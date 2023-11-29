Количество завезенных россиянами мигрантов из Азии на оккупированных территориях превысило 100 тыс., - Центр нацсопротивления

Россияне пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях и продолжают завоз мигрантов из Центральной Азии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В рамках политики замены коренного населения россияне завозят на оккупированные территории мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

"Заметим, что такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - говорится в сообщении.

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