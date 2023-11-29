В течение суток враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.
Пожалуйста, подождите...
Вони ж отримали у відповідь?????
В публикации говорится, что он погиб 28 ноября. Подробностей не приводится.
Как пишет «Коммерсантъ», Завадский участвовал в боевых действиях в рамках военной операции на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС России.
Предполагается, что генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области.