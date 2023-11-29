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Новости За рубежом
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Блокада польско-украинской границы неприемлема, Украина и ЕС не могут быть заложниками, - еврокомиссар Валеан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

страйк,кордон,польща,фури,блокування

Украина и Европейский Союз не могут быть "заложниками" польских перевозчиков, продолжающих блокировать польско-украинскую границу.

Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эта ситуация "неприемлема". Она добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов.

"В поиске решения нет добросовестности... и почти полное отсутствие привлечения польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение законов на границе", - подчеркнула Валеан.

"Хотя я поддерживаю право людей на протест, нельзя брать в заложники весь Евросоюз, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны, блокируя наши внешние границы", - добавила еврокомиссар.

Читайте также: Совет ЕС обсудит блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной
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Топ комментарии
+7
право людей на протест... це. звичайно. законне право. але треба розуміти межу - блокувати кордони воюючій країні якій агресори вже заблокували морські шляхи... це якось дивно.... можна ще блокувати пожежні машини. щоб вони не їхали на пожежу. швидкі можна теж блокувати. щоб вони не їхали на виклики.... це теж право на протест й воно важливе.... в будь якому випадку... але воно не може бути важливішим за здоровий глузд...
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29.11.2023 16:42
+6
З таким підходом, будете ви ще, поляки, колись блокувати кацапські танки.

Але вони на вас, дурнуватих, не зважатимуть. Тьху!
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29.11.2023 16:33
+6
Ну а якось змусити поляків виконувати рішення ЄС , у компетенції керівництва ЄС чи ні . ?
Ну там - через санкції , чи штрафи , чи щось інше . !! Доки це буде продовжуватись .?
Якщо існують якісь правили , мають же ж існувати і покарання за їх порушення , чи не так ?
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29.11.2023 16:34
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Так хто і кого хоче потопить , а хто врятувать? Казали б все як є. Чого соромитись?
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29.11.2023 16:31 Ответить
можуть - як захочуть
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29.11.2023 19:11 Ответить
Дайте їм писти..
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29.11.2023 16:32 Ответить
З таким підходом, будете ви ще, поляки, колись блокувати кацапські танки.

Але вони на вас, дурнуватих, не зважатимуть. Тьху!
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29.11.2023 16:33 Ответить
Ну а якось змусити поляків виконувати рішення ЄС , у компетенції керівництва ЄС чи ні . ?
Ну там - через санкції , чи штрафи , чи щось інше . !! Доки це буде продовжуватись .?
Якщо існують якісь правили , мають же ж існувати і покарання за їх порушення , чи не так ?
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29.11.2023 16:34 Ответить
Отож. Всі бояться дзеркальних відповідей - ми не можемо лупити по інфраструктурі мокшандії, бо пуйло нападе, буде ескалація. Можна було дзеркально Польщі кордони закрити, нехайби стали внутрішніми перевізниками.

Як і зі збіжжям - хрінову тучу років в нас купували, а коли нам хріново й трабли з його вивезенням - вигадали привід. Якщо пшекі купують наше збіжжя - то є попит.

Капець "брати".
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29.11.2023 16:39 Ответить
напевно чекають, коли кончені мудачки з ПіС нарешті підуть лісом і уряд сформує Туск. бо типу вводити якісь санкції на 2-3 тижні якось може непрактично
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29.11.2023 16:40 Ответить
право людей на протест... це. звичайно. законне право. але треба розуміти межу - блокувати кордони воюючій країні якій агресори вже заблокували морські шляхи... це якось дивно.... можна ще блокувати пожежні машини. щоб вони не їхали на пожежу. швидкі можна теж блокувати. щоб вони не їхали на виклики.... це теж право на протест й воно важливе.... в будь якому випадку... але воно не може бути важливішим за здоровий глузд...
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29.11.2023 16:42 Ответить
А впаяти полякам штраф у пару десятків міліонів євро, слабо? За не моживість працювати. Думаю ЄС таке може організувати.
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29.11.2023 16:43 Ответить
Імпотенти бла бла бла хватить піздить пора діяти
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29.11.2023 16:43 Ответить
Цікаво, а подати до суду на організаторів страйку з метою відшкодування збитків самы перевізники можуть? Хай закидають страйкарів позовами. Все в дусі закону.
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29.11.2023 16:47 Ответить
Та от, хай їм грець, ці, блокіратори херові, ніяких законів не порушують. Всі мають право на протест.
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29.11.2023 16:51 Ответить
а на блокаду кордону теж мають право?
протест = блокаді кордону?
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29.11.2023 17:09 Ответить
Я не менш обурений. Всі вантажі стали. Плюс гуманітарні, плюс військові. І прокацапський поляк це затіяв. Кордон вони не блокують. Проїзд. Порушили б закон, то їх би вже тягали. Управи на них нема. Цей уряд нічого не зробить. Залишать мудохання на новий. А той ще коли збереться!
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29.11.2023 17:20 Ответить
А чого це від ОПи та Зе ніяких офіційних заяв? Бо не чіпає їхніх схематозів з зерном?
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29.11.2023 16:49 Ответить
Україна та Європейський Союз не можуть бути " рашистськими заручниками" польських перевізників, які продовжують блокувати польсько-український кордон. - так правильніше...
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29.11.2023 17:13 Ответить
Згадаймо Переяславську Раду,чому Б.Хмельницький Пішов на братання з московитами,через постійні відмови та зради Польщі
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29.11.2023 17:31 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО ПЕРЕВОЗЧИКИ ЭТО МАФИЯ, А С МАФИЕЙ РАЗГОВОР ОДИН ЭТО ЛИБО ТЮРЬМА ЛИБО ЛИКВИДАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВОЕННЫХ !!!
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01.12.2023 18:31 Ответить
 
 