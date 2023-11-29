Силы обороны в течение 29 ноября отразили штурмы на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 20 атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 29 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот сорок четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 73 боевых столкновения. Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Зноб-Трубчевская, Клюсы Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На этом направлении Силы обороны отразили 6 атак. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Синьковки, Петропавловки, Купянска, Куриловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества Луганской области; Торского, восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Ивановского и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Степного, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражены 20 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Пречистовки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 2 атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Новоукраинки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области. Также украинские защитники отразили 5 атак врага западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Тягинка Херсонской области. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

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