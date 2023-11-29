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Россияне провели рейды в оккупированном Крыму в поисках местного подполья, - Центр нацсопротивления
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Россияне ужесточили контрдиверсионные меры во временно оккупированном Крыму с целью подавления действий местного подполья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Враг провел рейд в ряде населенных пунктов полуострова и задержал жителей из-за "экстремизма". В частности, оккупанты искали информаторов Сил Обороны в Севастополе", - говорится в сообщении.
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Життя Без раССєї 2
показать весь комментарий29.11.2023 14:47 Ответить Мне нравится 1
Нина Карпенко
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Jimmy Hill
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