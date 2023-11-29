Сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве, - Офис Генпрокурора
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Офис Генерального прокурора завершил базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Реестр – автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли также и те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.
При участии ювенальных прокуроров в Реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания. Это более 600 преступников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот реестр станет предохранителем от повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей.
Лицо попадает в электронную базу на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В нее вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден. Также она будет содержать данные об уголовном наказании, фактически отбытом им наказании и нарушении правил административного надзора.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, доступ к реестру будет иметь установленый законодательством круг лиц. Кроме правоохранителей, это будут директора школ и садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.
"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предотвращение преступности в отношении малолетних и несовершеннолетних", - отметили в Офисе генпрокурора.
Теперь ювенальные прокуроры системно работают для дальнейшего наполнения реестра.
Следует напомнить, что 19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица".
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а це дуже важливо.
не знала що такого реєстру в Україні не було до 2023 року.
жах
уявляю собі скільки злочинів скоєно і скільки розкрито . Спромоглися нарешті реєстр зробити.
жах