Россия продвигает в странах Африки цифровые проекты под руководством дочери Путина, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По информации Bloomberg, Россия стремится усилить свое влияние на страны Африки, предлагая цифровые проекты, которыми управляет младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими IТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления", - пишет Bloomberg.
Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с фондом Национальное интеллектуальное развитие, генеральным директором которого является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.
В материале говорится, что Путин расширяет свое присутствие в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы. Встреча африканских чиновников в России является частью информационно пропагандистского проекта под названием Программа обмена знаниями в области электронного управления, которое фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.
28 ноября издание The Moscow Times сообщило, что возглавляемый Тихоновой фонд купил долю в группе компаний "Геоксан" — крупнейшего производителя беспилотников в РФ.
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чи вже працює квота єзикових меншин???
В.В.Путин, Мессия всея рашки
Краще так:
Росія просуває в країнах Африкі цифрові проєкті під керівництвом донькі Путіна.
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а за народом та пресою і законодавець підтягнеться
Не разгляжу, что там написано, очки забыл.
- XXVЛО?
то хай буде московська підерація - то в наших силах. Аби була воля