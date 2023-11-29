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Новости За рубежом
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КНДР (667) оружие (9370) россия (91190)

КНДР доставила более 2000 контейнеров с оружием в РФ через специальную экономическую зону "Расон", - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корея,рф,кндр,путін,північна

КНДР использует специальную экономическую зону "Расон" для торговли с Россией оружием, применяемой в войне против Украины. В августе этого года в порту зафиксирована транспортировка 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Об этом идет речь в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, где фактически разрешен ограниченный капитализм, превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с РФ, включая поставки оружия для войны Москвы в Украине.

"Расон" (Rason Special Economic Zone), с многоквартирными домами и бурными рынками с импортными товарами, созданная в начале 1990-х на востоке страны на границе с Китаем и Россией, была местом мечты для многих жителей Северной Кореи, пока новые санкции и закрытия границ во время пандемии COVID-19 не остановили здесь почти всю торговлю и туризм.

Однако в последние месяцы появились явные признаки того, что эта территория готова к возобновлению активной деятельности: впервые с 2018 там начали причаливать корабли, а спутниковые изображения свидетельствуют о всплеске торговли как из порта, так и с железнодорожной линии в Россию.

Эксперты из Южной Кореи и Японии указывают, что главным двигателем восстановления активности в Расоне является стремительное углубление сотрудничества КНДР именно с Россией, а не с Китаем с его значительно большей экономикой и более глубокими историческими связями с Северной Кореей.

Читайте также: США и Южная Корея усилят военное сотрудничество после запуска КНДР спутника-шпиона

Кроме коммерческой продукции, уверены специалисты, Расон также используется для поставки северокорейского оружия в Россию. На это указывают спутниковые изображения местного порта с российскими военными кораблями, связанными с системой материально-технического обеспечения армии РФ, с августа часто входящих в этот порт.

Считается, что этими кораблями из Северной Кореи в Россию перевозят оружие, в том числе транспортировали 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

На фоне войны в Украине Северная Корея и Россия становятся очень близкими, и СЭЗ в Расоне с ее готовой инфраструктурой позволит этим двум странам быстро нарастить объемы торговли.

Через Расон Россия может поставлять КНДР больше угля, нефти и муки, а также отправлять в Северную Корею больше туристов.

Reuters отмечает, что в прошлом году 97% всей внешней торговли КНДР приходилось на Китай, а нынешнее деление установить сложно, поскольку Федеральная таможенная служба РФ приостановила публикацию статистики внешней торговли.

Также читайте: КНДР получила помощь от России для запуска спутника-шпиона, - Южная Корея

В декабре прошлого года Россия впервые с 2020-го возобновила экспорт нефти в Северную Корею и к апрелю экспортировала через Расон около 67,3 тыс. баррелей.

Установлено, что с конца прошлого года на железнодорожной станции Туманган в Расоне, которая имеет сообщение с Россией, продолжается повышенная активность, а после визита в Пхеньян в июле министра обороны РФ Сергея Шойгу на железнодорожных путях стало больше товарных вагонов.

Расон, самая старая и самая большая из 29 зон экономического развития Северной Кореи, занимает центральное место в стремлении страны привлечь иностранные инвестиции. Это место расположено на пересечении границы КНДР с китайской провинцией Цзилинь и Приморским краем РФ и имеет выход к Желтому морю.

По данным западных экспертов, район СЭЗ "Расон" полностью оцеплен электрифицированным забором протяженностью более 56 км.

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Топ комментарии
+14
Розчарована. Гадала, що цей світ все ж таки не настільки гнилий. Але війна показує , що усі "демократичні цінності" - просто галімий піздьож, і не "сила в правді, а правда - в силі". Або будеш сильний, або тобою твої ж союзники сраку підітруть.
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29.11.2023 14:22
+10
гниди косоокі.
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29.11.2023 13:51
+8
НАТО КНДР виконує чітко, свої зобовязання по забезпеченні ************ і озброєнням армію 3,14дерації,на відміну від НАТО зібралися друзі і партнери України "
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29.11.2023 13:53
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гниди косоокі.
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29.11.2023 13:51 Ответить
США взахваті - повним ходом демілітарізація колобка
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29.11.2023 14:13 Ответить
Нашими життями. підараси лицемірні.
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29.11.2023 14:16 Ответить
ви здивовані?
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29.11.2023 14:19 Ответить
Розчарована. Гадала, що цей світ все ж таки не настільки гнилий. Але війна показує , що усі "демократичні цінності" - просто галімий піздьож, і не "сила в правді, а правда - в силі". Або будеш сильний, або тобою твої ж союзники сраку підітруть.
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29.11.2023 14:22 Ответить
світ такий які люди - а люди далеко не ангели
демократія тут нідочого
Україна відстоює СВОЇ ВЛАСНІ інтереси - як і США
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29.11.2023 14:36 Ответить
Да. Только так. Как сказал один известный кацап недавно. " Время айфоно-соевых куколдов заканчивается''.
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29.11.2023 18:13 Ответить
Так може союз з кореєю - і нам будуть постачати, замість того шоб своє озброєння виробляти. А ми, Україна, були у шестірки країн по постачанню зброї у світі.
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29.11.2023 18:15 Ответить
Сила дійсно в правді . Але біда в тому , що більшість людейв світі в тому числі і в "демократичних країнах " вибирають лукавство та лицемірство
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29.11.2023 18:49 Ответить
НАТО КНДР виконує чітко, свої зобовязання по забезпеченні ************ і озброєнням армію 3,14дерації,на відміну від НАТО зібралися друзі і партнери України "
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29.11.2023 13:53 Ответить
Рамштайн в процесі "перевертання неба й землі" досі сподіваються, що, може, все якось саме розсмокчеться
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29.11.2023 13:58 Ответить
Дубль: Я розумію що рашистам було б добре якби країни НАТО не допомагали Україні, але сталося не так як Москві гадалося. Тож краще добрий чи не дуже ДРУГ ніж без нього!
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29.11.2023 14:01 Ответить
Я розумію що рашистам було б добре якби країни НАТО не допомагали Україні, але сталося не так як Москві гадалося. Тож краще добрий чи не дуже ДРУГ ніж без нього!
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29.11.2023 14:00 Ответить
де ці зобов'язання прописані?
тільки кацапи в курсі про зобов'язання колобка перед куйлом
так кацапчику?
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29.11.2023 14:38 Ответить
і все це по указці китайських комуняцьких "миротворців".
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29.11.2023 13:54 Ответить
Сраная 30 млн кндр, а боеприпасы поставляет.
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29.11.2023 13:56 Ответить
Теж часто "срані" за якістю!
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29.11.2023 14:05 Ответить
калабок обіцяв **********
а не якість
калабок - не Європа - качество ОТК не гарантирует
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29.11.2023 14:39 Ответить
звідки знаєш , що обіцяв колобок і якої якості...???тільки кацапи в курсі про обіцянки колобка перед куйлом
так кацапчику?
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29.11.2023 15:10 Ответить
від кацапів на цензорі і знаю
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29.11.2023 18:45 Ответить
тієї кацапської наволочі не тільки на цензорі багато, а й серед польських блокувальників,мадярських товстойобиків, турецьких оглу і т.д і т.п...
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29.11.2023 19:31 Ответить
Мені дуже подобаються відео та фото самих рашистів після використання часто неякісних *********** північно корейского та китайського виробництва, що іноді розриваються у стволах та роблять їх схожими на троянд, а ще краще коли при цьому гинуть самі московські нацисти що були у складі підрозділів з цими гаубицями, пушками, танками .......!
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29.11.2023 13:58 Ответить
больше 50%брак єто по слухам от самих кацев,
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29.11.2023 14:01 Ответить
Я не забуваю за КРЖ рашистів, але є вже офіційні заяви від екіпажів їх САУ котрі вимагають розслідування та відмовляються саме від тих снарядів, що з ієрогліфами на корпусі!
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29.11.2023 14:03 Ответить
Корейці не пишуть ієрогліфами.
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29.11.2023 18:23 Ответить
Для некорейців і Чосангиль ієрогліфи
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29.11.2023 19:55 Ответить
ось у кого треба вчитись Євросоюзу. домовились й поставили. а з Євросоюзу - тільки одні завіряння у вічній прихильності....
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29.11.2023 13:58 Ответить
А ти "Ханка" не чула що у бандах кримінальних дисципліна краща ніж у цивільних об'єднаннях?! То що, станемо усі ворами чи вбивцями через це?!
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29.11.2023 14:06 Ответить
а хто заважає бути кращими ніж злодії та вбивці з їхнею дисципліною...
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29.11.2023 14:19 Ответить
Вам наче 10 рочків. БЮРОКРАТІЯ. Кожне рішення - це мільйон паперів, які мають підписати мільйон людей на місцях. Демократія це вам не диктатура, де Найголовніший У Всесвіті І Найулюбленіший Вождь Всіх Часів рявкне - "ТРЕБА!" і комсомол відповість - "уже несьом, ПАПА".
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29.11.2023 17:28 Ответить
а чого вони безуглiй не отчиталися? чи може її "план вiйни" од цього не змiниться..
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29.11.2023 14:00 Ответить
Це світ знову котиться у прірву війн.
Божевільний світ.... Америка співпоацює з Китаєм але блокує Північну Корею. Китай співпрацює з США й Північною Кореєю..... й ні у кого не виникає дисонансу. Ніхто типу "не розуміє" що Китай через Корею Північну може допомогати РФ та іньшим ворогам Америки та Європи!
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29.11.2023 14:05 Ответить
Якщо не можеш змінити світ - зміни себе, або відношення до нього, а якщо можеш - то все у твоїх руках!
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29.11.2023 14:08 Ответить
Виталий Танчик - й навіщо ти мені це написав? Я цей вислів чув ще у школі....
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29.11.2023 14:11 Ответить
Які там США, яке там НАТО. Пончик з голожопими корейцями- ось хто "надійний партнер". Сказав - зробив, без усілякого піздіжа а-ля Столтенберг, який вже другий день не затикається в новинах. Треба було прикормити Пончика у свій час, зараз би вже гнали кацапів за кордони 91 року.
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29.11.2023 14:13 Ответить
Для корейського диктатора ці контракти - золота жила, бо він може продати свій військовий мотлох кацапам втридорога і без всяких обмежень. У НАТО дещо інша ситуація.
Також звертаю увагу, що кацапи щедро платять КНДР за все те залізяччя. Нагадайте, скільки Україна заплатила країнам НАТО за надані їй озброєння. Які за якістю на порядок вище за будь-що, виготовлене корейськими криворукими рабами. Ну, а що мало дають - діло таке, по-перше, де наше власне озброєння (ах, точно, забув, ми ж кацапів всі роки незалежності в дупу цілували за дешевий газ і оборонку під нуль пиляли), по-друге, вони якісь зобов'язання щодо нас мають, може, ми в НАТО вже, чи ще якомусь оборонному союзі? Ні? То, може, варто легше на західних партнерів насідати, вони собі цей зашморг на шию не вішали під радісні волання наріду даунбасса про втарой гасударствєнний та внєблоковий статус.
Я вже мовчу, що деякі країни ледь чи не останнє озброєння нам віддали, так, не без стратегії отримати від НАТО краще, але поки його немає, це прямо дуже серйозна ознака підтримки. Є добровольці з різних країн, так, небагато, але це все одно збережені життя наших людей. Все пізнається в порівнянні.
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29.11.2023 16:05 Ответить
Ну і нащо були стіко букв друкувати - просто варто було про мапу написати і все .
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29.11.2023 16:09 Ответить
Про мапу - то занадто тонко, іноді краще розжувати деякі речі, бо в нас багато людей ще й досі, як виявилося, у полоні злочинно хибної думки, ніби їм всі винні.
Друкую я швидко, зайвий раз щось написати мені не важко. )
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29.11.2023 16:27 Ответить
Міжнародне право - а тепер ше раз подумайте чи взагалі нам хтось шось винний чи ні ?
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29.11.2023 16:31 Ответить
Мапу відкрийте - і зрозумієте шо написали шось не те .
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29.11.2023 16:06 Ответить
Так не буває. Просто пріоритет режиму - залізна завіса, тому в неї стільки ресурсів і вкладається. Втримати населення, напустити показуху. Совок вже таким страждав, відомо чим закінчилося.
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29.11.2023 16:32 Ответить
Звісно, їздили, тільки там на одного совка було два співробітника нацбезпеки, а так воля була майже повна. І чого це КНДР в світі невідома? На весь світ відома, за ядрьоного хом'яка-переростка та військові ансамблі.
Звісно, ніхто не знає достеменно, скільки і чого саме корейці кацапам поставили. І якої якості. Тільки це ще не показник чогось серйозного. Цілком можливо, що з корейських озброєнь стирчать ті самі китайські вуха.
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29.11.2023 18:31 Ответить
Ну звісно електрофікованний паркан цеж технологія яка за складністью переважає чіпи з 3 нм транзисторами - не тим тайванці займаються не тим.
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29.11.2023 16:58 Ответить
так, і дико насміхались з НАТО та США той щокатий диктатор, та його плєшивий друг.
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29.11.2023 18:00 Ответить
У секретаря ООН, аж подих, від цієї зброї для московитів-убивць, ПЕРЕХОПИЛО! І фсьо…. Він же ідейний і чесний СОЦІАЛІСТ!

А воно, он, як неловко вийшло!! Міру-мір! і фсьо..
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29.11.2023 18:15 Ответить
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29.11.2023 19:44 Ответить
Контроль Кім Чен Ина при владі під загрозою після того, як за його партію проголосували лише 99,91%.

На останніх таких виборах 100% виборців підтримали Трудову партію Кореї.

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29.11.2023 21:07 Ответить
Санкции детские , не впечатляют китайскую куету...
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29.11.2023 21:47 Ответить
Шкода, що не можна дістатися до цієї жирної свині.
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30.11.2023 08:05 Ответить
Влада Болгарії заборонила літаку, на борту якого перебував глава МЗС РФ, входити в повітряний простір країни.Болгарська влада пояснила рішення тим, що на борту лайнера перебувала алкоголічка Марія Захарова, яка внесена до санкційних списків.
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30.11.2023 12:55 Ответить
 
 