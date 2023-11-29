"Слуга народа" Безуглая обвинила Залужного в "заказной" статье The Economist: "Это Вас, бедного, прессуют?"
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Приближенная к ОП нардепка "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Парламентарий обвиняет его в якобы "заказной" статье изданию The Economist.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусгаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо?
Почему, например, между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым дееспособным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос ВВК, хотя мы уже давно и после этого приняли закон?
Это все Зеленский? Это Вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?
Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?" - отметила нардепка.
Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ, "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
Пожалуйста, подождите...
Це спланована атака ZeOПи! Це недолуга мстива бубачька виміщує свою заздрість і злість за свій підплінтусний рейтинг. ОПі Армія заважає здати Україну, в тому і весь секрет.
А недавно: Нєт нікакога канфлікта мєжду ваєннимі і властю - це було для зедурників?
Двічі розлучений, 2016 року одружився втретє, з Аллою Барановською (нар. 1995)[33].[34]. Кум - Андрій Єрмак
курви !
Вонаж верняк лізе куди нетреба зі своїм тупняком..як ми це все вигрібаємо...то жах..надіюсь космос мене почує і її теж молнія уїбе.
Тому що озвучені проблеми не вирішуються від початку війни і всіх це влаштовувало... А закон вони прийняли... смішно б...ть місяць підготовки... навіть у совку 3 місяці готували... а більшість тих хто автомат давно не бачила
Дивіться - Зе знімає Залужного, народ попри військовий стан починає протестувати, може навіть виходить на Майдан - це саме те, що намагається зробити пуйло!
І ця Бездумна саме цього і добивається!
Ото ж "рот Єрмака" - притрушена Безмозгла й гавкає на Главкома, як та схиблена шавка на лева.
І, хоча Залужний жодного разу навіть не натякнув, що його цікавить політика, але сам факт народної популярності нашого Главкома кидає у жах та відчай осатанілу антидержавну шоблу офісних покидьків.
А зрозумійте, що під це патякання блаЗЄнські роблять якісь дуже брудні справи.
Зробити у воюючій Україні Майдан через звільнення Залужного - це саме те, чого добивається Х.йло!
І робить він це саме руками і ротом таких от безуглих!
Дестабілізація через провокування ворожнечі між главкомом і верховним головнокомандуючим послаблює боєздатність ЗСУ і є прямим сприянням ворогу.
@13Hellis_13
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4 ч
у зелених своя війна. Не за перемогу України. Бо підтасувати вибори можна якщо тільки влада місцевості на твоїй стороні. "У центрі розглядають два сценарії перевороту в Чернігові: перший - через «своїх» у міськраді, другий - через підозру в.о. мера Олександру Ломаці"