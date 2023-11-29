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Заседание Совета Украина-НАТО было продуктивным, одобрили амбициозную программу работы на следующий год, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

В ходе сегодняшнего заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД была утверждена "амбициозная" программа работы на следующий год.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по результатам заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина.

"Только что у нас состоялась продуктивная встреча Совета Украина-НАТО с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы впервые встречаемся в таком формате, впервые проводим министерскую встречу в формате заседания Совета Украина-НАТО. Сегодня мы одобрили амбициозную программу работы на следующий год. Это включает энергетическую безопасность, инновации и интероперабельность. Мы также обсудили ситуацию на поле боя", – сказал Столтенберг.

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Домовились продовжити обговорювати? Амбітна програма...
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29.11.2023 13:29 Ответить
Домовились про те, що і надалі будуть домовлятися про домовленості. А тим часом з 1 мільйона обіцяних снарядів поставили заледве 300 тис. "По ділах їх..."
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29.11.2023 13:33 Ответить
 
 