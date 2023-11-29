В НАТО отрицают заявления о том, что военное руководство Украины якобы не имеет плана войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В НАТО отмечают, что заявления и предположения о том, что у военного руководства Украины нет "плана замысла" войны, некорректны и не соответствуют действительности. План есть, но его воплощение является очень сложной задачей, даже с той поддержкой, которую оказывает Запад.
Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Генерал Альянса, который общался на условиях анонимности, отметил, что партнеры Украины не навязывают ВСУ конкретного подхода в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ эффективнее определяют планирование самостоятельно, а задача союзников – поддерживать Украину, предоставляя необходимое вооружение.
При этом представитель Альянса опроверг предположения, которые звучат от отдельных политиков в Украине, что "у Залужного нет плана".
"То, как генерал Залужный описал ситуацию – является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым – это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана – чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", – пояснил он.
Также в Альянсе подчеркивают важность отдельных успешных операций ВСУ.
"То, что им удалось достичь такого на Черном море, доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и у нее есть план для достижения успеха", – добавил генерал НАТО.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими лицами. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
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План задуму.
1п. Відновлення територіальної цілісності України.
Та нехай оте верховне чмо йде в окопи і швидко просуває..
І з собой обов'язково усіх без виключення "бійців" із ОПи , квартальців, слуг і кабмін.
73-відсотковій zeхудобі теж приготуватися. Досить воювати з закордону і диванів. Вишивати бісером і лизати дупу сонцесяйному і в окопах можна (у перервах між боями).
26 ****.
1. Мар'яна Безугла, ви дійсно хочете про це поговорити? Впевнені? Ок, давайте про це поговорим. Проблема в тім, що у ГШ є план дій. Навіть кілька. Бо таку задачу ГШ ставили на ставці та в МО. Причому давно. І це не секрет якийсь. І ці плани опрацьовані. І там все пораховано.
"партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни". Жаль, що не нав'язують, бо у зелено-опешному підході перемоги України у їх планах немає.
Якщо просто пояснити ,якщо Україна буде воювати по стандартам НАТО з їх плануванням та використанням всіх необхідних військових засобів, то відповідно у партнерів ресурси закінчаться через 10 днів. Вони зараз вже на межі. Але ж вони неможуть це відкрито казати, це зрозуміло.
Це я так розумію, а у вас звичайно своє розуміння
На параші населення 140 млн, друга армія світу, озброєна до зубів з крилатими і балістичними ракетами, авіацією, морським флотом, рекетними крейсерами, підводними човнами, ядерною зброєю.