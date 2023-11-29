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Новости Война в Украине
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Столтенберг о F-16 для Украины: Поставки начнутся так быстро, как это возможно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Поставки Украине современных истребителей F-16 начнутся так быстро, как это возможно.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, поставки современных истребителей F-16, которые могут изменить ситуацию на поле боя в Украине, начнутся так быстро, как это возможно.

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29.11.2023 13:27 Ответить
Учитывая скорость самолета, возможно за полчаса примерно.
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29.11.2023 13:27 Ответить
Рішення про передачу АТАКаМСів було прийнято на початку вересня, а ОПа дізналась тільки тоді як вони з'явились в Україні. Мабуть і з F-16 буде так само, щоб агент козирь не злив дані на парашу, як це відбулось з захопленням вагнерівців.
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29.11.2023 13:28 Ответить
до Урала!!!!!
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29.11.2023 15:50 Ответить
 
 