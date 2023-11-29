Словакия продлит запрет на импорт украинской агропродукции и ужесточит правила транзита, - СМИ
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29 ноября правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.
Отмечается, что кроме пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника запрет распространяется на импорт меда, сахара, солода и сои.
Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей другой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.
Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.
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Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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Польська молочка гарний ринок втрачає!
При КАПІТАЛІЗМІ і в БІЗНЕСІ - акулячі закони - виживає зубастий
Просто давити ціною - поляки та словаки це очень відчули
... але запізно
А не твої плісняві до такого стану справ довели? 😎😎😎
Одна йде на Угорщину, а друга була для Чехословаччини.
Як що перекрити , то Чехія залишиться без газу.
ЄС чекає вас😷