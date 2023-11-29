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Генштаб ВС (4244) обстрел (20060)

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,літак

Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.

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"8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню"....
Вони ж отримали у відповідь?????
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29.11.2023 19:54 Ответить
Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища) сообщила о гибели генерал-майора российской армии Владимира Завадского.

В публикации говорится, что он погиб 28 ноября. Подробностей не приводится.

Как пишет «Коммерсантъ», Завадский участвовал в боевых действиях в рамках военной операции на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС России.

Предполагается, что генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области.

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29.11.2023 19:57 Ответить
 
 