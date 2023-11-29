F-16 изменят ситуацию "к лучшему", усилив возможности Украины на поле боя, - Столтенберг
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Истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят возможности Украины и помогут наносить большие потери оккупантам на поле боя.
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские возможности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО", – отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя
"В то же время нам надо осознать, что это (F-16 – ред.) не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы подвинуть россиян. Мы должны готовиться к долгой и тяжелой битве", – добавил генсек НАТО.
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Очевидно, Захід має підвісні контейнери РЕР, РЕБ виявлення позицій ворожих радарів і їх придушення.
Чи дадуть нам такі секретні контейнери під Ф-16 таємниця.
Плюс фейкові літаки MALD.
30 himars, 60 leopard, 90 155-мм гаубиць, 45 breadley нам не допомогли виграти війну, то й декілька f-16 також не допоможуть .
якщо дадуть, ще ракети хочаб від 300км, то точечно щось вдасться вибивати
хоча так, сут'євої зміни не будє