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В НАТО отрицают заявления о том, что военное руководство Украины якобы не имеет плана войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

В НАТО отмечают, что заявления и предположения о том, что у военного руководства Украины нет "плана замысла" войны, некорректны и не соответствуют действительности. План есть, но его воплощение является очень сложной задачей, даже с той поддержкой, которую оказывает Запад.

Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Генерал Альянса, который общался на условиях анонимности, отметил, что партнеры Украины не навязывают ВСУ конкретного подхода в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ эффективнее определяют планирование самостоятельно, а задача союзников – поддерживать Украину, предоставляя необходимое вооружение.

При этом представитель Альянса опроверг предположения, которые звучат от отдельных политиков в Украине, что "у Залужного нет плана".

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"То, как генерал Залужный описал ситуацию – является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", – пояснил он.

Также в Альянсе подчеркивают важность отдельных успешных операций ВСУ.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море, доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и у нее есть план для достижения успеха", – добавил генерал НАТО.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими лицами. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
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Топ комментарии
+34
Це не виправдання. І 100% не перед тією шкапою. Це пояснення для зЕ, щоб він своїх мосьок тримав при собі, бо з такою кількістю кротів ніхто йому нічого не повідомлятиме до того моменту, коли інформація стане некритичною.
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29.11.2023 15:22
+33
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29.11.2023 15:09
+23
Безмозгла:
- Залужного треба знять з посади, бо у нього нема плану перемоги у війні на 2024 рік!
Остін:
- Дивно.... Ми з Залужним його уже детально обговорили....
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29.11.2023 15:36
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Нагадую що т.з. "лінія суровікіна" вже була побудована у другій половині 2022 року. І ні в березні, ні в квітні, ні в травні, ні зараз Україна не має переваги у авіації, техніці і кількості *********** для артилерії. Єдине, чим Україна може зараз переважати русню на окремих ділянках фронту - це живою силою, простіше кажучи - м'ясом. Це і є весь план на 2023, і скоріше на 2024 також, що підтверджується підсиленням мобілізації.
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29.11.2023 15:37 Ответить
Думаю що проблема в тому що сточили забагато резервів у безплідних атаках, при чому настільки що зараз оборона тріщить, тому треба швидше набрати людей, щоб для оборони вистачило
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29.11.2023 15:40 Ответить
Воно, схоже на роботі.
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29.11.2023 18:58 Ответить
А що ж тоді ******** заливали бетоном з весни і заливають посьогодні? Розкажете, одноденний проксявий (і схоже, ***********) експерДе?
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29.11.2023 18:56 Ответить
Тому що вони не повні ідіоти як думають деякі перемогойоби, вчаться воювати і знають що укріплень багато не буває. І за час поки Захід ліниво виділить Україні 10 танків і 1000 джавелінів - кацапи закріпляться настільки, що вже і 1000 танків не допоможе.
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29.11.2023 19:47 Ответить
Я запитував "ЩО" а не "чому?", одноденний проксявий (і схоже, ***********) експерДе. Татотаке... Загаломріденькийзливзараховано
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29.11.2023 19:52 Ответить
спеціально для Безуглої план задуму складається з одного пункту
План задуму.
1п. Відновлення територіальної цілісності України.
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29.11.2023 15:28 Ответить
Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким - Джерело: https://censor.net/ua/n3458523

Та нехай оте верховне чмо йде в окопи і швидко просуває..
І з собой обов'язково усіх без виключення "бійців" із ОПи , квартальців, слуг і кабмін.
73-відсотковій zeхудобі теж приготуватися. Досить воювати з закордону і диванів. Вишивати бісером і лизати дупу сонцесяйному і в окопах можна (у перервах між боями).
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29.11.2023 15:33 Ответить
Im naverna Bezugla na uho nashiptala ......🤦
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29.11.2023 15:34 Ответить
"Геніальна" стратег, буквально купається у масштабній, тепер навіть міжнародній, увазі. Це і є те, на шо її підсадили закулісники. При чому, яка це увага: позитивна, чі негативна для неї не має значення.
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29.11.2023 15:35 Ответить
Та яка різниця, всерівно після депутатської каденції, овальна знову стане звичайним лікарем-терапевтом, у якої особисто я лікуватись не наважусь. Все колись проходить і депутатство теж. Правда кажуть психологи що тільки тупість не лікується…..
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29.11.2023 15:40 Ответить
Тре навiть для лiкарiв запроваджувати екзамен на тупiсть . Хто набирае за тупiстю 5 iз 5-ти балiв, най про диплом навiть не мрiе.
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29.11.2023 17:30 Ответить
Так виглядає, що не один кабан пішов на той світ лише для того, щоб Мар'яша отримала диплом.
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29.11.2023 19:41 Ответить
Не сумнівався ,що безвугла бреше,після офіційної заяви НАТО стало очевидно що особа говорить не правду щоб дестабілізувати ситуацію в країні,і отримує команди від керівництва оп.
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29.11.2023 15:36 Ответить
Роман Донік

26 ****.

1. Мар'яна Безугла, ви дійсно хочете про це поговорити? Впевнені? Ок, давайте про це поговорим. Проблема в тім, що у ГШ є план дій. Навіть кілька. Бо таку задачу ГШ ставили на ставці та в МО. Причому давно. І це не секрет якийсь. І ці плани опрацьовані. І там все пораховано.




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29.11.2023 15:40 Ответить
Не морочте Залужному голову, людина, працює!
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29.11.2023 15:42 Ответить
Та й взагалі який може бути план,ще ні одна війна не йшла по плану,все міняється динамічно,в тому числі і плани.
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29.11.2023 19:21 Ответить
Та ні, не зайве. Це означає лише, що план був нереалістичним, бо штурмувати в лоб підготовлені мінні поля та бетонні укріплення ворога піхотою - це щонайменше марна трата ресурсів західних партнерів і втрата тисячів життів своїх солдат.
"партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни". Жаль, що не нав'язують, бо у зелено-опешному підході перемоги України у їх планах немає.
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30.11.2023 00:22 Ответить
А як треба було? Нанести ракетні удари, щоб завалилася пво та перервалися логістичні шляхи постачання, далі бомбардувальники та штурмовики закрили небо над ділянками наступу, відпрацювала рзсо та важка артилерія по намічених позиціях, пішла техніка важка з тралами розмінувальниками, за ними танки та бмп з десантурою на броні, піднялися в небо баражуючі боеприси , дрони, гвинтокрили, що на будь який запит будь якого ротного ротного миттєво спрацьовують по цілям, і все це з декількох напрямків закриваючи в котлах цілі бригади ворога, проходять за 48 годин до Мелітополя. Так треба було?
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30.11.2023 10:06 Ответить
Хоча б не атакувати в лоб на укріплення
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02.12.2023 14:04 Ответить
Алекс, немає поняття "в лоб" чи в потилицю. Є поняття тактики, стратегічної ініціативи. Якби все було так просто, що атака " в лоб" - це погано, а атака по флангу - це гарантований успіх - то всі б атакували завжди тільки з флангів.
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05.12.2023 13:16 Ответить
Москаль це й робить якщо ви досі не помітили
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09.12.2023 00:00 Ответить
А зеленая масса имела план на войну ДО войны? Может, готовились когда их все вокруг предупреждали? Нептуны с Громами клепали? Укрепления рыли?
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29.11.2023 15:51 Ответить
у них был план сдачи Херсона
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29.11.2023 15:53 Ответить
Не... у них была предвыборная дурка не план, а марьиванна (лечебная)... А мож и план... От тнезабвенного пыха у таких - семь пятниц на неделе , бо уже деменция присутствует...
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29.11.2023 16:43 Ответить
План (анаша, гашиш) - щільно спресована в палички, кульки або блоки суміш смоли, пилку та подрібнених верхівок суцвіть канабісу. Це темно-коричнева субстанція, яку поділяють на брусочки. Нагадує пластилін та залишає на папері жирні сліди.
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29.11.2023 19:44 Ответить
у Нас два плана , или Мы победим или росия проиграет
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29.11.2023 15:52 Ответить
"Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, що партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни"
Якщо просто пояснити ,якщо Україна буде воювати по стандартам НАТО з їх плануванням та використанням всіх необхідних військових засобів, то відповідно у партнерів ресурси закінчаться через 10 днів. Вони зараз вже на межі. Але ж вони неможуть це відкрито казати, це зрозуміло.
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29.11.2023 15:54 Ответить
США выгодно поставлять оружие Украине , об этом уже писалось
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29.11.2023 15:57 Ответить
Так для США выгодна и победа Украины... Именно в этом наши цели совпали с целями США.... Но нам нужно еще больше - нам нужно уничтожить Мордор !!!
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29.11.2023 16:00 Ответить
А, що таке перемога? Про цілі США взагалі невідомо ,ми незнаємо яка наразі стратегія щодо України та рф.
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29.11.2023 16:21 Ответить
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29.11.2023 17:27 Ответить
У США основний зараз суперник - Китай. І штурмувати лінії Суровікіна, коли Путін зібрався перебити всю свою армію в Україні, є не дуже доброю ідеєю. Нічого кращого за стратегію Кутузова по відношенню до армії Наполеона тут бути не може.
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29.11.2023 16:18 Ответить
так ,давно відомо,але час має значення для нас, це все може тривати дуже довго, Україна не настільки потужна щоб десятеліттями вести компанії , рф має вуглеводні які продає і може собі дозволити військовий бюджет як у НАТО
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29.11.2023 16:29 Ответить
Це говорить лише про те, що бур'яні не все можна знати, бо буде як з вагнеріацями ...
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29.11.2023 15:58 Ответить
Ну все . НАТО *******. Зараз на сцену з мікрофоном вийде Безугла , і все це НАТО зітре в порошок.
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29.11.2023 16:09 Ответить
полный зебелизм...........НАТО оправдывается перед безмозглой дурой....................................*** ****.......................................................................................................................................
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29.11.2023 16:17 Ответить
А чьо все обнуленные не вдупляют, шо апсцы-углы безмозглая - ни то, ни сьо, шавка звичайна... Как первая производная, на таких НАТО свои пистоны тратить не будет...Тот , кому надо , уже сглотнул слюну. Пусть сам зачищает. К слову , безмозглая не хило подопустила рейтинг чистильщику.
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29.11.2023 16:29 Ответить
Ця безмозгла дура представляє владу і не на кухні в себе розмовляє, а на весь світ транслює зеленські брехні. А НАТО не виправдовується, а розвінчує цей наклеп на Залужного.
Це я так розумію, а у вас звичайно своє розуміння
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29.11.2023 16:31 Ответить
Зеленим циркачам можна було б накалякать якусь пародію на план, і всучити. Один хрен тупі ухилянти нічого не розуміють. Їхнє завдання передать його в москву.
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29.11.2023 16:24 Ответить
"План є, але його втілення є надзвичайно складним завданням, через недостатню підтримку, яку надає Захід.
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29.11.2023 16:37 Ответить
Все впирається в те,що по плану Марішка з дрюшою і владіміром першими ,авангардом,атакують кацапів в Авдіївці.Але вони не хочуть,верещать і пручаються.
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29.11.2023 16:54 Ответить
Вже і в НАТО бачать що влада наїжджає на Заслуженого.
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29.11.2023 18:05 Ответить
Безглузда це людинка Йермака-Бубочки. Схоже вона позбавлена не тільки сумління,а й здорового глузду,тому їй доручають найпікантніші завдання (справа вагнеровців-Бурби тощо). те що її зараз так безжально і тупо палять говорить про те,що у когось в ОПі чомусь дуже пригорає від Залужного. Або в Масквє в ФСБ-ГРУ-недаремно ж так активізувалися Арєстовіч,Агрохімія і зараз ось Безумна...На фоні цієї метушні,оазою спокою виглядає секретар РНБО і ветеринарії Льошка Данілов,який флегматично констатує пожвавлення росагентури... боягузливий і гнилий від народження бубочка,сам не осмілюється тявкати на Залужного і знімати його,тому кидає в бій свої обгажені торпеди типу Безумної....
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29.11.2023 18:14 Ответить
Зе КЛОУНУ ДОВІРЯЄ ВСЯ УКРАЇНА ОСОБЛИВО ПІСЛЯ ОМАНУ
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29.11.2023 19:19 Ответить
План у війні - перемогти внутрішнього ворога, наклепать ракет і дронів і розбомбить мордор нафіг як це Ізраіль робить з Хамасом.
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29.11.2023 22:29 Ответить
В Ізраїлі 10 млн населення, і ************ зброя. У Секторі Газа населення 2,5 млн і ХАМАС - зграя бандитів зі стрілецькою зброєю.

На параші населення 140 млн, друга армія світу, озброєна до зубів з крилатими і балістичними ракетами, авіацією, морським флотом, рекетними крейсерами, підводними човнами, ядерною зброєю.
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30.11.2023 00:59 Ответить
На параші ракети збирають атьорками. А у нас зацікавлені сторони Японія, Німеччина з промисловими роботами і технологічними лабораторіями. Треба здоровий елемент ГУР і армії об'єднати у військову профспілку, з таких самих медійників створити медіаплатформу, фінансування діаспори як Вікторія Спартз, і ставити свого прем'єр-міністра. Єрмакам з арахаміями компромат або 9мм до рогів.
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30.11.2023 02:22 Ответить
Арабів не 2.5, а 500 млн.
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30.11.2023 02:27 Ответить
Ми говоримо не про весь арабський світ, а про Сектор Гази. Там кількість кількість населення 2 098 389 осіб. Матеріал з Вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8
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30.11.2023 21:20 Ответить
Довжина Сектору Газа 40 км, ширина від 6 до 12 км. Загальна площа 360 км².
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30.11.2023 01:07 Ответить
Просто безумной его не дают чтоб не слила в маскву.
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30.11.2023 05:43 Ответить
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