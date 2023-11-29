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В пригороде Херсона под российский обстрел попала работница "скорой", которая приехала на вызов из-за предыдущего удара РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В пригороде Херсона под обстрел попала фельдшерка. Она приехала на вызов в Киндейку, где в результате предыдущего обстрела погиб мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Бригада медиков ехала по вызову в Киндейку, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту.
53-летняя фельдшерка получила контузию и взрывную травму. Ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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