми штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.
Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов.
Указано, что другие контракты на 18 миллиардов долларов распределены по производственным мощностям, расположенным более чем в 20 других штатах.
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Техас поважає силу.
Україна не справляє враження сильної.
Тому симпатії Техасу не на боці України.
Між іншим, який у них рівень підтримки Трампа і відношення населення до росії та Ізраїля?
Про це пише Reuters.
"Попри те, що троє з восьми республіканських членів Конгресу від Пенсільванії голосували проти фінансування, щоб допомогти зупинити вторгнення Росії, дані показують, що штат Кістоун отримав 2,364 мільярда доларів - найбільше серед інших штатів - у вигляді витрат та інвестицій у виробництво зброї та ***********", - стверджують в агентстві.
Штат Техас отримав 1,45 млрд дол на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, хоча 18 з 25 республіканців проголосували проти допомоги Україні.
В Аризону, де проти допомоги проголосували троє з шести представників республіканців, надійшло 2,19 млрд дол.
У Вісконсині, Аризоні, Пенсильванії та Арканзасі компанії отримали контракти на суму понад 1 млрд дол. Між виробничими підприємствами, розташованими у двох десятках інших штатів, розподілили ще 18 млрд дол.
За словами Байдена, частина грошей піде на заміну американського обладнання, відправленого за кордон. Крім того, наголосив президент США, зброя для України означає робочі місця для американців.