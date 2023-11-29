Слухи о якобы раздоре между Зеленским и военными - это российская пропаганда, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Рады Руслан Стефанчук отрицает наличие конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военным руководством Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью Politico.
"Никогда не было ни одного случая напряжения между политическим и военным руководством (Украины. - Ред.)", - отметил глава парламента.
Стефанчук сказал, что Россия использует инсинуации в целях раскола Киева после начала полномасштабного вторжения.
По его словам, слухи о якобы раздоре распространяют "российские каналы", назвав их "российской пропагандой".
Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.
Пожалуйста, подождите...
На Банковой
И ее филиал на Грушеского
А пам,ятаєте, як зе-зрадники в 2020 категорично заперечували проведення операції по вагнерівцям, а в 2021 сам зеленський зізнався, що "ну так, це я подзвонив лукашенці і попросив: у вас там путінські злочинці, то ви їх нам віддайте, а... "?
Я зовсім не здивуюсь, якщо за рік-два зеленський чи єрмак напряму скажуть: "Ну так... Ми з 2019 року працюємо на кремль... А шо такого? Ми один наріт і маємо бути в одній країні... Наша мета - відновити совок..."
Вони обов,язково це скажуть, як тільки 73%-і зебіли дійдуть до потрібної "кондиції".
Вы,пацаны, за базары отвечаете?
Издание The Economist должно раскрыть свой источник в ОПУ, или признать шо метут метлой не по делу.
Це як "CNN гірше за RT"
Тільки видання інше, і ротяка друга.
НЕ ВИКЛЮЧЕНА ЙМОВІРНІСТЬ ТОГО, ЩО БЕЗУГЛА ПРИЧЕТНА ЯКИМОСЬ ЧИНОМ ДО ОТРУЄННЯ МАРЯНИ БУДАНОВОЇ...
Так тоді потрібно щось робити, навіть тому ж Стефанчуку. А то виходить, що він не Голова ВРУ, а п*здабол, ще й не зрозуміло на кого працюючий.
Тогда почему эта овца на свободе?
А может, ув. Стефанчук, Безумная наезжает на нашего Генерала по заданию шапито???
Країною керують дурні яких обрали клінічні зеідіоти
Усі інші - шахраї та агенти кремля. Але зовсім не ідіоти.
але притомні люди розуміють, якщо хтось трохи вищий за Вошьдя, то він вже підозрілий, а якщо він ще не чотирижди уклоніст, то точно - "Бандера", а якщо військовий та ще й офіцер за званням вище за дідуся НКВДшника - то "надА шота дєлать!"..
у випадку із Залужним (для зебілів) зірки стали так, що він ізначально загроза тому, хто йшов на один термін президенства та ще й "зуб давав" і обіцяв одразу піти, якщо хоча б разОчок порушить закон.. але Найвеличнівшиве - госпідар свого слова - "слово дав - слово взяв взад"..
понавибирали - жеріть
А те, що ОПа навішує на Залужного купи чужих обовʼязків (навмисно!) зовсім не відволікає його від поточної своєї роботи.
Бо только клинические кретины не понимают, этот срач - на пользу маскве, никому больше.
На які дебільні мізки оцей висер розрахований?
"Ніколи не було жодного випадку напруженості між політичним та військовим керівництвом", - брехливо заявив Стефанчук.
Стефанчук - ганебне брехло. Про напруженість вже відомо всім. А інформаційні атаки влади на Залужного підтверджені заявами депутатів "Слуги народу" Арахамії, Безуглої, Шевченка і робітника ОП Жовкви, а також коментарем самого Зеленського в інтерв'ю "The Sun". Замість того, щоб брехати, краще б закрив рота Безуглій. Тому що вона своїми заявами наповнює не лише інформаційний простір, але і російські тг-канали. Хоча чого ще чекати від міньона ОП...
@13Hellis_13
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2 ч
сьогодення... нажаль...
Це що, якийсь бешкетник в їдальні ВР булькнув "шлюгам народним" до їжі "сироватку правди", і вони тепер "без гальм" оповідають усе, що в голову прилетіло?