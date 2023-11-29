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Новости За рубежом
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Использование замороженных российских активов в пользу Украины может помешать репутации евро, - Европейский Центробанк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

центробанк,євро

Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро.

Об этом вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил газетам De Standaard и La Libre Belgique, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Гиндос прежде всего уточнил, что ЕЦБ выступает за помощь Украине и ее поддержку любым возможным способом, но "позиция банка по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна".

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Первое, сказал он, – это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов G7.

"Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за рамки этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", – пояснил Гиндос.

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Вице-президент Центробанка ЕС добавил, что, по его мнению, есть другие пути финансирования восстановления Украины.

Напомним, западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии. В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.
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Топ комментарии
+7
Украсть можно, а использовать нельзя. Потому что это навредит репутации.
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29.11.2023 13:29
+7
Якщо досі хтось не зрозумів, то Захід тотально програє диктатурам, бо не можна перемогти у війні в білих рукавичках
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29.11.2023 13:53
+6
Цивілізація - лише для тих, хто згодний жити за її принципами, правилами та законами. Не згодні - сидіть у своєму середньовіччі, а полізете - отримаєте відповідь у дусі середньовіччя, яке вам так подобається.
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29.11.2023 13:48
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Украсть можно, а использовать нельзя. Потому что это навредит репутации.
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29.11.2023 13:29 Ответить
Не вкрали, а конфіскували. Якщо русня має докази факту крадіжки, чому не подасть до суду та не виграє його і не поверне активи?
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29.11.2023 13:32 Ответить
Конфисковал, украл, экспроприировал. Уже поздно. Девственность зеленкой не вернешь. Надо просто отдать их Украине.
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29.11.2023 13:36 Ответить
Ото ні. Краще нехай у себе притримають. А ще краще - накуплять у себе ж на ті гроші зброї для нас. Оце троллінг буде так троллінг.
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29.11.2023 13:38 Ответить
Проценти з кацапських активів Україна отримує і буде отримувати - це вже добре!!!
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29.11.2023 13:45 Ответить
Ніби логічно та красиво: що розваляли, за те і відшкодовуйте з власних коштів. Або хоча б з дивідендів.
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29.11.2023 13:47 Ответить
не конфіскували, а "заморозили", або заблокували
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29.11.2023 13:53 Ответить
Тоді про яку крадіжку мова йде? Власник-то не змінився - це русня і залишається.
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29.11.2023 13:56 Ответить
і я про це, мабуть учасники заплутались - хто про що ...
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29.11.2023 14:02 Ответить
От і різниця між вами та руснею.
Русня за свою репутацію не сильно боїться, тому що всі негативні фактори закрикує брехнею.
Європейці так зухвало діяти не можуть.
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29.11.2023 13:30 Ответить
Русня доверила им деньги, а они просто их спи*дили. Не поздновато беспокоиться за репутацию?
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29.11.2023 13:31 Ответить
Довірити власні гроші екзистенційному ворогу, який вже розвалював їм країну - дуже хитрий хід.
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29.11.2023 13:33 Ответить
по сути план куйла був "купити" увесь світ
Якщо ВСЕ продається - то можна купити любу країну.
Це було питання часу та кількості нафти газу Сибірі.
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29.11.2023 13:47 Ответить
Ну, бачимо, план працює.
Але скільки ж грошей треба було дати Маску?
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29.11.2023 13:49 Ответить
маск - сцикло - комнатний рэбэнок - викормиш цру і республіканцов
в цру теж є разние течії
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29.11.2023 14:08 Ответить
Викормиш ЦРУ - і за росію та Трампа? Ну нічого собі.
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29.11.2023 14:09 Ответить
силовікам імпонує "сільная рука"
неделімая кацапія - менше проблем цру-шнікам
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29.11.2023 14:17 Ответить
Гроші нажиті злочинним шляхом - їх конфіскували, де тут крадіжка? Навпаки тут повернення вкраденого хазяєвам.
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29.11.2023 13:44 Ответить
Рішення суду є ?
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29.11.2023 13:50 Ответить
Є.
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29.11.2023 13:56 Ответить
у нас є, у Європі тільки заморозка
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29.11.2023 14:03 Ответить
Было бы очень хорошо, чтобы у московитов начали пис*ить деньги, как московиты боинги, западные заводы, компании. Но к сожалению Запад сам себя ограничивает в методах борьбы со свинтюхами. Законные методы должны быть для тех, кто признает законы. Если ты грязный московит, презирающий международное право, значит на тебя не должны распространятся эти самые права. Так было бы честно.
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29.11.2023 13:46 Ответить
Цивілізація - лише для тих, хто згодний жити за її принципами, правилами та законами. Не згодні - сидіть у своєму середньовіччі, а полізете - отримаєте відповідь у дусі середньовіччя, яке вам так подобається.
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29.11.2023 13:48 Ответить
Почекайте закінчення війни. Потім Захід почне ********* роздягати у судах.

Якщо відбудеться капсулювання РФ як КНДР, тоді може щось зрушиться.
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29.11.2023 13:52 Ответить
Залежить від того, як закінчиться війна.
Бо ще можна отримати позови від русні щодо компенсації вже її втрат.
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29.11.2023 14:12 Ответить
Уявляєте, приходите ви такий в банк, а вам кажуть: "Видача вам грошей може бути нам невигідна"
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29.11.2023 13:35 Ответить
невдалий приклад
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29.11.2023 13:49 Ответить
Ну звісно, що отримувати собі прибуток(маржу) з орковських грошей це норм бо це для вас. А як віддати їх Україні то зась. То надавайте хоч зброю за рахунок цих прибутків.
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29.11.2023 13:43 Ответить
Використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України може завдати шкоди репутації євро.

І це навіть не самі активи !! Тому потрібно припинити сподіватися на них.
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29.11.2023 13:48 Ответить
Якщо досі хтось не зрозумів, то Захід тотально програє диктатурам, бо не можна перемогти у війні в білих рукавичках
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29.11.2023 13:53 Ответить
навпаки, репутація евро серед законослухняних країн тільки покращиться
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29.11.2023 15:03 Ответить
ПОМИМО НАШЕЙ ЗЕЛЕНИ ДОСТАТОЧНО ИДИЁТОВ И В ЕС !
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29.11.2023 15:11 Ответить
Найгірше те, що допомога Україні вже асоціюється в баченні союзників з допомогою тотальній корупції. Звісно вся провина за це лежить на союзниках, бо в них марення і вони просто тупі.
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29.11.2023 15:22 Ответить
Доречі, де вони зі своєю тупістю беруть стільки грошей, щоб ще комусь допомогати???
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29.11.2023 15:24 Ответить
та репутація євро давно в дупі у х#йла
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29.11.2023 21:01 Ответить
 
 