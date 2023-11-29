Министр инфраструктуры Польши Гаядхур заявил о шагах для частичного снятия блокады на границе

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур 29 ноября встретился с польскими перевозчиками, блокирующими четыре пункта пересечения границы с Украиной, и заявил о шагах для частичного снятия блокады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение польского Мининфраструктуры.

После переговоров с министром глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики не прекратят протест на четырех пунктах пересечения границы, но не будут распространять его еще на два – в Нижанковичах и Зосине.

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"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль за въездом грузовиков в Польшу", – добавил Ящур, посетовав на "значительное" количество нарушений со стороны Украины.

В свою очередь Гаяхдур объявил, что правительство Польши усилит проверку транспортных средств на пограничных переходах с Украиной.

"В этих проверках также будут участвовать сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция. Это будут ужесточенные меры. Я уже говорил с министром финансов и министром внутренних дел и администрации – они задекларировали свое полное сотрудничество в этом вопросе", – цитирует его "Польское радио ".

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