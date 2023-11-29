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Советник ОП Лещенко призвал активнее мобилизовать молодежь: "азовец" Жорин его раскритиковал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лещенко,жорін

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что военные должны пересмотреть свои подходы и мобилизовать более молодых мужчин. Ему ответил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Нужно проводить ротации. Нужно подтягивать резервы. В некоторых бригадах, я вчера услышал, это – страшные цифры. Средний возраст – 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм. Некоторые бригады пытаются донабирать, и бригады, которые находятся на западной Украине должны заменять находящиеся на востоке для того, чтобы восстановиться. В некоторых ротах на начало полномасштабного вторжения было 110 человек, сейчас осталось трое", – заявил Лещенко в эфире телемарафона.

Советник главы Офиса президента добавил, что люди в больших городах "забывают о войне и живут своей жизнью в своих реалиях", которые существуют только благодаря тому, что кто-то на востоке сдерживает врага собственной жизнью.

"Военнослужащие должны пересмотреть свои подходы, то, что мы слышим, оно ненормальное. Не может страна воевать 54-летними штурмовиками. Побывавшие на лечении бойцы говорят: "Полные спортклубы 25-летних "качков" и "амбалов", которые могли заменить нас, 54-летних штурмовиков". Почему такое происходит? – задался вопросом Лещенко.

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Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на заявление Лещенко.

"Уже каждое ссыкло, которое почему-то не мобилизуется, не имеет никакого отношения к армии и войне, считает при этом нужным рассказать о мобилизации. Что априори этот процесс подрывает. Если в целом говорить о мобилизации, то подход, конечно, нужно менять. Начинать с подготовки всего гражданского населения, а в ходе этой подготовки переходить к нормальному рекрутингу. С соблюдением главного принципа – принципа справедливости", – написал Жорин в Telegram.

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Топ комментарии
+55
А чего это сам лещенко не на фронте ?
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29.11.2023 18:49
+52
Мілєді зеленого кардинала дерьмака
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29.11.2023 18:48
+52
Одно слово лещенко, то вже визиває блювоту
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29.11.2023 18:50
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не совсем понятно, на каком основании этот вялый карась себе нацепил армейский шеврон? Он уже служит? Или так сейчас принято косить?
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30.11.2023 01:43 Ответить
Ненавиджу цього півня сбєрбанківського. Чому він взагалі про війну та армію кукурікає? Хіба це півняча справа?
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30.11.2023 04:03 Ответить
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