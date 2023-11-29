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Количество завезенных россиянами мигрантов из Азии на оккупированных территориях превысило 100 тыс., - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мігранти,цнс,азія

Россияне пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях и продолжают завоз мигрантов из Центральной Азии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В рамках политики замены коренного населения россияне завозят на оккупированные территории мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

"Заметим, что такой массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+13
З огляду на те що ці мігранти дуже добре розуміють куди вони приїхали і навіщо, вони є такими ж злочинцями як самі окупанти та колаборанти а тому підлягають такому ж покаранню, і якщо вони цього не усвідомлюють прикидаючись дурнями то наше МЗС через представництва у країнах з яких ці покидьки приїхали повинні розповсюджувати цю інформацію з використанням у тому числі і місцеві ЗМІ, аби потім для них не було "новиною" покарання за злочини та не казали щось на кшталт "наша хата з краю, я нічого не знаю"!!!
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29.11.2023 13:07
+11
кацапи є кацапи, так було з Донецькою та Луганською областями при срср. Тоді також на шахти та заводи масово завозились злочинці, які вже відсиділи або мали вибір або сісти або роботи.
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29.11.2023 13:07
+9
Кацапські ублюдки завжди так поводились на окупованих ними територіях-це одна з їхніх ісконних лапотних скрєп...
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29.11.2023 13:01
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Кацапські ублюдки завжди так поводились на окупованих ними територіях-це одна з їхніх ісконних лапотних скрєп...
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29.11.2023 13:01 Ответить
Ця війна на знищення України та її громадян.

Кацапи своїх цілей не поміняли. Навпаки.

Вони перестроіли свое суспільство « під війну». Захід дав їм час , коли не допомог Україні з озброєнням у повному обсязі.

Вони встигли « перейти/ налаштуватис до довгої війни». Це е дуже пагано для України.

Тому для України для перемоги треба теж «міняти підхід» та максимально обьеднувати країну. Це завдання до діючих « влади».

Стан якій е зараз не забезпечує « едність на 100%». Не може так продовжуваться, що одні захіщають країну на фронті, а други гуляють у тилу!

Усе для фронту! Усе для перемоги!
Разом до Перемоги. Кожен потрібен зробити свій внесок у захіст.
Бо інакше Не буде нічого та нікого.

А русня завезе сюди своїх рабів.
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29.11.2023 16:04 Ответить
З огляду на те що ці мігранти дуже добре розуміють куди вони приїхали і навіщо, вони є такими ж злочинцями як самі окупанти та колаборанти а тому підлягають такому ж покаранню, і якщо вони цього не усвідомлюють прикидаючись дурнями то наше МЗС через представництва у країнах з яких ці покидьки приїхали повинні розповсюджувати цю інформацію з використанням у тому числі і місцеві ЗМІ, аби потім для них не було "новиною" покарання за злочини та не казали щось на кшталт "наша хата з краю, я нічого не знаю"!!!
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29.11.2023 13:07 Ответить
кацапи є кацапи, так було з Донецькою та Луганською областями при срср. Тоді також на шахти та заводи масово завозились злочинці, які вже відсиділи або мали вибір або сісти або роботи.
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29.11.2023 13:07 Ответить
Я памятаю ті часи , так і було , майже кожен сидів , сидить або ще посадять , там дійсно на хімпідприємсвах працюва зеки зі всього срср .
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29.11.2023 13:19 Ответить
кацапи понавозили на окуповані території етнічних росіянців-монголоїдів. Потім прийдеться їх повивозити звідки понавозили але у пакетах.
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29.11.2023 13:16 Ответить
а який план у безуглої, з імміграційної політики?
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29.11.2023 13:17 Ответить
Мабуть кацапи обдурили мігрантів
Що Росія тут назавжди
Але прийде час ці мігранти будуть вигнані разом з кацапами і Україна при звільнені територій не повина залишати для проживання цих мігрантів
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29.11.2023 13:26 Ответить
А слабо влупити хаймарсом по общазі з цими "братьями", тим більше що офіційно їх в Україні немає, "брацкий нарот дамбаса" за пляшку горілки із задоволенням зіллє місця розташування. В 22 році влупили по "строителям" в Луганській області.
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29.11.2023 13:28 Ответить
Вони шо не понімають,що їх звідси будуть вивозити в мішах в крашим случае,а так це хоч і дерьмовий,але перегній.
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29.11.2023 16:43 Ответить
 
 