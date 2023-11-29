Россияне провели рейды в оккупированном Крыму в поисках местного подполья, - Центр нацсопротивления

Россияне ужесточили контрдиверсионные меры во временно оккупированном Крыму с целью подавления действий местного подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг провел рейд в ряде населенных пунктов полуострова и задержал жителей из-за "экстремизма". В частности, оккупанты искали информаторов Сил Обороны в Севастополе", - говорится в сообщении.

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