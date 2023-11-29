РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8239 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 966 37
Керчь (432) Крым (26014) РЭБ (33)

Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бухта,sar-знімки

Российские захватчики, пытаясь оградить Севастопольскую бухту от украинских атак, используют очень мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа видна даже из космоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Так, средства РЭБ создают настоящие "засветы" на спутниковых снимках с технологией SAR.

К примеру, на снимке от 23 ноября виден именно такой "засвет".

Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса 01

А на снимке от 24 ноября удалось зафиксировать еще более мощные помехи.

"При этом именно 24 ноября в РФ сообщили о массированной атаке БПЛА в количестве десятков единиц по оккупированному Крыму", - отмечает издание.

Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса 02

Как пишут журналисты, относительно 23 ноября в РФ сообщали об атаке надводных дронов только утром 22 ноября, но возможно, что враг продолжил держать включенными средства РЭБ и на следующий день, была ли угроза другой атаки.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили редкую российскую систему РЭБ "Свет-КУ". ВИДЕО

При этом, как свидетельствуют снимки, оккупанты в Крыму не злоупотребляют включениями РЭБ, потому что, например, 28 ноября, "засветов" нет.

Россияне очень плотно прикрыли Севастопольскую бухту РЭБом для защиты от атак Украины. Это видно даже из космоса 03

"В то же время на SAR-снимках за эти дни в оккупированном Крыму вокруг других объектов настолько активная работа российского РЭБ не зафиксирована, что говорит о максимальной концентрации самых мощных средств врага только в самом Севастополе", - добавили журналисты.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Могу поздравить жителей Севастополя: вместе с камнями с неба им светит это.

показать весь комментарий
29.11.2023 13:09
+10
Судячи з новини, до кримчан тепер потрібно звертатися "Ваша світлість" , або додавати до прізвища префікс "Фон"....
показать весь комментарий
29.11.2023 13:10
+7
ви що справді вважаєте. що комусь на росії цікаве здоров'я людей на окупованих територіях?
показать весь комментарий
29.11.2023 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Могу поздравить жителей Севастополя: вместе с камнями с неба им светит это.

показать весь комментарий
29.11.2023 13:09 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 13:35 Ответить
Не варто плутати сигнал радару із РЕБ, бо перший дійсно потужний і може завдати шкоди здоров'ю людини котра знаходиться у зоні випромінювання сигналу достатньо близко до антени, а у другого головне не потужність випромінювання а форма сигналу, аби за рахунок генерації дзеркального сигналу за рахунок накладання спотворити оригінальний й перетворити його на "білий шум"!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:40 Ответить
Мы говорим о парашной РЭБ, или об американской? На параше после 40 лет и без РЭБ 99% импотенты вместе с понаехавшим в крымняш биомусором.
показать весь комментарий
29.11.2023 17:03 Ответить
Так то воно так, але судячи по фото, така потужність сигналу і радар спалить. Якщо на першому фото ставлять перешкоди, то на другому схоже тотальне глушіння і його використувують тільки в надзвичайних ситуаціях через надзвичайно шкідливий вплив на здоров'я людей.
показать весь комментарий
29.11.2023 22:43 Ответить
Для ******** чіпів з ШІ не потрібно протидіяти РЕБ.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:09 Ответить
Не існує чіпів із ШІ, бо це програмне забезпечення, а не залізо. Як не існує на цей час ШІ котрий може самостійно, без оператора, на 100% вірно вирішувати яка саме ціль є вірною, та котра з виявлених є пріоритетною!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:33 Ответить
Навчити ШІ відрізняти цілі за бібліотекою картинок не надто важка задача в 2023-му році.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:37 Ответить
"Навчіть"! Цікава фраза для популяризації серед пересічного населення, при цьому ніхто не враховує необхідність наявності величезної кількості датчиків для розпізнання інформації під різними кутами і той масив даних для оброблення котрого необхідний чималий обчислювальний пристрій, а потрібні як для будь якої зброї й комплекс геолокації, перевірити інформацію у різних діапазонах від радіо до оптичного аби не сплутати схожу будівлю із кораблем чи навпаки і ми отримуємо величезний апарат вартістю порівняну із космічним кораблем котрою хочемо знищіти, та ще й не гарантовано, щось набагато дешевше. От "навоюємо"!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:47 Ответить
В точку! І шо саме цікаве - ні московія ні китай не мають виробництва ні передових GPU чіпів ні периферійних датчиків. Все це "добро" вони успішно беруть в наших "союзничків".
показать весь комментарий
29.11.2023 15:51 Ответить
"аби не сплутати схожу будівлю із кораблем"

для типових цілий навіть типу танка не потрібен навіть ШІ. В джавеліні наприклад працює дуже базовий алгоротм розпізнавання образів. А в полях і посадках цілей не так вже й багато на одиницю простору - із копною сіна не зплутаєш.
Коротше кажучи, проблема не в датчиках і не в хитромудрих алгоритмах а в тому щоб поєднати все в систему і налагодити массове виробницво
показать весь комментарий
12.12.2023 17:29 Ответить
ПЗУ з елементами ШІ.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:14 Ответить
Не існує нічого якщо немає апаратної частини яка може обробляти велику кількість специфічних даних. Серйозні алгоритми не є пробема, проблема засунути їх в залізяку, і по буде далі ставати все скаданіше, і тут не обійдеться "ардуїною а аліка".
показать весь комментарий
29.11.2023 15:45 Ответить
Судячи з новини, до кримчан тепер потрібно звертатися "Ваша світлість" , або додавати до прізвища префікс "Фон"....
показать весь комментарий
29.11.2023 13:10 Ответить
а ще кури нестись не будуть і бджоли меду не принесуть
показать весь комментарий
29.11.2023 13:11 Ответить
Для справки : кури несуть яйця,дае якщо їх півень не того...
показать весь комментарий
29.11.2023 16:29 Ответить
Вплив такого потужного електромагнітного опромінення на організм людини явно не найкращий.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:11 Ответить
ви що справді вважаєте. що комусь на росії цікаве здоров'я людей на окупованих територіях?
показать весь комментарий
29.11.2023 13:14 Ответить
Навпаки для кацапів це дуже цілющий вплив! Вони вже й так напевно там лазять як ті рептилоїди з фільмів-сірі і повністю лисі. Ще й передні хвости повідпадають
показать весь комментарий
29.11.2023 13:20 Ответить
На жаль, дуже далеко для AGM-88 HARM.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:11 Ответить
у руцкіх моряков піпка буде завжди на "полшестого" від такого захисту.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:12 Ответить
- Лікарю, в мене прблеми з потенцією
- Їжте рибу, в ній багато фосфору
- А ви точно лікар? Бо я хочу щоб він стояв, а не світився
показать весь комментарий
30.11.2023 01:37 Ответить
залишилось накрити це все лишень мідним тазом...
показать весь комментарий
29.11.2023 13:14 Ответить
За рік у Севастополі масовий мор від раку.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:19 Ответить
Чув від знайомих, у яких родичі в Севастополі. Ті жаліються на постійний головний біль за останні 2 тижні
показать весь комментарий
29.11.2023 13:22 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 13:26 Ответить
От такого излучения все станут импотентами а потом умрут от рака
показать весь комментарий
29.11.2023 13:26 Ответить
Є цікаве питання, може не в тему, але чому россійські аеропорти відчіненні під час війни? Літаки з Білгородщини до Москви літають як ні в чому не бувало, в той час, як у нас навіть Львівський аеропорт зачинений.
Це говорить про те що, россіяни не вважають що ми маємо достатнью кількість дронів чи ракет, щоб плутати їх ПВО чи змусити вмикати РЄБи що заважають цивільним рейсам. Дуже прикро що ми не спромоглися заблокувати їх цивільні рейси, які приносять певний дохід в "казну царя"
показать весь комментарий
29.11.2023 13:27 Ответить
я это всегда говорю. Пускать хоть 10 дронов в день на моск. аэропорты, и коллапс обеспечен
показать весь комментарий
30.11.2023 01:18 Ответить
Це засвічування констатує що РЕБ реагує на випромінювання супутника із системою SAR (радіолокація з синтезованою апертурою) генеруючи віддзеркалений сигнал що призводить до відсутності отримання антеною супутника будь яких даних. Це можна використовувати для боротьби із засобами РЕБ перевантажуючи їх великою кількістю сигналів як хакери перевантажують сервери за допомогою DoS атак. Таким чином перевантажені комплекси РЕБ вже не зможуть глушити сигнали дронів т.я. в них на це не вистачить потужності зайнятої іншими випромінюваннями з супутників котрих буде чим більше, тим краще!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:29 Ответить
не схоже це на реб
показать весь комментарий
29.11.2023 13:31 Ответить
От саме реакція РЕБ призводить до таких наслідків при використанні супутників із системою SAR, оптичні супутники РЕБ дійсно не помітять, а локаційні не отримавши луни свого сигналу позначать поверхню білим "ніщо"!
показать весь комментарий
29.11.2023 13:51 Ответить
викликають сумніви чіткі кордони
показать весь комментарий
29.11.2023 14:02 Ответить
Чіткі кордони - це державна таємниця.
показать весь комментарий
29.11.2023 14:17 Ответить
А что, пальнуть по этим РЭБ-ам Химарсом или Шторм-Шедовсом не получится?
показать весь комментарий
29.11.2023 15:47 Ответить
получиться,но на новий рік.
показать весь комментарий
29.11.2023 16:32 Ответить
 
 