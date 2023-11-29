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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Залужный (525) Стефанчук Руслан (577)

Слухи о якобы раздоре между Зеленским и военными - это российская пропаганда, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський,залужний

Спикер Рады Руслан Стефанчук отрицает наличие конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военным руководством Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил в интервью Politico.

"Никогда не было ни одного случая напряжения между политическим и военным руководством (Украины. - Ред.)", - отметил глава парламента.

Стефанчук сказал, что Россия использует инсинуации в целях раскола Киева после начала полномасштабного вторжения.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая обвинила Залужного в "заказной" статье The Economist: "Это Вас, бедного, прессуют?"

По его словам, слухи о якобы раздоре распространяют "российские каналы", назвав их "российской пропагандой".

Напомним, ранее издание The Economist обнародовало материал, в котором рассказало об ужасных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Также СМИ сообщило о конфликтах в руководстве Украины.
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Топ комментарии
+34
Мляві реакції декількох "слуг", але ніякої реакції від ОПи ти Зеленского виказують їх з потрохами. Безугла не покарана, і покарана не буде. От так тупо паляться "парні с прастимі рєшєніямі". Безугла транслятор кацапських ІПСО. Дуже крута відмазка некомпетентними зе-палітікамі.
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29.11.2023 15:06
+30
Зівісно Залужний це не військовий, а поливання брудом від Безумної, це російська пропаганда,- так, зелений коливан?
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29.11.2023 15:04
+20
Так-так , це кацапи нацькували безвумну на Залужного. Зелені пробивають чергове днище! Йдіть вже за кацапським крейсером! Дістали!
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29.11.2023 15:07
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Не пора ли проверить КОНСЕРВАТОРИЮ?
На Банковой
И ее филиал на Грушеского
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29.11.2023 15:04 Ответить
Зівісно Залужний це не військовий, а поливання брудом від Безумної, це російська пропаганда,- так, зелений коливан?
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29.11.2023 15:04 Ответить
Не забувайте і про висловлювання зеленського The Sun. Згідно до стьопанчукова це теж підпадає під категорію "російська пропаганда"...
А пам,ятаєте, як зе-зрадники в 2020 категорично заперечували проведення операції по вагнерівцям, а в 2021 сам зеленський зізнався, що "ну так, це я подзвонив лукашенці і попросив: у вас там путінські злочинці, то ви їх нам віддайте, а... "?

Я зовсім не здивуюсь, якщо за рік-два зеленський чи єрмак напряму скажуть: "Ну так... Ми з 2019 року працюємо на кремль... А шо такого? Ми один наріт і маємо бути в одній країні... Наша мета - відновити совок..."
Вони обов,язково це скажуть, як тільки 73%-і зебіли дійдуть до потрібної "кондиції".
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29.11.2023 15:34 Ответить
раббсійська пропаганда лізе з Ради дирами слуг...
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29.11.2023 15:05 Ответить
Мляві реакції декількох "слуг", але ніякої реакції від ОПи ти Зеленского виказують їх з потрохами. Безугла не покарана, і покарана не буде. От так тупо паляться "парні с прастимі рєшєніямі". Безугла транслятор кацапських ІПСО. Дуже крута відмазка некомпетентними зе-палітікамі.
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29.11.2023 15:06 Ответить
Виходить безугла росіянка?
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29.11.2023 15:07 Ответить
Так-так , це кацапи нацькували безвумну на Залужного. Зелені пробивають чергове днище! Йдіть вже за кацапським крейсером! Дістали!
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29.11.2023 15:07 Ответить
О, а тепер відбрехалось і Пузо Верховної Ради!
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29.11.2023 15:11 Ответить
Так, "авторитет" 🤮
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29.11.2023 15:21 Ответить
А шо такое. Кинул предьяву, я извиняюсь, так называемому изданию The Economist.
Вы,пацаны, за базары отвечаете?
Издание The Economist должно раскрыть свой источник в ОПУ, или признать шо метут метлой не по делу.
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29.11.2023 16:38 Ответить
бегемот верховної зради
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29.11.2023 18:25 Ответить
насмешил... Зачет. Народный депутат от ЗЕ, глава комитета по обороне выполняет указания рабссеи??? И Зе это одобряет получается??? Вот сказанул так сказанул, всю зелешоблу сдал и себя в том числе.
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29.11.2023 15:11 Ответить
Па пріколу... 🙂
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29.11.2023 15:19 Ответить
У нас казали в таких випадках: здав усіх, як склотару!
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29.11.2023 19:23 Ответить
Роздерти рота до сраки і безглуздій, і її патрону
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29.11.2023 15:14 Ответить
Шо, опять!?
Це як "CNN гірше за RT"
Тільки видання інше, і ротяка друга.
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29.11.2023 15:16 Ответить
І БЕЗУГЛА Є ПОШИРЮВАЧЕМ рОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ!

НЕ ВИКЛЮЧЕНА ЙМОВІРНІСТЬ ТОГО, ЩО БЕЗУГЛА ПРИЧЕТНА ЯКИМОСЬ ЧИНОМ ДО ОТРУЄННЯ МАРЯНИ БУДАНОВОЇ...
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29.11.2023 15:18 Ответить
це тупа керована курка. винні її хазяї з оп
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29.11.2023 15:23 Ответить
Брехливий кнур. Залужного навіть не спитали, коли цивіли-ухилянти з ОПи знімали бойового командувача ССО Хоренка.
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29.11.2023 15:18 Ответить
Ти морда свиняча, а твоя курка що тявкає на Залужного, це теж мокшанське пропоганда???? Ви там в жОПі вирішуйте скоріше ви з ким???
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29.11.2023 15:19 Ответить
А чому ж тоді на свободі російська пропагандистка безугла?
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29.11.2023 15:21 Ответить
зелений підар. як ви ви вже з...бали вже
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29.11.2023 15:22 Ответить
Невже Стефанчук хоче сказати, що член партії "слуга нороду" і заступник голови комітету ВРУ з питань національної безпеки Мар'яна Безугла працює на рос пропаганду?!
Так тоді потрібно щось робити, навіть тому ж Стефанчуку. А то виходить, що він не Голова ВРУ, а п*здабол, ще й не зрозуміло на кого працюючий.
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29.11.2023 15:24 Ответить
Т.е. Безумная, брешет и "наехала" на Залужного по заданию ФСБ???

Тогда почему эта овца на свободе?

А может, ув. Стефанчук, Безумная наезжает на нашего Генерала по заданию шапито???
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29.11.2023 15:24 Ответить
ой, чую, что цирк уже на пороге большого шухера
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29.11.2023 15:25 Ответить
Я думаю что он неуважаемый
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29.11.2023 19:01 Ответить
і не тільки московська а й місцевих щурів і їх посіпак сіючіх розбрат, як говорить історія, орда завжди так діяла при захваті территорій
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29.11.2023 15:26 Ответить
Іпсо яке розганяє Безумна та абхазька мавпа..
Країною керують дурні яких обрали клінічні зеідіоти
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29.11.2023 15:27 Ответить
Не спрощуйте. Ідіотів серед слуг не так і багато: сам зеленський, безугла, третякова, дмитрук, тіщенко, брагар...
Усі інші - шахраї та агенти кремля. Але зовсім не ідіоти.
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29.11.2023 15:42 Ответить
Пропоную мівіну у ВР не надавати - у нас війна, а це "рило" підриває всі наші зусилля......
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29.11.2023 15:28 Ответить
Якщо стільки серед слуг колаборантів, зрадників, лицемірів, то яким є насправді сам Зеля, який і привів цих всїх покидьків у владу. Відповідь очевидна, Зеля є проект Бені і Ко за підтримки рашки по нейтралізації української опозиції з метою руйнування України. Мушу нажаль визнати, що зелені справились на відмінно(((
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29.11.2023 15:36 Ответить
Nu da nu da , vse kto kritikuiet ZEpoliona , vragi naroda i 5 kalona ....gde ta uzhe eta slishali
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29.11.2023 15:37 Ответить
Всі бачили? Стефанчук назвав Безуглу "російською пропагандою".
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29.11.2023 15:40 Ответить
окодємік правовєд Стєфанчук-Подзєлєнскій, ну от нє пзді... хоча, зрозуміло - то твоя робота..
але притомні люди розуміють, якщо хтось трохи вищий за Вошьдя, то він вже підозрілий, а якщо він ще не чотирижди уклоніст, то точно - "Бандера", а якщо військовий та ще й офіцер за званням вище за дідуся НКВДшника - то "надА шота дєлать!"..
у випадку із Залужним (для зебілів) зірки стали так, що він ізначально загроза тому, хто йшов на один термін президенства та ще й "зуб давав" і обіцяв одразу піти, якщо хоча б разОчок порушить закон.. але Найвеличнівшиве - госпідар свого слова - "слово дав - слово взяв взад"..
понавибирали - жеріть
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29.11.2023 15:42 Ответить
Поширювачі дурних чуток, просто хочуть вивести Залужного із ріноваги та відволікти від роботи!
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29.11.2023 15:45 Ответить
Ага, якісь там чутки відволікають дорослого мудрого полководця від роботи!
А те, що ОПа навішує на Залужного купи чужих обовʼязків (навмисно!) зовсім не відволікає його від поточної своєї роботи.
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29.11.2023 16:11 Ответить
Если взрослому и мудрому человеку изо дня в день капать на мозги 'тебя вот вот снимут с должности ', то в конце концов и он устанет и начнёт делать ошибки в своей работе. К счастью, В.Ф. наверняка не читает высеров цензорских комментаторов и других ********* тоже.
Бо только клинические кретины не понимают, этот срач - на пользу маскве, никому больше.
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29.11.2023 16:54 Ответить
Саме "клінічєскім крєтіном" і є янєлохбонєвтіковіч і його партія, інакше б вони не випустили безмозглу з її заявами
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29.11.2023 18:15 Ответить
И это тоже правда. Безуглая ************ сыграла за кацапов
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29.11.2023 18:55 Ответить
правильно - сидят и целуются
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29.11.2023 15:47 Ответить
Ще одне хрюкнуло
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29.11.2023 15:54 Ответить
Тупе створіння, яке зовсім не розуміє, що каже. Думати мабуть вже немає чим, бо мізки жиром обросли. Тобто ВР - це пісочниця, в якої дітки просто сваряться.
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29.11.2023 15:59 Ответить
І коли блаЗЄнський в інтерв'ю радив Залужному припинити політичну діяльність (якої нема!), то він зачитував кацапську пропагандистську записку?
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29.11.2023 16:00 Ответить
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29.11.2023 16:03 Ответить
Ага, це безмозгла курва відпрацьовує рашистське завдання, а бубачька бєлій і пухнастий.
На які дебільні мізки оцей висер розрахований?
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29.11.2023 16:04 Ответить
Тупа корова стефанчук і верховна зрада відреклися від керування державою і дозволили якомусь тупому клоуну витворяти в державі що захочуть,не пора лі цю гниль вже пустити в расход,щоб Українці здобули перемогу і почали відбудовувати державу,руці вже чесутся.
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29.11.2023 16:07 Ответить
наступного разу коли гр. Зеленський захоче поплакатися про свою важку долю, нехай пожаліється в Спорт Лото. наскільки потрібно бути недалеким щоб виносити проблеми відносин на сторінки жовтої преси!
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29.11.2023 16:10 Ответить
Це правда що дермак з 23.11.23р перебуває в бульбашії,і як він туди потрапив?
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29.11.2023 16:26 Ответить
Ша, він домовляється !
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29.11.2023 17:07 Ответить
Вже й Рила виштовхали на захист зеленої жОПи. Ох накликують на себе, ох накликують....
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29.11.2023 16:30 Ответить
Борислав Береза:
"Ніколи не було жодного випадку напруженості між політичним та військовим керівництвом", - брехливо заявив Стефанчук.
Стефанчук - ганебне брехло. Про напруженість вже відомо всім. А інформаційні атаки влади на Залужного підтверджені заявами депутатів "Слуги народу" Арахамії, Безуглої, Шевченка і робітника ОП Жовкви, а також коментарем самого Зеленського в інтерв'ю "The Sun". Замість того, щоб брехати, краще б закрив рота Безуглій. Тому що вона своїми заявами наповнює не лише інформаційний простір, але і російські тг-канали. Хоча чого ще чекати від міньона ОП...
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29.11.2023 17:07 Ответить
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29.11.2023 17:25 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

2 ч

сьогодення... нажаль...

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29.11.2023 17:33 Ответить
Ця заява схожа на пердь в калюжу.
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29.11.2023 17:49 Ответить
Перше Безвугла явила себе світу, тепер от Стефанчук...
Це що, якийсь бешкетник в їдальні ВР булькнув "шлюгам народним" до їжі "сироватку правди", і вони тепер "без гальм" оповідають усе, що в голову прилетіло?
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29.11.2023 19:17 Ответить
А я до речі нагадаю, що за Конституцією Стефанчук, як спікер парламенту, буде в.о. президента, якщо Зеленський перестане ним бути з якоїсь причини.
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29.11.2023 19:53 Ответить
Власне, це й непокоїть. Бо якщо Боневтіка замінить хтось... не зовсім адекватний, сподіватися на щось добре - марна справа.
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29.11.2023 20:03 Ответить
Знову той клятий захід бреше, прямо як перед війною
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29.11.2023 19:58 Ответить
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29.11.2023 21:41 Ответить
Когда один толстый клоун покрывает зад второго клоуна
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03.12.2023 18:53 Ответить
 
 