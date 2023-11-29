Блокада польско-украинской границы неприемлема, Украина и ЕС не могут быть заложниками, - еврокомиссар Валеан

Украина и Европейский Союз не могут быть "заложниками" польских перевозчиков, продолжающих блокировать польско-украинскую границу.

Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эта ситуация "неприемлема". Она добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов.

"В поиске решения нет добросовестности... и почти полное отсутствие привлечения польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение законов на границе", - подчеркнула Валеан.

"Хотя я поддерживаю право людей на протест, нельзя брать в заложники весь Евросоюз, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны, блокируя наши внешние границы", - добавила еврокомиссар.

Читайте также: Совет ЕС обсудит блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной