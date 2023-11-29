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Зафиксирован вывоз украинского зерна из портов оккупированного Крыма в Сирию и Иран, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зерно

Россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности, перевозку краденой агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

В целом россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене меньше рыночной и затем перепродают его по рыночной. Излишек забирают себе в карманы. При этом реализовывать продукцию без разрешения оккупантов фермерам запрещено", - говорится в сообщении.

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А дайте їм ще сто тисяч нищівних санкцій!
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29.11.2023 15:48 Ответить
Не собирается Запад валить рашку. Это уже ясно. Какие то у него другие планы на нее. В 30 е года 20 го века Запад легко закрыл глаза на террор и голодомор. Потому что СССР был западу нужен. Нужна и Рашка для чего то. Рашка и Иран просто оборзели и ничего. 30 лет мы потеряли. Когда надо было развиваться строить современные производства, расширять влияние. Да какое там. Мы так не мыслим. Нет амбиций в отличие от рашки у которой главное стремление всех подмять сломать и победить. Они циничны и так же воспринимают мир. И как оказалось в этом они правы. Мир циничен и вокруг одни эгоисты. За нас реально только страны Балтии и Польша которые нутром чуют чем все может закончиться. Венгрии пофиг, ей не западло лечь под рашку, можно помечтать что рашка ей земли подарит. Ну шлюха и что. Такая вот она. Нет государственного мышления у большинства украинцев. За то есть комплекс хуторянина.
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29.11.2023 16:13 Ответить
А де наші морськи дрони, невже ж неможно було отправити це зерно на корм рибам
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29.11.2023 16:11 Ответить
команды с оп нет
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29.11.2023 17:40 Ответить
чому не потопити кілька суден,
туди зерно назад шахеди
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29.11.2023 20:53 Ответить
 
 