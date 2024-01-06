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Новости За рубежом
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Евросоюз (15905) Урсула фон дер Ляйен (375)

Украина выполнила почти все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фон,дер,урсула,ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила "почти все требования", установленные ЕС для начала переговоров по ее вступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Они выполнили все необходимые требования из почти всех семи шагов, которые мы просили их сделать, когда они стали страной-кандидатом", - отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ее "глубоко поражает" то, как Украина проводит "глубокие структурные реформы" и в то же время ведет "экзистенциальную войну".

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ага, залишилось виконати тільки ті 7, які саме єс з самого початку і хоче бачити виконаними ))
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29.11.2023 14:39 Ответить
А оте що не увійшло в ''майже" і є "камінь спіткання".Зелені не хочуть їх виконувати бо де ж вони будуть харчуватися.
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29.11.2023 14:45 Ответить
На папері може й виконала...
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29.11.2023 14:52 Ответить
То нехай перемовляються 😠
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29.11.2023 15:03 Ответить
Ти молодець! Це нічого, що ти нічого не зробив, і над тобою насміхаються, що ти ні що не здатен. Ти ж можеш! Правда? Зберешся, і зробиш всі ці сім пунктів. Ось всього трішечки залишилось! Якихось сім пунктів!
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29.11.2023 15:11 Ответить
А скасування кримінального провадження до Бені, також входило до вимог Євросоюзу
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29.11.2023 15:16 Ответить
фондерляйка как завтра нас в нату примет и ес
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29.11.2023 15:49 Ответить
...майже...!!!
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29.11.2023 16:23 Ответить
Україна не виконала лише одне. Фізично не знищила Орбана і його уряд. Хоча це її прямий обов'язок.
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30.11.2023 09:23 Ответить
Украина под каблуком у ЕС и США. Дохазяйнувалися під керівництвом &идів...
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19.01.2024 19:09 Ответить
 
 