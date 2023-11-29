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Новости За рубежом
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зерно (995) импорт (544) Словакия (757)

Словакия продлит запрет на импорт украинской агропродукции и ужесточит правила транзита, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно

29 ноября правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

Отмечается, что кроме пшеницы, кукурузы, семян и подсолнечника запрет распространяется на импорт меда, сахара, солода и сои.

Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей другой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.

Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.

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Топ комментарии
+9
по суті словаки заявили торгову війну
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29.11.2023 16:04
+8
які у нас прекрасні сусіди: божилися, що ми тепер навіки разом і без кордонів
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29.11.2023 15:50
+7
Заборона поширюється на імпорт меду, цукру, солоду та сої. --А де поділися всі ці зелені співаки у коментарях ,які казали що тільки збіжжя блокують, і винні українські зернотрейдери. Досить братів шукати.
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29.11.2023 15:52
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Польські виробники молока говорять про можливість втратити український ринок через блокування кордону

Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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29.11.2023 15:47 Ответить
Вже с тієї заяви пори тиждень минув, толку нуль
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29.11.2023 15:53 Ответить
Тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик.

-----------
Польська молочка гарний ринок втрачає!
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29.11.2023 16:13 Ответить
які у нас прекрасні сусіди: божилися, що ми тепер навіки разом і без кордонів
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29.11.2023 15:50 Ответить
коли повиздихатють любітєлі ссср - тада закончітся нарешті песня славяне братья, сусіди, сусіди...
При КАПІТАЛІЗМІ і в БІЗНЕСІ - акулячі закони - виживає зубастий
Просто давити ціною - поляки та словаки це очень відчули
... але запізно
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29.11.2023 19:25 Ответить
Заборона поширюється на імпорт меду, цукру, солоду та сої. --А де поділися всі ці зелені співаки у коментарях ,які казали що тільки збіжжя блокують, і винні українські зернотрейдери. Досить братів шукати.
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29.11.2023 15:52 Ответить
Де поділися? Згоден. Тільки не зелені , а солоденькі.
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29.11.2023 15:58 Ответить
Та ти шо...
А не твої плісняві до такого стану справ довели? 😎😎😎
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29.11.2023 16:20 Ответить
Ти не перець. Ти цукор. Хоч і у темних окулярах.
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29.11.2023 16:22 Ответить
Яка нікчема зелена, пусте й новостворене. 30 срібників в горлянці не стали іудо?
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01.12.2023 12:40 Ответить
А "перець" якийсь не справжній. Солоденький.
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01.12.2023 15:15 Ответить
час все вирішить. борг платежем урівнюється. не боїтеся наші добропорядні сусіди перехід війни на вашу територію. адже мордору похрен хто ви , і як ви. Живите одним днем і не думаєте, що вас це зачепить. Вірите кому, злочинцю. Наївні. тільки разом зможемо перемогти всесвітнє зло. Згадуємо "Володаря кілець".
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29.11.2023 15:58 Ответить
по суті словаки заявили торгову війну
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29.11.2023 16:04 Ответить
Якщо я не помияюлсь, південна гілка газопровіду дружба, йде до мад'ярів та словаків. Може, через активізацію "москальськіх дрг", або повітряні атаки шахедами та крилатими ракетами, він буде повністю знищений, і через нежостатність коштів на ремонт в Укоаїні, нікоди не відновитьця!
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29.11.2023 16:07 Ответить
І що далі, відкривати другий фронт? Тоді можна зливати воду, не треба істерії, альтернативи Європі в нас нема. В нас вже всі європейські стандарти впроваджені? Думаю роботи не початий край, а мати сировину це привілей тільки з головою
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29.11.2023 16:14 Ответить
На теріторіі Угорщини гілка розділяється на дві гілки.
Одна йде на Угорщину, а друга була для Чехословаччини.
Як що перекрити , то Чехія залишиться без газу.
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29.11.2023 16:27 Ответить
а що «Дружба»?
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29.11.2023 16:58 Ответить
дружба також через словаків йде до чеських НПЗ
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29.11.2023 17:23 Ответить
чехи обійдуться без теї дружби..
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29.11.2023 17:34 Ответить
2 чеські НПЗ можна на брухт різати без нафти з дружби. Тому доки не побудують-розширять альтернативні джерела поставок з ігли не злізуть.
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29.11.2023 17:51 Ответить
Хто хоче сильно вступити в ЄС-продавай хату, давай мзду на кордоні і вперед на завод...
ЄС чекає вас😷
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29.11.2023 16:38 Ответить
гнила словаччина..
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29.11.2023 16:59 Ответить
 
 