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Зафиксирован вывоз украинского зерна из портов оккупированного Крыма в Сирию и Иран, - Центр нацсопротивления
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Россияне продолжают вывозить украинское зерно с оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Из портов временно оккупированного Крыма зафиксирован вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В частности, перевозку краденой агропродукции осуществляют сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".
В целом россияне забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене меньше рыночной и затем перепродают его по рыночной. Излишек забирают себе в карманы. При этом реализовывать продукцию без разрешения оккупантов фермерам запрещено", - говорится в сообщении.
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