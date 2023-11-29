КНДР доставила более 2000 контейнеров с оружием в РФ через специальную экономическую зону "Расон", - Reuters

КНДР использует специальную экономическую зону "Расон" для торговли с Россией оружием, применяемой в войне против Украины. В августе этого года в порту зафиксирована транспортировка 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Об этом идет речь в материале Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, где фактически разрешен ограниченный капитализм, превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с РФ, включая поставки оружия для войны Москвы в Украине.

"Расон" (Rason Special Economic Zone), с многоквартирными домами и бурными рынками с импортными товарами, созданная в начале 1990-х на востоке страны на границе с Китаем и Россией, была местом мечты для многих жителей Северной Кореи, пока новые санкции и закрытия границ во время пандемии COVID-19 не остановили здесь почти всю торговлю и туризм.

Однако в последние месяцы появились явные признаки того, что эта территория готова к возобновлению активной деятельности: впервые с 2018 там начали причаливать корабли, а спутниковые изображения свидетельствуют о всплеске торговли как из порта, так и с железнодорожной линии в Россию.

Эксперты из Южной Кореи и Японии указывают, что главным двигателем восстановления активности в Расоне является стремительное углубление сотрудничества КНДР именно с Россией, а не с Китаем с его значительно большей экономикой и более глубокими историческими связями с Северной Кореей.

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Кроме коммерческой продукции, уверены специалисты, Расон также используется для поставки северокорейского оружия в Россию. На это указывают спутниковые изображения местного порта с российскими военными кораблями, связанными с системой материально-технического обеспечения армии РФ, с августа часто входящих в этот порт.

Считается, что этими кораблями из Северной Кореи в Россию перевозят оружие, в том числе транспортировали 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

На фоне войны в Украине Северная Корея и Россия становятся очень близкими, и СЭЗ в Расоне с ее готовой инфраструктурой позволит этим двум странам быстро нарастить объемы торговли.

Через Расон Россия может поставлять КНДР больше угля, нефти и муки, а также отправлять в Северную Корею больше туристов.

Reuters отмечает, что в прошлом году 97% всей внешней торговли КНДР приходилось на Китай, а нынешнее деление установить сложно, поскольку Федеральная таможенная служба РФ приостановила публикацию статистики внешней торговли.

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В декабре прошлого года Россия впервые с 2020-го возобновила экспорт нефти в Северную Корею и к апрелю экспортировала через Расон около 67,3 тыс. баррелей.

Установлено, что с конца прошлого года на железнодорожной станции Туманган в Расоне, которая имеет сообщение с Россией, продолжается повышенная активность, а после визита в Пхеньян в июле министра обороны РФ Сергея Шойгу на железнодорожных путях стало больше товарных вагонов.

Расон, самая старая и самая большая из 29 зон экономического развития Северной Кореи, занимает центральное место в стремлении страны привлечь иностранные инвестиции. Это место расположено на пересечении границы КНДР с китайской провинцией Цзилинь и Приморским краем РФ и имеет выход к Желтому морю.

По данным западных экспертов, район СЭЗ "Расон" полностью оцеплен электрифицированным забором протяженностью более 56 км.

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