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Новости За рубежом
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Польша (7455) блокирование (345)

Министр инфраструктуры Польши Гаядхур заявил о шагах для частичного снятия блокады на границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

страйк,кордон,польща,фури,блокування

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур 29 ноября встретился с польскими перевозчиками, блокирующими четыре пункта пересечения границы с Украиной, и заявил о шагах для частичного снятия блокады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение польского Мининфраструктуры.

После переговоров с министром глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики не прекратят протест на четырех пунктах пересечения границы, но не будут распространять его еще на два – в Нижанковичах и Зосине.

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"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль за въездом грузовиков в Польшу", – добавил Ящур, посетовав на "значительное" количество нарушений со стороны Украины.

В свою очередь Гаяхдур объявил, что правительство Польши усилит проверку транспортных средств на пограничных переходах с Украиной.

"В этих проверках также будут участвовать сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция. Это будут ужесточенные меры. Я уже говорил с министром финансов и министром внутренних дел и администрации – они задекларировали свое полное сотрудничество в этом вопросе", – цитирует его "Польское радио ".

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Топ комментарии
+8
Про які порушення він меле .?
Можна озвучити ЩО САМЕ порушують українські перевізники ??
Чи так , ляпнув - аби що . !?
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29.11.2023 21:53
+6
Срань саме у тому, що блокувальників там дійсно пара десятків.

А от напад українських водіїв на поляків на території Польщі - це саме те, чого, скоріше за все, чекають ці покидьки.
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29.11.2023 22:15
+5
Там блокують 15-20 людей всього.

Часткове зняття блокади - це пара людей посцяти пішло?
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29.11.2023 21:51
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Брати *****.
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29.11.2023 21:50 Ответить
Там блокують 15-20 людей всього.

Часткове зняття блокади - це пара людей посцяти пішло?
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29.11.2023 21:51 Ответить
Якби їх було 15-20 то вже б давно якісь ,, невідомі,, їх в ліс затягли та прикайданили на морозці. Власники наших транспортних компаній, які зараз потерпають від збитків, 90-і пройшли і їм би таке вирішення питання зайшло б на ура.
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29.11.2023 22:02 Ответить
Срань саме у тому, що блокувальників там дійсно пара десятків.

А от напад українських водіїв на поляків на території Польщі - це саме те, чого, скоріше за все, чекають ці покидьки.
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29.11.2023 22:15 Ответить
А де я казав українські водії мають напасти? Якісь ,,невідомі падонки,, без національності.
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29.11.2023 22:17 Ответить
Ну це ти потім польським ЗМІ роскажеш.

А заодно і українцям у Польщі, яким все це розхльобувати після накручування поляків проти українців.
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29.11.2023 22:24 Ответить
Нам потрібно виживати зараз. А потім буде потім. Розповімо.
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29.11.2023 22:28 Ответить
Про які порушення він меле .?
Можна озвучити ЩО САМЕ порушують українські перевізники ??
Чи так , ляпнув - аби що . !?
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29.11.2023 21:53 Ответить
Це нас так чекають у европі...
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29.11.2023 22:08 Ответить
Так і запишемо. У блокувальників - ЯЩУР!
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29.11.2023 22:25 Ответить
а хто компенсує збитки??

а хто поверне водіїв які померли??
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30.11.2023 00:22 Ответить
 
 