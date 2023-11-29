Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну", - Сийярто
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Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине, потому что, если будет больше поставок оружия, война будет продолжаться еще дольше.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.
Он отметил, что Венгрия никогда не будет поставлять вооружение в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".
Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для "мира в конфликте".
Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и попыток ограничить импорт российской нефти и газа.
Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.
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ну, і заодно: тоді це показник чого?
В марте 1939 года, после немецкой оккупации Чехословакии, Венгрия оккупировала остальную часть Закарпатской Украины, ликвидировав провозглашённую там республику.
20 ноября 1940 года премьер-министр Венгрии Пал Телеки подписал Тройственный пакт (Берлинский пакт), означавший вступление Венгрии в военный союз с Италией, Японией и Германией.
В ноябре 1940 года начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер направил начальнику венгерского генерального штаба Хенрику Верту письмо с предложением необходимости согласования планов на случай возможной войны против Югославии и СССР. С конца 1940 года промышленность Венгрии приступила к выполнению немецких военных заказов, в частности, началось производство оружия: 7,92-мм винтовок Gewehr 98/40 и пистолетов FEG 37M[18][19].
В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории Украины и Белоруссии, Брянской, Курской и Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев
Давайте перекриємо мадярам газ. За їх логікою, і енергоносії стануть не потрібні, та й проблема з інфляцією зникне.
Угорці і зброя
Ще декілька таких висерів і 128 не подивиться, що мадяри формально у НАТО - окупує за 3 години.
Республіканець Джеймс Ріш в Сенаті США заблокував продаж HIMARS мадярам: "Угорщина має погодитися зі вступом Швеції до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєння". Вартість пакету військової допомоги складає 735 мільйонів доларів.
Мадяри -це русскіє з-за Урала. Югра.
"не продовжувати війну»щоб пуйло не викотилося компромат на Орбана.
То нахрена вони потрібні в Рамштайських саммітах? Чого Україна не поставить питання руба послати їх ***** звідти?
******* (це не образа, так іменується їх "правляча" партія - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Рух за кращу Угорщину)) ніколи нічого нам не посталяли і навіть будь який транзит через свою територію заборонили.
Атомний нафто-газовий гачок дуже глибоко сидить в дупі ********, та ще ж до того фашистська ідеологія ну ніяк не йде з голови.
80 років лише ппойшло, а вже всі забулися.
Тільки зараз немає: ні Черсіля, ні Макгомері, ні Рузвалта, ні Шарля де Голля.
Пізда нам.
Коли пенго(мадярська грошова одиниця) не варта була надрукованого пеперу. Банкноту у один сексіліард(!!!) надрукували саме мадяри.
А сьогодні ці одвічні паразити -дармоїди розказують іншим як треба жити!
I тримати той ремонт поки Угорщина не стане дружньою. Я дав звичайний приклад, а то хто працює в уряді або депутати мають більше інформації і ліпше нас знають на що натиснути щоб мати, але НІЧОГО не робиться як і в УкрОборонПромі.
Гарно почав - і ми йому жлоби і влада у нас недолуга.
Ці всі суперечки можливо було би вирішувати інтригами, обіцянками, підкупами.
****** повернувший свій прапор на 90 градусів вперед?!
Ліпше з литовцем/естонцем/латишем втратити, ніж з мадяром знайти.
Йдіть нах*й!