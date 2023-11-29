РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8461 посетитель онлайн
Новости За рубежом
5 215 29
Африка (243) путин (29845) россия (91190)

Россия продвигает в странах Африки цифровые проекты под руководством дочери Путина, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тихонова

По информации Bloomberg, Россия стремится усилить свое влияние на страны Африки, предлагая цифровые проекты, которыми управляет младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими IТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления", - пишет Bloomberg.

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с фондом Национальное интеллектуальное развитие, генеральным директором которого является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

В материале говорится, что Путин расширяет свое присутствие в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы. Встреча африканских чиновников в России является частью информационно пропагандистского проекта под названием Программа обмена знаниями в области электронного управления, которое фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.

Читайте также: Зеленский – африканцам: Откройте свои глаза

28 ноября издание The Moscow Times сообщило, что возглавляемый Тихоновой фонд купил долю в группе компаний "Геоксан" — крупнейшего производителя беспилотников в РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
ми ж називаємо Остерайх - Австрією, а Мад'ярорсаґ - Угорщиною
то хай буде московська підерація - то в наших силах. Аби була воля

показать весь комментарий
29.11.2023 23:04
+5
а чи не пора почати правильно називати так звану "росію" московією
а за народом та пресою і законодавець підтягнеться
показать весь комментарий
29.11.2023 22:57
+4
середня температура по дурдому: https://topwar.ru/

В зоне СВО погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский

за невозможностью сделать "Сталинград" в Украине, решено вернуть Сталинград взад в рашке Волгоградская облдума готовится к вероятному переименованию города в Сталинград
показать весь комментарий
29.11.2023 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"донькі" - це по якому?
чи вже працює квота єзикових меншин???
показать весь комментарий
29.11.2023 22:43 Ответить
"эти женщины"
В.В.Путин, Мессия всея рашки
показать весь комментарий
29.11.2023 23:01 Ответить
Росія просуває в країнах Африки цифрові проєкти під керівництвом донькі Путіна

Краще так:
Росія просуває в країнах Африкі цифрові проєкті під керівництвом донькі Путіна.
показать весь комментарий
29.11.2023 22:45 Ответить
И садится на китайский нефритовый стержень

показать весь комментарий
29.11.2023 22:46 Ответить
🤣наноболты со сколково вот и все технологии все остальное либо китай либо через прокладки закупаеться)))историк-технолог *** его мать)
показать весь комментарий
29.11.2023 22:55 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 23:00 Ответить
середня температура по дурдому: https://topwar.ru/

В зоне СВО погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский

за невозможностью сделать "Сталинград" в Украине, решено вернуть Сталинград взад в рашке Волгоградская облдума готовится к вероятному переименованию города в Сталинград
показать весь комментарий
29.11.2023 23:10 Ответить
Та чого ви причепились до ті "донькі". Краще завангуйте, коли ця шмара кофє со вкусом полония отопьйот. 😁 злі язики кажуть, що Буданов як ніколи злий...
показать весь комментарий
29.11.2023 22:49 Ответить
Путин: Никому не позволим делить Россию, она у нас одна.
показать весь комментарий
29.11.2023 22:51 Ответить
в африці, расея шумною толпою просувала жопою бутилки з під "путінки"))
показать весь комментарий
29.11.2023 22:51 Ответить
Надеется, что через 5 лет китайцы на AliExpress корабли начнут продавать?
показать весь комментарий
29.11.2023 22:55 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 23:17 Ответить
а чи не пора почати правильно називати так звану "росію" московією
а за народом та пресою і законодавець підтягнеться
показать весь комментарий
29.11.2023 22:57 Ответить
Давно пора. У Криму вже все поперейменували, а на Росії ще кінь не валявся.
показать весь комментарий
30.11.2023 06:02 Ответить
Вона що, смокче у Гейтса? ....які технології?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:00 Ответить
Дає маску😁
показать весь комментарий
29.11.2023 23:04 Ответить
А, да? Ну тоді..
показать весь комментарий
29.11.2023 23:09 Ответить
Маск, звісно, електрик, але виступає по розетках, а не по залізу і тим більше не софту😂
показать весь комментарий
30.11.2023 00:41 Ответить
Город Глупов:
Не разгляжу, что там написано, очки забыл.
- XXVЛО?
показать весь комментарий
29.11.2023 23:04 Ответить
ми ж називаємо Остерайх - Австрією, а Мад'ярорсаґ - Угорщиною
то хай буде московська підерація - то в наших силах. Аби була воля

показать весь комментарий
29.11.2023 23:04 Ответить
**********! Оце мокшани рвонули цифровий прогрес у Африці!
показать весь комментарий
29.11.2023 23:25 Ответить
А єта катерина рожать собирается?? Сказал же папка - "традіціонниє ценності"..
показать весь комментарий
29.11.2023 23:40 Ответить
Скоро в путіна появиться зять африканець
показать весь комментарий
30.11.2023 00:15 Ответить
могли б цю доньку у відповідь також накормити мишяком і ртуттю
показать весь комментарий
30.11.2023 00:17 Ответить
думаю йому насрать на неї як і на усіх інших
показать весь комментарий
30.11.2023 09:24 Ответить
 
 