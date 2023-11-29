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Новости Политика Украины
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Франция надеется заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности в начале следующего года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

франція

Франция близка к заключению соглашения с Украиной о гарантиях безопасности. Это надеются сделать в начале 2024 года.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как заявила сегодня, 29 ноября, Лежандр, она надеется, что такое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет завершено в начале 2024 года.

Соглашение призвано определить, как поступит поддержка из Франции в Украину в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи.

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Топ комментарии
+7
Пустопорожня балаканина. Якнайшвидше прийняття України в НАТО є єдиною гарантією швидкого закінчення війни з орками.
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29.11.2023 22:26
+6
гаранти були в Будапешті ,вони гарантували Україні відкладену війну.Тепр чергову відкладену війну для України гарантуватимуть німці,французи, італійці
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29.11.2023 22:19
+3
Треба знайти того стола, де перед WWII Франція підписувала гарантії безпеки для Польщі Щоб все було дотримано
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29.11.2023 22:20
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Правила форума Совет форумчан
і ці нас теж перемогли???
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29.11.2023 22:03 Ответить
О, гарантії.

І що ж гарантують?
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29.11.2023 22:04 Ответить
В разі чого будуть висловлювати надзвичайну стурбованість замість звичайної.
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29.11.2023 23:29 Ответить
"Франція близька до укладення угоди з Україною щодо гарантій безпеки".-це цитата. Для зручності гарантії від Франції треба зразу друкувати на ТУАЛЕТНОМУ ПАПЕРІ. Підписи можна не ставити, щоб не зіпсувати папір.
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30.11.2023 00:53 Ответить
Україна гарантує безпеку Франції...?

"Угода покликана визначити, як надходитиме підтримка з Франції до України у вигляді гуманітарної, військової та фінансової допомоги."
То й напишіть що це обіцянка допомоги та підтримки, а не "гарантії безпеки".
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29.11.2023 22:08 Ответить
гаранти були в Будапешті ,вони гарантували Україні відкладену війну.Тепр чергову відкладену війну для України гарантуватимуть німці,французи, італійці
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29.11.2023 22:19 Ответить
Треба знайти того стола, де перед WWII Франція підписувала гарантії безпеки для Польщі Щоб все було дотримано
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29.11.2023 22:20 Ответить
Хід Ізраїлем був сильним.. а ось хід Тайванем, у наступному році, буде сильнішим в рази..
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29.11.2023 22:23 Ответить
Пустопорожня балаканина. Якнайшвидше прийняття України в НАТО є єдиною гарантією швидкого закінчення війни з орками.
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29.11.2023 22:26 Ответить
Нам несвiтить навiть вдень зi свiчкою вступ до Альянсу.
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30.11.2023 08:37 Ответить
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29.11.2023 23:06 Ответить
Франція на 3-му місці в рейтингу по кількості ядерної зброї, могли б не звертаючи на погрози рашистів підтримувати наших воїнів хоча б за допомогою своїх багатоцільвих винищувачів Рафаель.
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30.11.2023 00:34 Ответить
ну, к слову говоря, француз(ы) (один) предупреждали, что с яо нас кинут. как в воду глядели. а так - если дурак, то чего чего-то там просить - все равно сломает или потеряет. а если не дурак - то и подавно вроде как не нужно, исключительно в качестве жеста доброй воли.
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30.11.2023 01:43 Ответить
Навіщо все це ? Для рейтингу Зелі ?
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30.11.2023 10:05 Ответить
 
 