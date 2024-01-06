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Украина выполнила почти все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила "почти все требования", установленные ЕС для начала переговоров по ее вступлению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Они выполнили все необходимые требования из почти всех семи шагов, которые мы просили их сделать, когда они стали страной-кандидатом", - отметила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ее "глубоко поражает" то, как Украина проводит "глубокие структурные реформы" и в то же время ведет "экзистенциальную войну".
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