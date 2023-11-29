"Слуга народа" Безуглая обвинила Залужного в "заказной" статье The Economist: "Это Вас, бедного, прессуют?"

Приближенная к ОП нардепка "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Парламентарий обвиняет его в якобы "заказной" статье изданию The Economist.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусгаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо?

Почему, например, между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым дееспособным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос ВВК, хотя мы уже давно и после этого приняли закон?

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Это все Зеленский? Это Вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?

Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?" - отметила нардепка.

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Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

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