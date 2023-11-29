Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, пытаясь оградить Севастопольскую бухту от украинских атак, используют очень мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа видна даже из космоса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.
Так, средства РЭБ создают настоящие "засветы" на спутниковых снимках с технологией SAR.
К примеру, на снимке от 23 ноября виден именно такой "засвет".
А на снимке от 24 ноября удалось зафиксировать еще более мощные помехи.
"При этом именно 24 ноября в РФ сообщили о массированной атаке БПЛА в количестве десятков единиц по оккупированному Крыму", - отмечает издание.
Как пишут журналисты, относительно 23 ноября в РФ сообщали об атаке надводных дронов только утром 22 ноября, но возможно, что враг продолжил держать включенными средства РЭБ и на следующий день, была ли угроза другой атаки.
При этом, как свидетельствуют снимки, оккупанты в Крыму не злоупотребляют включениями РЭБ, потому что, например, 28 ноября, "засветов" нет.
"В то же время на SAR-снимках за эти дни в оккупированном Крыму вокруг других объектов настолько активная работа российского РЭБ не зафиксирована, что говорит о максимальной концентрации самых мощных средств врага только в самом Севастополе", - добавили журналисты.
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для типових цілий навіть типу танка не потрібен навіть ШІ. В джавеліні наприклад працює дуже базовий алгоротм розпізнавання образів. А в полях і посадках цілей не так вже й багато на одиницю простору - із копною сіна не зплутаєш.
Коротше кажучи, проблема не в датчиках і не в хитромудрих алгоритмах а в тому щоб поєднати все в систему і налагодити массове виробницво
- Їжте рибу, в ній багато фосфору
- А ви точно лікар? Бо я хочу щоб він стояв, а не світився
Це говорить про те що, россіяни не вважають що ми маємо достатнью кількість дронів чи ракет, щоб плутати їх ПВО чи змусити вмикати РЄБи що заважають цивільним рейсам. Дуже прикро що ми не спромоглися заблокувати їх цивільні рейси, які приносять певний дохід в "казну царя"