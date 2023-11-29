Использование замороженных российских активов в пользу Украины может помешать репутации евро, - Европейский Центробанк

Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро.

Об этом вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил газетам De Standaard и La Libre Belgique, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Гиндос прежде всего уточнил, что ЕЦБ выступает за помощь Украине и ее поддержку любым возможным способом, но "позиция банка по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна".

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Первое, сказал он, – это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов G7.

"Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Мы должны выйти за рамки этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", – пояснил Гиндос.

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Вице-президент Центробанка ЕС добавил, что, по его мнению, есть другие пути финансирования восстановления Украины.

Напомним, западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии. В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.