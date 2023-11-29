Количество завезенных россиянами мигрантов из Азии на оккупированных территориях превысило 100 тыс., - Центр нацсопротивления
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Россияне пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях и продолжают завоз мигрантов из Центральной Азии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В рамках политики замены коренного населения россияне завозят на оккупированные территории мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.
"Заметим, что такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - говорится в сообщении.
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Кацапи своїх цілей не поміняли. Навпаки.
Вони перестроіли свое суспільство « під війну». Захід дав їм час , коли не допомог Україні з озброєнням у повному обсязі.
Вони встигли « перейти/ налаштуватис до довгої війни». Це е дуже пагано для України.
Тому для України для перемоги треба теж «міняти підхід» та максимально обьеднувати країну. Це завдання до діючих « влади».
Стан якій е зараз не забезпечує « едність на 100%». Не може так продовжуваться, що одні захіщають країну на фронті, а други гуляють у тилу!
Усе для фронту! Усе для перемоги!
Разом до Перемоги. Кожен потрібен зробити свій внесок у захіст.
Бо інакше Не буде нічого та нікого.
А русня завезе сюди своїх рабів.
Що Росія тут назавжди
Але прийде час ці мігранти будуть вигнані разом з кацапами і Україна при звільнені територій не повина залишати для проживання цих мігрантів