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Венгрия не будет поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну", - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сійярто

Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине, потому что, если будет больше поставок оружия, война будет продолжаться еще дольше.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

Он отметил, что Венгрия никогда не будет поставлять вооружение в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для "мира в конфликте".

Читайте также: Венгрия будет блокировать выделение военной помощи Украине, - Сийярто

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и попыток ограничить импорт российской нефти и газа.

Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.
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Топ комментарии
+20
А ви що, її колись постачали??!! Манкурти х.....!!!
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29.11.2023 13:21
+15
чому цю імперську "велику мадярію" до цих пір не пігнали з ЕС та НАТО ???
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29.11.2023 13:21
+14
в другій світовій ці орбани воювали на боці фашистської німеччини...і фіци тоже
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29.11.2023 13:29
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Правила форума Совет форумчан
чому цю імперську "велику мадярію" до цих пір не пігнали з ЕС та НАТО ???
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29.11.2023 13:21 Ответить
в другій світовій ці орбани воювали на боці фашистської німеччини...і фіци тоже
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29.11.2023 13:29 Ответить
на боці Гітлера багато хто воював, наприклад червоножопі комуно-кацапи до 22 червня 1941 року ... це ще не показник ...
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29.11.2023 13:31 Ответить
це ще не показник чого?
ну, і заодно: тоді це показник чого?
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29.11.2023 13:39 Ответить
По Первому Венскому арбитражу от 2 ноября 1938 года, Венгрии отходила южная Словакия и Закарпатская Украина: 11 927 км² территории с населением 1 млн человек[12]. По данным переписи 1941 года, на этой территории проживало 869,3 тыс. человек, из которых 86,5 % были венграми. Позже Гитлер предложил передачу всей территории Словакии в обмен на военный союз, однако получил отказ: Хорти предпочёл решать территориальный вопрос по этническому принципу.

В марте 1939 года, после немецкой оккупации Чехословакии, Венгрия оккупировала остальную часть Закарпатской Украины, ликвидировав провозглашённую там республику.

20 ноября 1940 года премьер-министр Венгрии Пал Телеки подписал Тройственный пакт (Берлинский пакт), означавший вступление Венгрии в военный союз с Италией, Японией и Германией.

В ноябре 1940 года начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер направил начальнику венгерского генерального штаба Хенрику Верту письмо с предложением необходимости согласования планов на случай возможной войны против Югославии и СССР. С конца 1940 года промышленность Венгрии приступила к выполнению немецких военных заказов, в частности, началось производство оружия: 7,92-мм винтовок Gewehr 98/40 и пистолетов FEG 37M[18][19].
В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории Украины и Белоруссии, Брянской, Курской и Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев
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29.11.2023 13:52 Ответить
червоні комуно нацисти знищили в окупованій ними України, на Кубані, Поволжі 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаню разом з Гітлером 2Світовою 35 мільйонів етнічних українців !!!
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29.11.2023 14:00 Ответить
Тому що ЄС і НАТО тепер своє небажання потужно допомагати Україні можуть пояснити "******** мадярами"
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29.11.2023 13:49 Ответить
А ви що, її колись постачали??!! Манкурти х.....!!!
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29.11.2023 13:21 Ответить
Якщо хвойда не ставатиме рачки регулярно, то ризикує втратити кваліфікацію.
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29.11.2023 13:22 Ответить
необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.
Давайте перекриємо мадярам газ. За їх логікою, і енергоносії стануть не потрібні, та й проблема з інфляцією зникне.
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29.11.2023 13:23 Ответить
якщо ворожі диверсанти задля продовження війни вчинять диверсію на трубі до угорщини, то така аварія побавить тої угорщини енергогосіїв...може й надовго, бо всі ремонтніки пішли на фронт
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29.11.2023 13:27 Ответить
То хай постачають пині - то може швидше раша здасться і війна закінчиться.
Угорці і зброя
Ще декілька таких висерів і 128 не подивиться, що мадяри формально у НАТО - окупує за 3 години.
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29.11.2023 13:23 Ответить
Натаньяху теж вірив Путіну, підлизував йому. І чим це закінчилося? Тим що Путін його підставивив, оганізувавши напад ХАМАСу. Росія не прощає дружби з нею.
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29.11.2023 13:24 Ответить
так вона і не поставляла, тупі угорці ))
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29.11.2023 13:25 Ответить
Не поставляла бо не має чого поставляти. Москалький холуй надуває щоки.

Республіканець Джеймс Ріш в Сенаті США заблокував продаж HIMARS мадярам: "Угорщина має погодитися зі вступом Швеції до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєння". Вартість пакету військової допомоги складає 735 мільйонів доларів.
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29.11.2023 13:54 Ответить
Та так((Типу,ми не постачатимемо зброї,щоб просто українців всіх вбили москалі,а потім москалі,можливо дадуть кавалок Закарпаття((Уроди.
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29.11.2023 13:26 Ответить
ще ніколи так відверто не визнавали себе помічниками убивць
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29.11.2023 13:29 Ответить
під@ри мадярські, що тут ще скажеш...
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29.11.2023 13:30 Ответить
э чесні геї, а є гнусні підораси
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29.11.2023 13:31 Ответить
Які можуть бути претензії до мадярів?!!
Мадяри -це русскіє з-за Урала. Югра.
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29.11.2023 13:31 Ответить
не будемо лікувати хворого. щоб не спровокувати загострення хвороби... ми не будемо допомагати жертві нападу. тому що нападник теж може постраждати та замість однієї жертви ми матимемо 2-х... це називається блюзнірство...
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29.11.2023 13:32 Ответить
Каже так, як ніби вони її нам постачали. Благодєтєль знайшовся. Нате вам і мій глек на капусту.
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29.11.2023 13:33 Ответить
Угорщина не постачатиме зброю Україні, щоб "не продовжувати війну» щоб пуйло не викотилося компромат на Орбана.
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29.11.2023 13:34 Ответить
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29.11.2023 13:35 Ответить
іншими словами, мад'яри за капітуляцію України в цій війні.
То нахрена вони потрібні в Рамштайських саммітах? Чого Україна не поставить питання руба послати їх ***** звідти?
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29.11.2023 13:36 Ответить
Тому що НАТО використовує територію і повітряний простір Угорщини для доставки зброї в Україну.
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29.11.2023 13:45 Ответить
Наскільки пам'ятаю, чи Орбан, чи той же Сіярто заявляли, що мад'яри зброю до України не пропускають. Хіба що транзитом до Польщі... але і те - не факт: навіщо НАТО таке довге логістичне плече?
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29.11.2023 13:56 Ответить
Не Угорщини, а Румунії.
******* (це не образа, так іменується їх "правляча" партія - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Рух за кращу Угорщину)) ніколи нічого нам не посталяли і навіть будь який транзит через свою територію заборонили.
Атомний нафто-газовий гачок дуже глибоко сидить в дупі ********, та ще ж до того фашистська ідеологія ну ніяк не йде з голови.
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30.11.2023 02:04 Ответить
А ти сумніваєшся? Від ослабленої країни легше "шматки відкушувать"! Коли Гітлер почав анексовувать Чехословаччмну то свої "шматки" ухопили Польща і Угорщина А якщо путін хоча-б захопив Лівобережжя - то орбан точно вже-б готував війська (як він це зробив у кінці лютого 22-го) Але це-б ним робилося не як "окупація" чи "повернення земель Угорщини" а для "захисту від війни мадяр в Закарпатті" А потім - "референдум" по типу кримського
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29.11.2023 15:18 Ответить
А ми ж вас так сподівались...
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29.11.2023 13:37 Ответить
Потенційні зрадники, вони й самі б на нас напали, якби ЄС не стримувало
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29.11.2023 13:41 Ответить
То постачайте щоб закінчити війну ,якщо не хочете продовження ,підстилки кремля .
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29.11.2023 13:43 Ответить
А що там нафтопровід Дружба? Дружби немає, а нафтопровід є - непорядок!
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29.11.2023 13:44 Ответить
Турецький потік - Дружба вже "усьо".
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30.11.2023 02:08 Ответить
А ТОМУ ЩО ця мадярська неволоч ,БЕРЕ 8О МРД, долярів на будівництво,ПАКШ АЕС, плюс ядерне паливо яке завозиться з Раші,тому і не має блокування Раші, а зброя то теж вимога Раші,якби були Санкції проти РосАтома то ця сволота по іншому .
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29.11.2023 13:48 Ответить
иди ***** *************** ********..........................................
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29.11.2023 13:49 Ответить
Тобто чим раніше кацапи знищать українців, тим раніше наступить мир?! Горіти у Пеклі всім цим ******* і підпуйловникам!
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29.11.2023 13:52 Ответить
Та коли ж ви вже всі передохнете,тварі кацаські?
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29.11.2023 13:56 Ответить
Так,війна і тай йде. Їбанати, які загравали з Гітлером теж надіялися відкупитися, не вийде. МЗС москові ж сказало, що готове воювати з НАТО. Так, що Угорщині, або варто виходити з НАТО, або оприділитися з ким вона, бо довго сидіти на двох стільцях не вдасться
80 років лише ппойшло, а вже всі забулися.
Тільки зараз немає: ні Черсіля, ні Макгомері, ні Рузвалта, ні Шарля де Голля.
Пізда нам.
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29.11.2023 14:07 Ответить
Після війни обов*язково з тими мадярами треба буде розібратися по-закону і жорстко без ніяких поблажок, навіть до скасування їм громадянства України... тут уже без церемоній! І такі вимоги повинні ставити виборці до майбутніх кандидатів в президенти і депутатів!
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29.11.2023 14:10 Ответить
В той же час Україна виводить з-під санкцій угорський ОТП банк і закриває очі на відверту мад'яризацію Закарпаття.
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29.11.2023 14:11 Ответить
Не Україна, а зелена пропутлєрська шобла, під правлінням дЄрмака! Не пуьайье, пане!
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29.11.2023 14:18 Ответить
Цей яйцеголовий зі своїм кнуром думають,що мадяри вічно будуть паразитувати на тілі Європи? Хочу нагадати,що найбільша інфляція за всю історію людства(!) відбулася саме у мадярів.
Коли пенго(мадярська грошова одиниця) не варта була надрукованого пеперу. Банкноту у один сексіліард(!!!) надрукували саме мадяри.
А сьогодні ці одвічні паразити -дармоїди розказують іншим як треба жити!
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29.11.2023 14:29 Ответить
І війна прийде до них . Прийдуть кацапи, насруть угорцям на голови , обвішають своїми колорадками , обкрадуть , згвалтують , знищать все угорське - і буде їм московія . Що хотіли, то отримаєте . Не жалко !
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29.11.2023 14:44 Ответить
Тварини, все вам зарахується
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29.11.2023 14:48 Ответить
А Угорщині не потрібно давати гроші, щоб вона їх не витрачала.
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29.11.2023 15:05 Ответить
Біда з недолугою українською владою вигодованою не менш недолугою українською жлобоелітою. Ці всі суперечки можливо було би вирішувати інтригами, обіцянками, підкупами. Що не можна поставити на ремонт або регламентні роботи якийсь газогону, або енергопоовід до Угорщини?! Тим більше в країні війна, в країні forza maggiore. Ніхто ніц не матиме претензій за контрактами.
I тримати той ремонт поки Угорщина не стане дружньою. Я дав звичайний приклад, а то хто працює в уряді або депутати мають більше інформації і ліпше нас знають на що натиснути щоб мати, але НІЧОГО не робиться як і в УкрОборонПромі.
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29.11.2023 15:11 Ответить
Біда з недолугою українською владою вигодованою не менш недолугою українською жлобоелітою.

Гарно почав - і ми йому жлоби і влада у нас недолуга.

Ці всі суперечки можливо було би вирішувати інтригами, обіцянками, підкупами.

****** повернувший свій прапор на 90 градусів вперед?!
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30.11.2023 02:27 Ответить
Слава Богові.

Ліпше з литовцем/естонцем/латишем втратити, ніж з мадяром знайти.
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29.11.2023 15:54 Ответить
А вас хтось про шось просить?
Йдіть нах*й!
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29.11.2023 16:02 Ответить
 
 