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Новости Война в Украине
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обстрел (20060) Херсон (2084)

В пригороде Херсона под российский обстрел попала работница "скорой", которая приехала на вызов из-за предыдущего удара РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В пригороде Херсона под обстрел попала фельдшерка. Она приехала на вызов в Киндейку, где в результате предыдущего обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Бригада медиков ехала по вызову в Киндейку, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту.

53-летняя фельдшерка получила контузию и взрывную травму. Ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Без коригування не обійшлося !! ЖДУНИ … гадять
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29.11.2023 19:47 Ответить
+ 100 !

наводчик
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29.11.2023 19:52 Ответить
Нет населенного пункта КиндЕйка, есть КиндИйка!
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29.11.2023 23:11 Ответить
 
 