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Столтенберг (1408) F-16 (297)

F-16 изменят ситуацию "к лучшему", усилив возможности Украины на поле боя, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг,єнс

Истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят возможности Украины и помогут наносить большие потери оккупантам на поле боя.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские возможности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя

"В то же время нам надо осознать, что это (F-16 – ред.) не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы подвинуть россиян. Мы должны готовиться к долгой и тяжелой битве", – добавил генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг о F-16 для Украины: Поставки начнутся так быстро, как это возможно
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Топ комментарии
+7
Все залежить від їх кількості та наявності саме новітніх *********** до них, бо щоб там не казали, а один у полі не воїн та сто старих кляч не замінять одну молоду кобилу!
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29.11.2023 14:11
+2
Коли?????
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29.11.2023 14:14
+2
Тому щури-кроти-зрадники та мородери з ОПи та іньших владних кабінетів активізувалися. Їм терміново потрібне внутрішне протистояння в Україні!!! Куратори фсб з ******* нервують, тиснуть на кротів в Україні.
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29.11.2023 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Все залежить від їх кількості та наявності саме новітніх *********** до них, бо щоб там не казали, а один у полі не воїн та сто старих кляч не замінять одну молоду кобилу!
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29.11.2023 14:11 Ответить
Коли?????
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29.11.2023 14:14 Ответить
Тому щури-кроти-зрадники та мородери з ОПи та іньших владних кабінетів активізувалися. Їм терміново потрібне внутрішне протистояння в Україні!!! Куратори фсб з ******* нервують, тиснуть на кротів в Україні.
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29.11.2023 14:14 Ответить
Все ще трохи залежить від своєчасності ф 16, тобто від переходу від розмов до справи. Одне я точно зрозумів спостерігаючи за виступами Столенберга - він багато присідає коли шось говорить, скаже і присяде трохи, скаже і присяде...
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29.11.2023 14:15 Ответить
ЄНИК ПРОЗРІВ!!!
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29.11.2023 14:15 Ответить
По планам НАТО, на знищення ППО Калінінграда відводилось до 2 тижнів. Враховуючи підкріплення з Білорусі.

Очевидно, Захід має підвісні контейнери РЕР, РЕБ виявлення позицій ворожих радарів і їх придушення.

Чи дадуть нам такі секретні контейнери під Ф-16 таємниця.

Плюс фейкові літаки MALD.
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29.11.2023 14:20 Ответить
Только что прочитал в "Фокус" что Столткнберг заявил что F-16 не изменят ситуацию. На Цензоре написал что Столткнберг сказал что F-16 изменят ситуацию . Так что на самом деле сказал Столткнберг? 😀 Вот поэтому всегда нужно искать первоисточник информации
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29.11.2023 14:44 Ответить
звісно срібної кулі немає:

30 himars, 60 leopard, 90 155-мм гаубиць, 45 breadley нам не допомогли виграти війну, то й декілька f-16 також не допоможуть .
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29.11.2023 15:04 Ответить
ну трохи більше було передано, якщо рахувати всіх союзників

якщо дадуть, ще ракети хочаб від 300км, то точечно щось вдасться вибивати
хоча так, сут'євої зміни не будє
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29.11.2023 15:41 Ответить
Один штауффенберг в х*йлостане. За сотую часть средств, которые сейчас теряет/тратит весь мир...
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29.11.2023 15:27 Ответить
 
 