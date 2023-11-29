КНДР доставила более 2000 контейнеров с оружием в РФ через специальную экономическую зону "Расон", - Reuters
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КНДР использует специальную экономическую зону "Расон" для торговли с Россией оружием, применяемой в войне против Украины. В августе этого года в порту зафиксирована транспортировка 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.
Об этом идет речь в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, где фактически разрешен ограниченный капитализм, превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с РФ, включая поставки оружия для войны Москвы в Украине.
"Расон" (Rason Special Economic Zone), с многоквартирными домами и бурными рынками с импортными товарами, созданная в начале 1990-х на востоке страны на границе с Китаем и Россией, была местом мечты для многих жителей Северной Кореи, пока новые санкции и закрытия границ во время пандемии COVID-19 не остановили здесь почти всю торговлю и туризм.
Однако в последние месяцы появились явные признаки того, что эта территория готова к возобновлению активной деятельности: впервые с 2018 там начали причаливать корабли, а спутниковые изображения свидетельствуют о всплеске торговли как из порта, так и с железнодорожной линии в Россию.
Эксперты из Южной Кореи и Японии указывают, что главным двигателем восстановления активности в Расоне является стремительное углубление сотрудничества КНДР именно с Россией, а не с Китаем с его значительно большей экономикой и более глубокими историческими связями с Северной Кореей.
Кроме коммерческой продукции, уверены специалисты, Расон также используется для поставки северокорейского оружия в Россию. На это указывают спутниковые изображения местного порта с российскими военными кораблями, связанными с системой материально-технического обеспечения армии РФ, с августа часто входящих в этот порт.
Считается, что этими кораблями из Северной Кореи в Россию перевозят оружие, в том числе транспортировали 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.
На фоне войны в Украине Северная Корея и Россия становятся очень близкими, и СЭЗ в Расоне с ее готовой инфраструктурой позволит этим двум странам быстро нарастить объемы торговли.
Через Расон Россия может поставлять КНДР больше угля, нефти и муки, а также отправлять в Северную Корею больше туристов.
Reuters отмечает, что в прошлом году 97% всей внешней торговли КНДР приходилось на Китай, а нынешнее деление установить сложно, поскольку Федеральная таможенная служба РФ приостановила публикацию статистики внешней торговли.
В декабре прошлого года Россия впервые с 2020-го возобновила экспорт нефти в Северную Корею и к апрелю экспортировала через Расон около 67,3 тыс. баррелей.
Установлено, что с конца прошлого года на железнодорожной станции Туманган в Расоне, которая имеет сообщение с Россией, продолжается повышенная активность, а после визита в Пхеньян в июле министра обороны РФ Сергея Шойгу на железнодорожных путях стало больше товарных вагонов.
Расон, самая старая и самая большая из 29 зон экономического развития Северной Кореи, занимает центральное место в стремлении страны привлечь иностранные инвестиции. Это место расположено на пересечении границы КНДР с китайской провинцией Цзилинь и Приморским краем РФ и имеет выход к Желтому морю.
По данным западных экспертов, район СЭЗ "Расон" полностью оцеплен электрифицированным забором протяженностью более 56 км.
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демократія тут нідочого
Україна відстоює СВОЇ ВЛАСНІ інтереси - як і США
тільки кацапи в курсі про зобов'язання колобка перед куйлом
так кацапчику?
а не якість
калабок - не Європа - качество ОТК не гарантирует
так кацапчику?
Божевільний світ.... Америка співпоацює з Китаєм але блокує Північну Корею. Китай співпрацює з США й Північною Кореєю..... й ні у кого не виникає дисонансу. Ніхто типу "не розуміє" що Китай через Корею Північну може допомогати РФ та іньшим ворогам Америки та Європи!
Також звертаю увагу, що кацапи щедро платять КНДР за все те залізяччя. Нагадайте, скільки Україна заплатила країнам НАТО за надані їй озброєння. Які за якістю на порядок вище за будь-що, виготовлене корейськими криворукими рабами. Ну, а що мало дають - діло таке, по-перше, де наше власне озброєння (ах, точно, забув, ми ж кацапів всі роки незалежності в дупу цілували за дешевий газ і оборонку під нуль пиляли), по-друге, вони якісь зобов'язання щодо нас мають, може, ми в НАТО вже, чи ще якомусь оборонному союзі? Ні? То, може, варто легше на західних партнерів насідати, вони собі цей зашморг на шию не вішали під радісні волання наріду даунбасса про втарой гасударствєнний та внєблоковий статус.
Я вже мовчу, що деякі країни ледь чи не останнє озброєння нам віддали, так, не без стратегії отримати від НАТО краще, але поки його немає, це прямо дуже серйозна ознака підтримки. Є добровольці з різних країн, так, небагато, але це все одно збережені життя наших людей. Все пізнається в порівнянні.
Друкую я швидко, зайвий раз щось написати мені не важко. )
Звісно, ніхто не знає достеменно, скільки і чого саме корейці кацапам поставили. І якої якості. Тільки це ще не показник чогось серйозного. Цілком можливо, що з корейських озброєнь стирчать ті самі китайські вуха.
А воно, он, як неловко вийшло!! Міру-мір! і фсьо..
На останніх таких виборах 100% виборців підтримали Трудову партію Кореї.