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Словацкие перевозчики объявили, что 1 декабря заблокируют пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,словаччина

Ассоциация дальнобойщиков Словакии объявила, что 1 декабря заблокирует пункт пропуска "Вышне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, который она обнародовала в фейсбуке.

Отмечается, что КПП "Вышне Немецкое – Ужгород" будет заблокирован в пятницу, 1 декабря, в 15:00.

Перевозчики назвали целью протеста "необходимость немедленных решений и солидарность с перевозчиками из Польши". Свои требования они передали министру транспорта Словакии Йозефу Ражу. В частности, ассоциация хочет немедленной отмены соглашения между ЕС и Украиной о либерализации транспортных перевозок, якобы оказывающей разрушительное влияние на рынок перевозок в Словакии.

Перевозчики пообещали, что во время блокады не ограничивают движение гуманитарки, военной помощи, живых животных, топлива и свежих охлажденных товаров. В то же время ввоз коммерческих грузов будет допускаться со скоростью 4 грузовика в час.

Читайте также: Словацкие автоперевозчики грозятся блокировать пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной с 1 декабря, - Reuters

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. В Мининфраструктуры заявили, что польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований.

7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта в двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем.

Читайте также: Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий

15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не дали результатов. В то же время стало известно, что Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вышне Немецкое - Ужгород".

Читайте также: Движение грузовиков на словацкой границе разблокировано, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+35
У орків на всіх каналах стогін стояв, - як перекрити Україні поставки з Заходу, по мостам-тунелям тіпа пулять даже вони розуміли ніхєра не вийде.
А тут дешево й сердито - пара польських і словацьких шлюх і нахіба ті калібри...
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29.11.2023 22:16
+19
Змагання з втикання ножів у спину...
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29.11.2023 22:10
+18
Відчувається рука Кремля.
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29.11.2023 22:10
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29.11.2023 22:10 Ответить
Змагання з втикання ножів у спину...
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29.11.2023 22:10 Ответить
Відчувається рука Кремля.
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29.11.2023 22:10 Ответить
А словакам ми також в штани насрали?
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29.11.2023 22:11 Ответить
їм кремль срібняків відсипав
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29.11.2023 22:13 Ответить
Словакію втрачено. бо це взагалі, єдиний перехід там.
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29.11.2023 22:12 Ответить
Не єдиний, **** ще є.
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29.11.2023 22:41 Ответить
В Ублі немає для вантажних машин, тому втрачений
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29.11.2023 22:46 Ответить
Коли я рік писала,що треба допомогти СЛОВАЧЧІНІ - масово давати інфу, інтервью що роблять кацапи , про звірства. НИЧОГО не було зроблено . Словаки мало знають про війну, про хороших українців і поганих росіян. Персонал ТВ - любителі росіян. Пропагандою України Нихто так і не зайнявся із Кабміну . А раша мозгі промиває всьому світу своїми програмами

На День Незалежності у Братиславу привезли виставку на пару днів ( Пінчук з Ермаком) . Нихто з діаспори про цю виставку майжене знав, не кажу вже про словаків,
короче гроші по дурному потратили, а навіщо Ермак приїжджав зовсім не зрозуміло.
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30.11.2023 01:33 Ответить
Ага, увесь світ знає, а бідні словаки такі затуркані, такі затуркані. Кому ти париш?
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30.11.2023 06:56 Ответить
ні,це не кацапи,це просто випадковість
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29.11.2023 22:13 Ответить
Випадковість, що в Угорщині проросійський уряд Орбана, а в Словаччину теж прийшов проросійський уряд Фіцо?
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29.11.2023 22:15 Ответить
це була іронія
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29.11.2023 22:16 Ответить
Оце друзі, спочатку зерно блокували, а наразі почали все блокувати ((
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29.11.2023 22:13 Ответить
Потрібно запам'ятати назавжди - друзів не буває. Бувають клуби по інтересам.
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30.11.2023 06:58 Ответить
Це була гірка іронія.
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30.11.2023 15:25 Ответить
Україні не поталанило з сусідами.
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29.11.2023 22:14 Ответить
нармальные соседи
пара прилетов Калибров и с десяток Шахедов сразу сделает их русоненавистниками, даже венгров
а если еще и Кинжал кацапчики не пожалеют.. эх
но дорогой он
еще и Патриот собьет по дороге
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29.11.2023 22:53 Ответить
если без калибров с шахедами люди так себя ведут - значит они не нормальные
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30.11.2023 00:23 Ответить
На жаль, нічого не буде навіть після бомбардування з жертвами - "братам" знов розкажуть, що то були українські ракети і шахеди. Це вже традиція, ще з тої ракети, якою ка*цапи влучили по громадянському літаку, що летів з Ізраїлю на Москву. Влучили ка*цапи, а звинуватили українців, і так це й залишилось.
Ну і та ракета у Польщі. Ніхто навіть розбиратися не став: Байден сказав - українська, значить українська! Аби НАТО не втрутилось.
І так буде й надалі. До повної окупації "братів" ка*апами вони будуть верещати, що рашка - біленька і пухнастенька, а Україна їм всім жити заважає!
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30.11.2023 10:29 Ответить
Це ж треба..після цього всього, стати касапом на всю свою пусту башку....
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29.11.2023 22:15 Ответить
Шось мені дуже здається, що і ****** з румунами підтягнуться незабаром. Це дуже тхне глобальною зрадою.
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29.11.2023 22:15 Ответить
Через румунів їздити, то дорога в 2,5 раза довше. Ще і по горним дорогам. Наші підприємства збанкрутують...
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29.11.2023 22:16 Ответить
румуни - ні.
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29.11.2023 22:18 Ответить
У орків на всіх каналах стогін стояв, - як перекрити Україні поставки з Заходу, по мостам-тунелям тіпа пулять даже вони розуміли ніхєра не вийде.
А тут дешево й сердито - пара польських і словацьких шлюх і нахіба ті калібри...
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29.11.2023 22:16 Ответить
І це дешевше ніж витрачати величезні кошти на ракети.
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29.11.2023 22:25 Ответить
Надеюсь, военные грузы они все-таки пропускают.
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29.11.2023 22:36 Ответить
"Волобуєв, вот ваша трость" (С) з анекдоту...
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29.11.2023 22:42 Ответить
У них нет возможности. А это "2 большие разницы".
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29.11.2023 23:59 Ответить
Шахедами по мостам? Или Искандерами с их разлетом в десятки метров?
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30.11.2023 01:16 Ответить
Забодаються ті мости розбомбити. Ще попасти треба. А це не з їх рукожопістю.
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30.11.2023 07:01 Ответить
Оце вже точно зрада.
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30.11.2023 00:23 Ответить
***** знайшов ефективну зброю.
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29.11.2023 22:18 Ответить
"Осел, груженый золотом, возьмет любую крепость"
(С) Филипп Македонский.
И польскую, и словацкую, и мадьярскую и австрийскую, и германскую, и хренцузскую.
Золота у пуйла МНОООГООО.
Спасибо байдену за повышение нефтяных цен,
За два бидоновских года прибавка больше 550 млрд.евро.
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30.11.2023 06:06 Ответить
вангую, коли діло дійде до вступу в ЄС, наші добрі сусіди спочатку нас подоять кабальними умовами, а потім ще подумають, чи брати нас чи нє )
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29.11.2023 22:21 Ответить
онучі не стирчать, а намотані безпосередньо на владний @бальнік.
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29.11.2023 22:21 Ответить
Земля кругла, нафтотруба стара, зима довга.
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29.11.2023 22:22 Ответить
Я нерозумію словаків поляків, якщо завтра Україна буде у ЕС лібералізація так чи інакше також буде
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29.11.2023 22:29 Ответить
Україна не буде в ЄС. Завдяки тим самим полякам, словакам, а ще угорцям.
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29.11.2023 22:43 Ответить
Виходить ,що так. Вони не оцінили те ,що робить український народ. А зараз словаки поляки угорці підігрують росії, знищуючи рештки економіки України.
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30.11.2023 01:03 Ответить
Оцінять, коли гонорливих пшеків "асвабадітєлі" в жопу трахнуть. І чекати вже не довго. І програш України для цього зовсім не обовʼязковий. Ось побачите
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30.11.2023 08:45 Ответить
ЦЕ ПРАВДА
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30.11.2023 06:07 Ответить
Ну що ж запам'ятаємо
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29.11.2023 22:30 Ответить
Як тільки не стане підорафії, то все це згине як роса на сонці, лайно яке саме не може та й іншим не дає...
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29.11.2023 22:41 Ответить
Шановні європейці!
Може просто посипте усіх нас з літаків якоюсь отрутою - стільки ваших проблем одразу вирішиться!
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29.11.2023 22:47 Ответить
Польша рано или поздно успокоиться. Туск нормальный политик, когда прийдет к власти, все порешает. А вот Орбан, Фицо а теперь и Вилдерс - ходячие метастазы кремля.
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29.11.2023 22:53 Ответить
Блокада з усіх боків країни яка - відбивається від загарбника і бореться за своє виживання ,, таке було хоч коли небудь у світовій історії ?
Може хто пам'ятає з історії ? Я ж такого прецеденту ще не зустрічав .
Як зграя шакалів напали на жертву з усіх боків . пц
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29.11.2023 22:58 Ответить
гиены европы...
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29.11.2023 23:45 Ответить
та ладно ! а як же 17 вересня 1939 ? польська пам'ять вибіркова .
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30.11.2023 13:41 Ответить
Тут мова дещо про інше , про блокаду країни яка відбивається від агресора - НЕ воюючими країнами . А на Польщу напали 2 агресори , з усіх боків .
Іншими словами , якщо ти не зрозумів - коли ти тонеш річці , я тебе й не топлю , але й не даю тобі вигребти на берег . ! То як це називається ?
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30.11.2023 14:20 Ответить
добре тоді 30 листопада 1939 року . сьогодні річниця . фінам ніхто не допоміг тільки балакали і обіцяли . наскільки я знаю були лише не значні поставки зброї з Швеції також воювали шведські добровольці . Англія так зброї і не дала . ІІІ Рейх наче б щось постачав не офіційно .
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30.11.2023 15:06 Ответить
Польські виробники молока говорять про можливість втратити український ринок через блокування кордону

Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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29.11.2023 23:00 Ответить
Польща продає Україні в рік своєї молочки на 500 000 000 злотих це 127 000 000 Доларів США !!!

ПОЛЬСЬКІ МОЛОЧНИКИ ВЖЕ В ШОЦІ ! Ринок втрачають український
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29.11.2023 23:07 Ответить
Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю.
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29.11.2023 23:08 Ответить
Тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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29.11.2023 23:10 Ответить
далеко ходити не потрібно достатньо подивитися на полиці найближчого АТБ ,там половина сирів вироблено у Польщі
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30.11.2023 01:06 Ответить
Польские фермеры выстрелили в ногу польским животноводам. И в Польше есть свои 73%
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30.11.2023 00:02 Ответить
В Портніков

- Українському уряду доводиться практично самотужки вирішувати питанням перемовин з польськими перевізниками. Водночас виконати ті вимоги, які висувають організатори блокади, українські урядовці не можуть. Це вимоги не для них, а для Єврокомісії. Організатори блокади, по суті, пропонують Україні власними руками знищувати власну економіку на користь польських чи словацьких перевізників.

Уряди обох сусідніх країн не будуть зараз нам допомагати. Словацький уряд перебуває у тіні цієї блокади тому, що зацікавлений у демонстрації можливостей нового очільника уряду Роберта Фіцо, який тісно пов'язаний з угорським прем'єром Віктором Орбаном, не приховує своїх антиукраїнських настроїв і позитивного ставлення до відновлення взаємин з росією.

З польським урядом ситуація також виглядає найгіршим чином. Повторюється та сама ситуація, яка була, коли польські урядовці фактично стояли за протестами польських фермерів. Тоді партія «Право і справедливість», яка поки що є при владі у Польщі, керувалася лише власними амбіціями, а не інтересами Польщі чи України.

Зараз, коли польські праві популісти огидно збанкрутіли й невдовзі їм доведеться попрощатися з урядовими кріслами, вони намагаються залишити своїм спадкоємцям нелегку спадщину. Замість того, щоб вже сьогодні розв'язувати проблеми, пов'язані з протестом польських перевізників, вони роблять все можливе та неможливе, щоб ситуація не вирішувалася. Щоб новому польському уряду було складно розв'язувати цю проблему, щоб він почав втрачати очки у перші тижні одужання Польщі від правопопулістської навали.

У цьому є прямий інтерес - електоральний. Польські праві готуються до місцевих виборів та виборів у Європарламент. Їхнє завдання - створити якомога більше органів місцевої влади, які будуть в опозиції до влади у Варшаві.

Тут ставка саме на ті воєводства, які розташовані на кордоні з Україною. Вони мають стати таким собі «санітарним поясом», який не дозволить розв'язувати польсько-українські проблеми в інтересах Польщі та України.

Ось такою є реальна ситуація. Коли переважна більшість громадян Польщі й багато хто у Словаччині щиро співчуває боротьбі українського народу і розуміє, що буде з ними у разі успіху росії, є люди, які спекулюють на проблемах. Вони знищують українську економіку та можливість боротися, знищують можливості економіки власних країн. Це не блокада, це - політичне та економічне самогубство.

Джерело
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29.11.2023 23:03 Ответить
Тобто - ви зрозуміли в чому суть .?
ПіС накручують поляків проти України , щоб потім , коли коаліція на чолі з Туском прийде до влади і почне вирішувати проблеми які накопичились у відносинах України й Польщі , щоб це викликало обурення і невдоволення польського суспільства . Щоб уряд Туска оголосили зрадником національних інтересів Польщі на користь України . !!
Таким чином , за задумом ПіС , це позначиться на рейтингу Туска і коаліції ,, він має впасти , а рейтинг ПіС перед місцевими виборами - вирости .
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29.11.2023 23:14 Ответить
Саме так, але нам від цього не легше, що Моравецький Туску подлянку робить за наш рахунок.
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30.11.2023 15:38 Ответить
ну от самий розгар потужного наступу свинопсів і "через 2-3тижні проголосуємо пакет допомоги" і "блокади кордонів" спочатку по зерну тепер все повністю, у когось ще є якісь ілюзії? у мене немає
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29.11.2023 23:05 Ответить
Україна повинна заборонити ввезення не тільки молочної продукції з Польщі, а й усіх продуктів харчування з Польщі! Для Польщі це буде сильним ударом, молочники Польщі вже ниють щоб розблокувати кордон!!!
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29.11.2023 23:15 Ответить
словако-мадярську продукцію теж не зайве було-б заборонити...
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29.11.2023 23:16 Ответить
І не тількі продукти , е ще будівельні речі - наприклад вікна , автоматичні ворота, шлагбауми
Польща багато технологій взяла у німців , почала їх виробляти І ПРОДАВАТИ В УКРАЇНУ
А польські Питомники растений взагалі масово працюють на український ринок - нехай журналісти зроблять аналітику на цю тему. ЯКЩО УКРАЇНЦІ заблокують польскі Поставки - економіка Польщі обвалиться
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30.11.2023 01:44 Ответить
Одновременно экономика упадет. Польская, словацкая, венгерская. Украинская. Сейчас огромное количество,неимоверно много нужно оконных и дверных пакетов после обстрелов рашки, OSB- временная защита , чтобы не грабили магазины и дома. Немецкие пакеты очень дорогие, польские на порядок дешевле (были). Не нужно призывать к блокированию того, что сейчас так необходимо для поврежденных домов.
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30.11.2023 14:14 Ответить
Питомники " рослин " процветали до ВОЙНЫ. А сейчас альпийские горки и экзотические деревца разве что В Козине и других Заспе. И в поместьях членов , которые наблюдают за государственными активами. День и ночь.
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30.11.2023 14:29 Ответить
Можливо,причина,як завжди,в грошах? Як тільки розмови про вступ України в ЄС увійшли в практичну площину,дотаційні утриманки ЄС Ляхи,Словаки,Мадяри перелякалися,що тепер десятки мільярдів Є дотацій з Брюсселя у них відберуть і націлять в Україну.... Наші магазини та базари завалені пшекотоварами,в Закарпаття приватні торгаші ввозять таку купу товарів з Словаччини-там на базарах все словацьке та мадярське. Але удари у відповідь зе-леньський уряд та влада не наносить,в неї інша проблема-Залужний....
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29.11.2023 23:15 Ответить
Судитися з усіма. Якщо хоча б один суд Україна виграє буде прецедент я так розумію і подальші виступи євробариг втратять сенс для самих бариг.
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29.11.2023 23:18 Ответить
Щоб там ляхи не говорили, а для Польщі український ринок це важливий ринок. Вони збувають сюди продукції на сотні мільйонів доларів!
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29.11.2023 23:19 Ответить
Бойкот всіх товарів польських поки не відкриють кордон!
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29.11.2023 23:26 Ответить
Якщо зробити бойкот УСІХ польських товарів- ринок в Польщі обвалиться в моравецького повісять сами протестувальники 😁‼️
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30.11.2023 01:49 Ответить
Зеленський МЗС всюди рулить)
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29.11.2023 23:27 Ответить
Орда купила Европу -по ходу с потрохами
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30.11.2023 00:24 Ответить
Бо европейці дурні - спочатку китайцям дали можливість заводів набудувати, потім кацапам дали можливість енергоносіями торгувати
а тепер ця орда хоче европейців знищити
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30.11.2023 01:47 Ответить
всюди вороги. Острів Україна рятує континенти. А може і галактики.
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30.11.2023 00:25 Ответить
А шо там про словаків Зеля не так в ООН сказав?Ану любителі вибачатися перед поляками,нагадайте.
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30.11.2023 02:41 Ответить
Нічого ніхто про словаків не казав. Просто до влади прийшов ************. Мабуть це крісло багато рублів коштувало, то ж він і кинувся ті гроші відробляти.
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30.11.2023 10:38 Ответить
Просто *****, блокувати країну в стані війни - це дно 😡
словацькі і польські шлюхи🤬
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30.11.2023 05:23 Ответить
Анжей, поляки и словаки очень, дипломатично говоря, удивили со своими решениями блокады наших фур, даже с гуманитарной помощью, с дизелем, автогазом. А да. Словакия пока пропускает. Пока. Сколько уже на ЦН было переговорено за это все. Нет больше слов и выражений. Как говорится: уже без комментариев.
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30.11.2023 14:46 Ответить
 
 