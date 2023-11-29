Использование замороженных российских активов в пользу Украины может помешать репутации евро, - Европейский Центробанк
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Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро.
Об этом вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил газетам De Standaard и La Libre Belgique, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Гиндос прежде всего уточнил, что ЕЦБ выступает за помощь Украине и ее поддержку любым возможным способом, но "позиция банка по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна".
Первое, сказал он, – это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов G7.
"Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за рамки этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", – пояснил Гиндос.
Вице-президент Центробанка ЕС добавил, что, по его мнению, есть другие пути финансирования восстановления Украины.
Напомним, западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии. В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.
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Русня за свою репутацію не сильно боїться, тому що всі негативні фактори закрикує брехнею.
Європейці так зухвало діяти не можуть.
Якщо ВСЕ продається - то можна купити любу країну.
Це було питання часу та кількості нафти газу Сибірі.
Але скільки ж грошей треба було дати Маску?
в цру теж є разние течії
неделімая кацапія - менше проблем цру-шнікам
Якщо відбудеться капсулювання РФ як КНДР, тоді може щось зрушиться.
Бо ще можна отримати позови від русні щодо компенсації вже її втрат.
І це навіть не самі активи !! Тому потрібно припинити сподіватися на них.