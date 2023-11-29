Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Польша будет инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины вместо "транспортного безвиза" в надежде, что это разрешит кризис.
Об этом заявил на заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на Совет министров ЕС по вопросам транспорта, чтобы вернуться в предыдущую разрешительную систему. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим восстановление этой разрешительной системы", - заявил Моравецкий.
Он отметил, что польская делегация в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск через границу пустых грузовиков, что уменьшит очереди.
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Зараз вже « прохає» ЕС
Нічого він не отримае, та другий раз піде з ганьбою у відставку.
Бо Муравецький з Дудой, це « політично мотивована Влада», а не Народ Польши.
І якщо ЄС прогнеться , то це буде поштовхом для створення штучних монополій . Заборона на продаж зерна , то був тільки початок. Далі буде.
Бо прийде пора платити збитки та компенсаці як Українським компаніям, так і європейським, товари чиїх так само стоять в колєйках в Польщі.
Впевнений, в ЕС ніхто проти не буде.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
Мільярди євро, розірвані контракти та втрачені ринки. Яка ціна польсько-української блокади Джерело: https://biz.censor.net/r3458211
Атакувати блокувальників в суді.
І державу Польщу.
Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.
З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/