РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8502 посетителя онлайн
Новости Экономика
9 242 57
граница (4722) перевозки (510) Польша (7455) Евросоюз (15853)

Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Экономика

матеуш,моравецький

Польша будет инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины вместо "транспортного безвиза" в надежде, что это разрешит кризис.

Об этом заявил на заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на Совет министров ЕС по вопросам транспорта, чтобы вернуться в предыдущую разрешительную систему. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим восстановление этой разрешительной системы", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что польская делегация в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск через границу пустых грузовиков, что уменьшит очереди.

Читайте также: Блокада польско-украинской границы неприемлема, Украина и ЕС не могут быть заложниками, - еврокомиссар Валеан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
А може нехай і надалі діятиме транспортний безвіз, а Польща заплатить компенсацію за незаконно завдані збитки? Тому що дозволи від поляків у програму євроасоціації не входили.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51
+25
А нічого не буде, бо цей йух, щонайбільше за два тижні, крокує у відставку. І його головна мета - навалити якнайбільшу купу новому уряду Польщі і сподіватись що це викличе кризу й призведе до дострокових виборів.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:59
+21
А якщо ЄС стару систему не відновить, що тоді?
І якщо ЄС прогнеться , то це буде поштовхом для створення штучних монополій . Заборона на продаж зерна , то був тільки початок. Далі буде.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
братерство закінчилося?
показать весь комментарий
29.11.2023 19:48 Ответить
Це радянський міф, який шкодить українцям навіть після смерті СРСР і тих хто його придумав.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:58 Ответить
Оно и не начиналось!
показать весь комментарий
29.11.2023 20:01 Ответить
Спочатку Моравецький «бикував».та нахабно образив Україну, коли зажадав підти на поступки.

Зараз вже « прохає» ЕС

Нічого він не отримае, та другий раз піде з ганьбою у відставку.

Бо Муравецький з Дудой, це « політично мотивована Влада», а не Народ Польши.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:25 Ответить
Потопельник сам йде на дно
показать весь комментарий
29.11.2023 21:09 Ответить
А якщо ЄС стару систему не відновить, що тоді?
І якщо ЄС прогнеться , то це буде поштовхом для створення штучних монополій . Заборона на продаж зерна , то був тільки початок. Далі буде.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51 Ответить
А нічого не буде, бо цей йух, щонайбільше за два тижні, крокує у відставку. І його головна мета - навалити якнайбільшу купу новому уряду Польщі і сподіватись що це викличе кризу й призведе до дострокових виборів.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:59 Ответить
Мабуть що так і є .
показать весь комментарий
29.11.2023 20:07 Ответить
Так він не новому Уряду навалює а кладе за комірець кожному поляку.
Бо прийде пора платити збитки та компенсаці як Українським компаніям, так і європейським, товари чиїх так само стоять в колєйках в Польщі.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:48 Ответить
Але це буде уже за НОВОГО уряду - йому й негатив.
показать весь комментарий
29.11.2023 22:22 Ответить
Емоції не потрібні. До емоцій належить і пошук братів в інших народах. Я не знаю що тут можна пропонувати крім як підключити фахівців в цій галузі і старатися спокійно і терпеливо вирішити це питання щоб не було шкоди державі Україна і її бізнесу.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51 Ответить
вж є очевидна шкода "пшеків" не тільки державі Україна , і її бізнесу , котра веде війну і боронить ціною життів захисників Укрїни ,благополуччя ,та мирне життя польських та інших європейських прорашистських холуїв ,але й шкода відношенню між народами двох країн...
показать весь комментарий
29.11.2023 20:15 Ответить
Фахівців де взяти?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:16 Ответить
Якщо своїх немає потрібно заплатити іноземним.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:39 Ответить
А може нехай і надалі діятиме транспортний безвіз, а Польща заплатить компенсацію за незаконно завдані збитки? Тому що дозволи від поляків у програму євроасоціації не входили.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:51 Ответить
Позов до суду повинен бути обов'язково і справа мусить бути доведена до кінця, тобто до судового рішення, скільки б часу це не зайняло. В майбутньому це відіб'є бажання займатись таким тероризмом не тільки в поляків.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:41 Ответить
Руська курва
показать весь комментарий
29.11.2023 19:56 Ответить
Русь до роССії має таке відношення, як гонорар до гонореї. Правильніше було б написати, - роССійська курва.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:59 Ответить
Курва московіта
показать весь комментарий
29.11.2023 20:44 Ответить
Цьому дебілу ще недовго міністром бути
показать весь комментарий
29.11.2023 19:57 Ответить
Якщо не перекуплять нікого чи не замутять щось з військовим станом
показать весь комментарий
29.11.2023 21:11 Ответить
Так може і полякам дозволи вернуть?
Впевнений, в ЕС ніхто проти не буде.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:59 Ответить
Так: коли відкрилися кордони/ринки (послуг, праці, товарів) країн ЄС для поляків, вони про дозволи не говорили. А от коли стикнулися з конкуренцією з боку України, одразу вимагають преференцій.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:02 Ответить
Так Польща в ЄС, а не Україна.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:40 Ответить
Чувак, иди уже в отставку и собирай деньги на компенсацию убытков Украине.
показать весь комментарий
29.11.2023 19:59 Ответить
І тут знову політична боротьба. Моравецький і його партія мабуть хоче підкинути проблем наступникам і йде на конфлікт з Україною порушуючи угоди України з ЄС.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:07 Ответить
Навпаки, якщо вони не перетягнуть на свій бік у коаліцію агро партію, тих, хто перекриває дороги, то вже за два тижні їхній уряд впаде.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:10 Ответить
Значить хоче залишитися біля керма і заграє таким чином з блокувальниками. І все це тільки щоб далі біля керма посидіти. Заради влади
показать весь комментарий
29.11.2023 20:12 Ответить
Так, але коаліція Туска з Лівими буде ще гіршою, вони завжди загравали з Москвою
показать весь комментарий
29.11.2023 20:16 Ответить
З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Дональда Туска три займуть представники ПСП, яка підтримує Україну.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
показать весь комментарий
30.11.2023 00:31 Ответить
Він і так буде замінений через два тижні. Бо Сейм за цей уряд не проголосує. У ПіСі нема більшості у Сеймі.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:36 Ответить
та вже ясно що справа не у відновленні системи дозволів. Головна мета - сам процес блокування. Без путінського бабла нічого цього б не було.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:07 Ответить
Та ні. Польська влада сама по собі не хоче ділитися прибутками.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:10 Ответить
Там два в одном, ви обидва праві.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:15 Ответить
У Німеччині на атобанах видно тільки польські вантажівки, німецькі стали рідкістю! З українськими номерами бачив тільки кілька разів, раніше взагалі не зустрічав. Вранці через польські машини просто не проїхати - підім'яли під себе всю Німеччину. І їм цього мало, скаржаться на українців. Але все залежить від німецької влади, від уже проплаченої поляками влади
показать весь комментарий
29.11.2023 20:08 Ответить
Це правда. Польскі перевізники перевозять 70% ринка ЄС.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:14 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4643605-nimetski-mytnyky-blokuuit-polski-avto-na-kordoni-sotsmerezhi
показать весь комментарий
29.11.2023 20:18 Ответить
Не блокують вони, а перевіряють на наявність нелегалів. Такий дан наказ місяць назад
показать весь комментарий
29.11.2023 23:25 Ответить
Просто немецким компаниям, надо потребовать, что бы в Германию могли въезжать польские фуры только с водителями гражданами Польши, по паспорту.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:46 Ответить
Чого ще сподіватись від тих хто вимагає рахунок за допомогу, такий хитрий польський винахід
показать весь комментарий
29.11.2023 21:12 Ответить
Ясно, то блокування вже надовго (( Бо Єврокомісія тільки сьогодні сказала, що не може повернути українським перевізникам дозволи, бо це порушення законодавства ЄС.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:13 Ответить
Щонайменше, ще на два тижні - до зміни Уряду Польщі.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:37 Ответить
Щонайменше
показать весь комментарий
29.11.2023 21:42 Ответить
А ляхи наче було підрівнялись...
показать весь комментарий
29.11.2023 20:17 Ответить
А може повернутися ще в 90-ті минулого століття, коли такі ж дозволи діяли для поляків? Це вирішило б проблеми для німців, наприклад. Цікаво, Моравецькому щось відомо про дотримання угод і зобов'язань?
показать весь комментарий
29.11.2023 20:17 Ответить
Тогда в пакете с разрешениями для поляков пересекать границу Германии. В мордоре порадуются.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:17 Ответить
Шансів нема в Польщі - це раз. А два Моравіцкому пару тижнів сидіти. І три - треба поляків пустити без дозволів, бо вони сюди не їздять. Спокуха, не слід реагувати на кожен пук..
показать весь комментарий
29.11.2023 20:19 Ответить
Суди, будуть платити
показать весь комментарий
29.11.2023 20:20 Ответить
Зелені владні курви згаяли час і тепер ми в дупі, поляки захищають власні інтереси , тому звинувачувати їх в цьому не можна. Польща нам допомогла дуже багато, але все має свою ціну. Які наслідки блокади розписані в статті
Мільярди євро, розірвані контракти та втрачені ринки. Яка ціна польсько-української блокади Джерело: https://biz.censor.net/r3458211
показать весь комментарий
29.11.2023 20:37 Ответить
Значить виходу немає і потрібно як і всі порядні європейці судитися з польською владою і особливо з "протестувальниками". Нехай платять за збитки зі своєї кишені якщо такі розумні. Або якщо немає грошей в них нехай платить держава Польща за порушені контракти і збитки від неотримання прибутків. Тільки думаю потрібно всім натовпом навалитися. І торговцям. І родинам померлих водіїв на кордоні і державі Україна.

Атакувати блокувальників в суді.

І державу Польщу.
показать весь комментарий
29.11.2023 20:46 Ответить
Ці суди можуть тривати роками(
показать весь комментарий
29.11.2023 22:52 Ответить
Спочатку створюємо колапс а потім просимо юридичне вирішення питання
показать весь комментарий
29.11.2023 21:37 Ответить
Пшецька курва....
показать весь комментарий
29.11.2023 22:54 Ответить
Ото клоун. Йому залишилось бути прем'єром від сили два тижні.

Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.

З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
показать весь комментарий
30.11.2023 00:26 Ответить
 
 