Кулеба: НАТО отвечает категорическим "нет" на все намеки на усталость от войны, поддержка Украины будет увеличиваться
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За закрытыми дверями глава МИД Украины Дмитрий Кулеб заверил, что НАТО не может устать от войны в Украине, помощь будет продолжаться и увеличиваться.
Об этом Кулеба сообщил на брифинге для украинских СМИ в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытыми дверями я услышал - и все это услышали и отметили - категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категорическое "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - подчеркнул Кулеба.
Он уточнил, что его коллеги не просто это констатировали, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", - добавил Кулеба.
"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и не может идти. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - заявил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
День ото дня процент жиров у маслі..."
Не можна продовжувати, та збільшувати те, чого немає
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НАТО надало Україні рекомендації щодо реформ для вступу
Четверта стаття договору НАТО передбачає спільні консультації, якщо є загроза "територіальної цілісності, політичної незалежності чи безпеки" країні альянсу.
Учасники НАТО застосовували її неодноразово. Востаннє це зробили Польща і країни Балтії в лютому після вторгнення Росії в Україну.
Що зробило НАТО:
- розбився літак під смоленськом з урядом Польші
- отруїли декількох людей на території НАТО - за допомогою заборонених речовин новічок, стронцій
- впали ракети на території Польші, ракети знаходять в лісах
- дрони падають на території Румунії (будують бетонні блоки для захисту)
Глава МЗС Угорщини заявив, що на цьому, як і на добровільному характері програми, наполіг Будапешт.
Програма співробітництва НАТО і України на наступний рік не включає постачання летальної зброї. У заяві глав МЗС альянсу за підсумками зустрічі у форматі НАТО - Україна, в якій брав участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, йдеться: "НАТО продовжує надавати Україні терміново необхідну нелетальну допомогу".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що на відмові від надання Україні летальної зброї наполіг Будапешт, оскільки "такий крок міг би створити ризик ескалації" (формулювання Байдена). Другий пункт, який також відображено в документі на вимогу Угорщини, - участь у програмі є добровільною, додав він на пресконференції.
"Україна бореться за себе, за свою територіальну цілісність, за свій суверенітет і за свою незалежність, яку ми високо цінуємо, тому що це, звісно, героїчна боротьба, але я ще раз кажу: це не наша війна, тому ми відкидаємо будь-який підхід, який би виходив із цього", - сказав Сійярто.
Незважаючи на відмову від постачання Україні летальних озброєнь у рамках програми співпраці з НАТО, країни альянсу зберігають можливість постачати зброю Києву на двосторонній основі.
Ось такі твої досягнення, Кулеба...