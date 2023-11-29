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Франция надеется заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности в начале следующего года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Франция близка к заключению соглашения с Украиной о гарантиях безопасности. Это надеются сделать в начале 2024 года.
Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Как заявила сегодня, 29 ноября, Лежандр, она надеется, что такое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет завершено в начале 2024 года.
Соглашение призвано определить, как поступит поддержка из Франции в Украину в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи.
Топ комментарии
+7 Николай 6be44be7
показать весь комментарий29.11.2023 22:26
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий29.11.2023 22:19
+3 Tommy Lee
показать весь комментарий29.11.2023 22:20
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І що ж гарантують?
"Угода покликана визначити, як надходитиме підтримка з Франції до України у вигляді гуманітарної, військової та фінансової допомоги."
То й напишіть що це обіцянка допомоги та підтримки, а не "гарантії безпеки".