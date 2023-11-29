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опрос (2616) членство в НАТО (1213) членство в ЕС (773)

53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ес,нато

78% граждан Украины поддерживают вступление в Евросоюз, 77% поддерживают вступление в НАТО. 40% поддерживают вступление в НАТО в пределах только подконтрольных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в ЕС только 5% респондентов. В то же время увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно.

53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос 01

Поддержка вступления государства в НАТО имеет тенденцию к снижению и составляет 77% (в июле было 83%). Сейчас показатель поддержки вступления в НАТО на том же уровне, который был в начале вторжения в марте 2022. Не хотели бы видеть Украину в Североатлантическом Альянсе только 5% опрошенных, 15% – не голосовали бы и 3% – не определились.

53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос 02

В целом в каждом из регионов большинство поддерживает вступление в оба союза, но больше всего желающих увидеть Украину в составе ЕС и НАТО среди жителей столицы и запада.

53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос 03

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Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, неприемлема для более половины опрошенных (53%). В то же время 40% респондентов полностью или скорее поддерживают такую идею: относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы; люди среднего возраста. Между тем жители востока, центра и юга, а также старшие поддерживают эту идею меньше. Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают только 44%, тогда как 51% против.

53% граждан против вступления Украины в НАТО в пределах только подконтрольных территорий, - опрос 04
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Топ комментарии
+33
53% громадян проти вступу України до НАТО у межах лише підконтрольних територій,
так вперед до ТЦК там заждались на Вас
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29.11.2023 17:00
+31
Ці громадяни тільки сидячи на диванах розказують "Ми переможемо! Вийдемо на кордони 1991 року і вступимо в НАТО разом з Кримом! Дайте нам достатньо зброї,ми кацапів в порошок зітремо". Тут ключове слово "ми"

А коли появляються новини про мобілізацію, то слово "ми" уже кудись раптово зникає, і військові на фронті окремо,а ці горе-пітріоти розказують. що в армію йти не будуть тому що вони економічний фронт тримають
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29.11.2023 17:04
+25
Пля, а хтось бере Україну в НАТО, без окупованих територій? Люся внесла якусь дику муйню, тепер давайте опитування проводить?
Авторів взагалі по статті КК, за заклики до порушення тер. цілісності...
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29.11.2023 16:59
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Ціково, що найменша підтримка вступу в ЄС серед бідних.
Що знову, "Нам нє нужни нахлєбнікі с єврозоюза"? 😂
Цирк на дроті якийсь 😂😂
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29.11.2023 20:34 Ответить
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29.11.2023 20:57 Ответить
Ідіоти, які не спроможні осягнути тяжку реальність.
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29.11.2023 21:01 Ответить
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