Американские штаты получают более $27 млрд инвестиций от военной помощи Украине, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена распространяет на Капитолийском холме информацию о том, какую выгоду извлекли штаты от миллиардов долларов, потраченных на военную помощь Украине, пытаясь заручиться большей поддержкой республиканцев, проголосовавших против дальнейшей помощи Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Такие данные получило агентство, ознакомившись с документами.

Так, в последние дни администрация Байдена распространила карты среди законодателей на Капитолийском холме, демонстрируя разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов, которые Белый дом потратил на "закупку боеприпасов и транспортных средств" для нужд армии США и союзников.

Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.

При этом три из восьми республиканских членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против военной помощи Украине.

В то же время, Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Техасе 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине.

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В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются колеблющимися ключевыми штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.

Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов.

Указано, что другие контракты на 18 миллиардов долларов распределены по производственным мощностям, расположенным более чем в 20 других штатах.