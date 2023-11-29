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"Слуга народа" Безуглая обвинила Залужного в "заказной" статье The Economist: "Это Вас, бедного, прессуют?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

безугла,мар'яна

Приближенная к ОП нардепка "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в очередной раз раскритиковала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Парламентарий обвиняет его в якобы "заказной" статье изданию The Economist.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусгаеву, Дробовича, Давидюка и тд? Сколько их уже? Это по-генеральски — молчать в Украине и выбрасывать иностранцам это на свет? Может, вам есть что сказать прямо?

Почему, например, между воинскими частями переводят месяцами? Почему самым дееспособным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным? Почему все еще человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон? Почему до сих пор не решен вопрос ВВК, хотя мы уже давно и после этого приняли закон?

Читайте также: Нардеп Буймистер обратилась в Генпрокуратуру об открытии дела по статьям "госизмена" и "шпионаж" в отношении "слуги народа" Безуглой. ДОКУМЕНТ

Это все Зеленский? Это Вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?

Меня волнуют не ваши рейтинги, а наши военные шансы. А если Вас волнуют рейтинги, то наши ВОЕННЫЕ шансы уменьшаются с каждым днем. Молчите?" - отметила нардепка.

Также читайте: Слуга народа Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного: Такое руководство должно уйти

Слуга народа Безуглая обвинила Залужного в заказной статье The Economist: Это Вас, бедного, прессуют? 01

Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

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Топ комментарии
+68
Скаженого пса не лікують, його присипляють.
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29.11.2023 13:45
+51
Кто-нибудь закроет наконец пасть этой дуре?
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29.11.2023 13:46
+51
Эта торпеда вторична и абсолютно не самостоятельна. Она тупо отрабатывает заказ Зели там, где другие не захотели мараться в дерьмо. Она полностью беспринципна и туповата, мягко говоря, поэтому и хорошо подошла на роль "городской сумасшедшей".
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29.11.2023 13:52
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Страница 3 из 3
Хтось і тепер вважає, що вона ляпає язиком по "скудості ума"?
Це спланована атака ZeOПи! Це недолуга мстива бубачька виміщує свою заздрість і злість за свій підплінтусний рейтинг. ОПі Армія заважає здати Україну, в тому і весь секрет.
А недавно: Нєт нікакога канфлікта мєжду ваєннимі і властю - це було для зедурників?
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29.11.2023 15:19 Ответить
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29.11.2023 15:20 Ответить
М.Тищенко ("Титан" Закарпатської ТерО):
Двічі розлучений, 2016 року одружився втретє, з Аллою Барановською (нар. 1995)[33].[34]. Кум - Андрій Єрмак

курви !
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29.11.2023 15:28 Ответить
Посадіть цю дурницю на безпілотник, киньте в окопи до рашистів, це буде їм подарунок до нового року.
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29.11.2023 15:22 Ответить
ACHTUNG ! komsomolka bezugla vtikla z palati N6
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29.11.2023 15:23 Ответить
"годами накопившиеся проблемы" з преЗЄдентом ЗЄ ?
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29.11.2023 15:29 Ответить
просто ******** стену..несектант
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29.11.2023 15:30 Ответить
Я просто навіть думати не хочу..яку посаду займає ця безумна потвора дегродна...то просто пздц..
Вонаж верняк лізе куди нетреба зі своїм тупняком..як ми це все вигрібаємо...то жах..надіюсь космос мене почує і її теж молнія уїбе.
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29.11.2023 15:29 Ответить
Потратье кто-нибудь один дрон на эту ******!!!
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29.11.2023 15:35 Ответить
Ручная собачка Козыря открыла свою пасть по заданию фсбшных коллег из центра
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29.11.2023 15:39 Ответить
Коли вже патріоти провчать чорнороту? А то здається, що армія не здатна себе захистити.
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29.11.2023 15:45 Ответить
Ця клікуша минулого року так само бігала у верігах по зсу з тими ж хотелками. Чим побільше п......ть тим більша консолІдація.
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29.11.2023 15:46 Ответить
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29.11.2023 15:48 Ответить
Сумно ці скандали зараз виглядають як цілеспрямована акція по дискредитації України саме перед амер виборами... і це йде від наших нардепів...

Тому що озвучені проблеми не вирішуються від початку війни і всіх це влаштовувало... А закон вони прийняли... смішно б...ть місяць підготовки... навіть у совку 3 місяці готували... а більшість тих хто автомат давно не бачила
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29.11.2023 15:56 Ответить
Насправді - це цілеспрямована акція ФСБ!

Дивіться - Зе знімає Залужного, народ попри військовий стан починає протестувати, може навіть виходить на Майдан - це саме те, що намагається зробити пуйло!

І ця Бездумна саме цього і добивається!
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29.11.2023 18:05 Ответить
Тупа, (ОЙ)бана паскуда!
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29.11.2023 16:00 Ответить
"План замысла на 2024...." .
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29.11.2023 16:15 Ответить
Ти ба як офіс преЗЕдента курвить та трясе від того, що The Economist опублікував справжній рейтинг зе-лідОра та Залужного. У зе-лідОра 32%, а у Залужного більш ніж у 2 рази більше - 70%.
Ото ж "рот Єрмака" - притрушена Безмозгла й гавкає на Главкома, як та схиблена шавка на лева.
І, хоча Залужний жодного разу навіть не натякнув, що його цікавить політика, але сам факт народної популярності нашого Главкома кидає у жах та відчай осатанілу антидержавну шоблу офісних покидьків.
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29.11.2023 16:02 Ответить
Хлопці, ви всі відволікаєтеся на "безуглу".

А зрозумійте, що під це патякання блаЗЄнські роблять якісь дуже брудні справи.
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29.11.2023 16:03 Ответить
Не Безугла, так хтось інший все одно озвучив би ті самі запитання. Для цього є армія платних спікерів. Якщо Безуглу звільнять, її місце порожнім не залишиться.
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29.11.2023 17:48 Ответить
Не скажи, друже!

Зробити у воюючій Україні Майдан через звільнення Залужного - це саме те, чого добивається Х.йло!

І робить він це саме руками і ротом таких от безуглих!
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29.11.2023 18:08 Ответить
Згоден. Дестабілізація воюючої України - елемент стратегії рашистів.
Дестабілізація через провокування ворожнечі між главкомом і верховним головнокомандуючим послаблює боєздатність ЗСУ і є прямим сприянням ворогу.
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29.11.2023 18:25 Ответить
Так, з майна Коломойського знято арешт за закінченням строку позовної давності
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30.11.2023 11:02 Ответить
цю "звєзду" вибрали на Оболоні в Києві на зехайпі. Вона 100% маріонетка. А ляльководи на жаль так і не зрозуміли, що провокуть розкол. А це основна причина минулих українських поразок.
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29.11.2023 16:13 Ответить
Безумна..щоб тебе блискавкою курва уїбало ..овца ти тупа.
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29.11.2023 16:23 Ответить
Она не Безуглая она Безмозглая. Она тупая от природы, поэтому ищите КУКЛОВОДА из ОП
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29.11.2023 16:32 Ответить
Провокаторша. Почему она не задаёт вопросы эти Главнокомандующему? Ох мерзость. Тупо по женски манипулирует обществом переворачивая всю действительность с ног на голову. Ждём выборы. Такое терпеть нет сил
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29.11.2023 16:36 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

4 ч

у зелених своя війна. Не за перемогу України. Бо підтасувати вибори можна якщо тільки влада місцевості на твоїй стороні. "У центрі розглядають два сценарії перевороту в Чернігові: перший - через «своїх» у міськраді, другий - через підозру в.о. мера Олександру Ломаці"
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29.11.2023 17:57 Ответить
Про рейтинги мы уже слышали от Зеленского, Безглузда повторяет нарративы ОПы
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29.11.2023 18:36 Ответить
Моська
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12.12.2023 21:18 Ответить
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