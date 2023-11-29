53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос

78% граждан Украины поддерживают вступление в Евросоюз, 77% поддерживают вступление в НАТО. 40% поддерживают вступление в НАТО в пределах только подконтрольных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в ЕС только 5% респондентов. В то же время увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно.

Поддержка вступления государства в НАТО имеет тенденцию к снижению и составляет 77% (в июле было 83%). Сейчас показатель поддержки вступления в НАТО на том же уровне, который был в начале вторжения в марте 2022. Не хотели бы видеть Украину в Североатлантическом Альянсе только 5% опрошенных, 15% – не голосовали бы и 3% – не определились.

В целом в каждом из регионов большинство поддерживает вступление в оба союза, но больше всего желающих увидеть Украину в составе ЕС и НАТО среди жителей столицы и запада.

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Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, неприемлема для более половины опрошенных (53%). В то же время 40% респондентов полностью или скорее поддерживают такую идею: относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы; люди среднего возраста. Между тем жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше. Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, тогда как 51% против.