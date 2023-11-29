Словацкие перевозчики объявили, что 1 декабря заблокируют пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Ассоциация дальнобойщиков Словакии объявила, что 1 декабря заблокирует пункт пропуска "Вышне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, который она обнародовала в фейсбуке.
Отмечается, что КПП "Вышне Немецкое – Ужгород" будет заблокирован в пятницу, 1 декабря, в 15:00.
Перевозчики назвали целью протеста "необходимость немедленных решений и солидарность с перевозчиками из Польши". Свои требования они передали министру транспорта Словакии Йозефу Ражу. В частности, ассоциация хочет немедленной отмены соглашения между ЕС и Украиной о либерализации транспортных перевозок, якобы оказывающей разрушительное влияние на рынок перевозок в Словакии.
Перевозчики пообещали, что во время блокады не ограничивают движение гуманитарки, военной помощи, живых животных, топлива и свежих охлажденных товаров. В то же время ввоз коммерческих грузов будет допускаться со скоростью 4 грузовика в час.
6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. В Мининфраструктуры заявили, что польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований.
7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта в двух пунктах пропуска на границе с Украиной.
9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем.
15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не дали результатов. В то же время стало известно, что Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.
16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вышне Немецкое - Ужгород".
Пожалуйста, подождите...
На День Незалежності у Братиславу привезли виставку на пару днів ( Пінчук з Ермаком) . Нихто з діаспори про цю виставку майжене знав, не кажу вже про словаків,
короче гроші по дурному потратили, а навіщо Ермак приїжджав зовсім не зрозуміло.
пара прилетов Калибров и с десяток Шахедов сразу сделает их русоненавистниками, даже венгров
а если еще и Кинжал кацапчики не пожалеют.. эх
но дорогой он
еще и Патриот собьет по дороге
Ну і та ракета у Польщі. Ніхто навіть розбиратися не став: Байден сказав - українська, значить українська! Аби НАТО не втрутилось.
І так буде й надалі. До повної окупації "братів" ка*апами вони будуть верещати, що рашка - біленька і пухнастенька, а Україна їм всім жити заважає!
А тут дешево й сердито - пара польських і словацьких шлюх і нахіба ті калібри...
(С) Филипп Македонский.
И польскую, и словацкую, и мадьярскую и австрийскую, и германскую, и хренцузскую.
Золота у пуйла МНОООГООО.
Спасибо байдену за повышение нефтяных цен,
За два бидоновских года прибавка больше 550 млрд.евро.
Може просто посипте усіх нас з літаків якоюсь отрутою - стільки ваших проблем одразу вирішиться!
Може хто пам'ятає з історії ? Я ж такого прецеденту ще не зустрічав .
Як зграя шакалів напали на жертву з усіх боків . пц
Іншими словами , якщо ти не зрозумів - коли ти тонеш річці , я тебе й не топлю , але й не даю тобі вигребти на берег . ! То як це називається ?
Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
ПОЛЬСЬКІ МОЛОЧНИКИ ВЖЕ В ШОЦІ ! Ринок втрачають український
- Українському уряду доводиться практично самотужки вирішувати питанням перемовин з польськими перевізниками. Водночас виконати ті вимоги, які висувають організатори блокади, українські урядовці не можуть. Це вимоги не для них, а для Єврокомісії. Організатори блокади, по суті, пропонують Україні власними руками знищувати власну економіку на користь польських чи словацьких перевізників.
Уряди обох сусідніх країн не будуть зараз нам допомагати. Словацький уряд перебуває у тіні цієї блокади тому, що зацікавлений у демонстрації можливостей нового очільника уряду Роберта Фіцо, який тісно пов'язаний з угорським прем'єром Віктором Орбаном, не приховує своїх антиукраїнських настроїв і позитивного ставлення до відновлення взаємин з росією.
З польським урядом ситуація також виглядає найгіршим чином. Повторюється та сама ситуація, яка була, коли польські урядовці фактично стояли за протестами польських фермерів. Тоді партія «Право і справедливість», яка поки що є при владі у Польщі, керувалася лише власними амбіціями, а не інтересами Польщі чи України.
Зараз, коли польські праві популісти огидно збанкрутіли й невдовзі їм доведеться попрощатися з урядовими кріслами, вони намагаються залишити своїм спадкоємцям нелегку спадщину. Замість того, щоб вже сьогодні розв'язувати проблеми, пов'язані з протестом польських перевізників, вони роблять все можливе та неможливе, щоб ситуація не вирішувалася. Щоб новому польському уряду було складно розв'язувати цю проблему, щоб він почав втрачати очки у перші тижні одужання Польщі від правопопулістської навали.
У цьому є прямий інтерес - електоральний. Польські праві готуються до місцевих виборів та виборів у Європарламент. Їхнє завдання - створити якомога більше органів місцевої влади, які будуть в опозиції до влади у Варшаві.
Тут ставка саме на ті воєводства, які розташовані на кордоні з Україною. Вони мають стати таким собі «санітарним поясом», який не дозволить розв'язувати польсько-українські проблеми в інтересах Польщі та України.
Ось такою є реальна ситуація. Коли переважна більшість громадян Польщі й багато хто у Словаччині щиро співчуває боротьбі українського народу і розуміє, що буде з ними у разі успіху росії, є люди, які спекулюють на проблемах. Вони знищують українську економіку та можливість боротися, знищують можливості економіки власних країн. Це не блокада, це - політичне та економічне самогубство.
Джерело
ПіС накручують поляків проти України , щоб потім , коли коаліція на чолі з Туском прийде до влади і почне вирішувати проблеми які накопичились у відносинах України й Польщі , щоб це викликало обурення і невдоволення польського суспільства . Щоб уряд Туска оголосили зрадником національних інтересів Польщі на користь України . !!
Таким чином , за задумом ПіС , це позначиться на рейтингу Туска і коаліції ,, він має впасти , а рейтинг ПіС перед місцевими виборами - вирости .
Польща багато технологій взяла у німців , почала їх виробляти І ПРОДАВАТИ В УКРАЇНУ
А польські Питомники растений взагалі масово працюють на український ринок - нехай журналісти зроблять аналітику на цю тему. ЯКЩО УКРАЇНЦІ заблокують польскі Поставки - економіка Польщі обвалиться
а тепер ця орда хоче европейців знищити
словацькі і польські шлюхи🤬