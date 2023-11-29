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Новости За рубежом
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Лавров (2204) ОБСЕ (4790) россия (91190) Боррель (578)

Боррель считает решение допустить российскую делегацию на заседание ОБСЕ верным: Лаврову "нужно услышать", почему Москва оказалась в изоляции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает решение допустить российскую делегацию на заседание ОБСЕ правильным, ведь оно позволяет "сохранить многосторонность". Кроме того, Лаврову "нужно услышать", почему Москва оказалась в изоляции.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой северомакедонского МИД Димитаром Ковачевским в Скопье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель начал с того, что выразил понимание "беспокойства некоторых государств-участников" относительно решения Северной Македонии разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в министерской встрече.

"Однако ваше решение позволить Лаврову участвовать во встрече отвечает нашей общей цели – сохранить многосторонность", – добавил он.

Кроме того, считает топ-дипломат ЕС, главе российского МИД "нужно услышать" от остальных участников, почему Москва оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.

"А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются едиными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно", – завершил объяснение Боррель.

Читайте также: Встречу ОБСЕ из-за Лаврова будут бойкотировать еще несколько министров, - Кулеба

Напомним, глава МИД России допущен к участию в заседании министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ несмотря на санкции. Ряд стран, в частности Украина, бойкотировали это заседание из-за такого решения.
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Топ комментарии
+29
А то кацапи мабуть не в курсі дєла?
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29.11.2023 23:19
+15
Який сенс пояснювати дебілу, що він дебіл? Якщо дебіл цього раніше не зрозумів, то зараз теж не зрозуміє. Ви ту коняку ще в сраку смачно цьомніть.
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29.11.2023 23:24
+14
А то он не знает...
Клоуны
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29.11.2023 23:19
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А то кацапи мабуть не в курсі дєла?
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29.11.2023 23:19 Ответить
А то он не знает...
Клоуны
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29.11.2023 23:19 Ответить
Нєобучаємиє© Аркадій Бабченко.
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29.11.2023 23:20 Ответить
Жопез ізнов посварився зі своєю головою...
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29.11.2023 23:23 Ответить
Який сенс пояснювати дебілу, що він дебіл? Якщо дебіл цього раніше не зрозумів, то зараз теж не зрозуміє. Ви ту коняку ще в сраку смачно цьомніть.
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29.11.2023 23:24 Ответить
Нажаль, дебілами у цьому випадку виглядає Європа.
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30.11.2023 06:33 Ответить
І європейські ідіоти повірять же ж. Що коняка глуха.
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29.11.2023 23:24 Ответить
Мабуть мАсква пригрозила припинити сплачувати внески і "боррелі" згадали про те, що платня може знизитися
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29.11.2023 23:26 Ответить
Лаврову "потрібно почути", чому Москва опинилася в ізоляції.Серйозно?Може Ріббентропа треба було не страчувати?він ж виноватий,це ж Захід не покликав його ні в Тегеран ні в Ялту.
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29.11.2023 23:26 Ответить
Найкращий сигнал пуйлу - це прямо на кордоні ****** коняку лайном, посипати пір'ям і підсрачниками відправити обратно в улус. А Україні передати F-16 якнайскоріше.
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29.11.2023 23:27 Ответить
Боррель ще більш тупий, ніж Гутерріш
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29.11.2023 23:27 Ответить
Там нема ТУПИХ.
ТАМ - ШЛЮХИ, ласi до кацапського золота.
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30.11.2023 07:34 Ответить
мета недосяжна... до того ж пропакандоми рососії сам факт присутності коняки на форумі розтлумачать всьому світові, як велике досягнення миролюбивої політики парашії та її розуміння у європі зокрема...
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29.11.2023 23:29 Ответить
Що ж, якщо правда.....

Гарматним мʼясом і вагонами золота можна досягти трохи більше, ніж просто гарматним мʼясом.
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29.11.2023 23:39 Ответить
А що це дасть? Знову проголосять стурбованність? А от як би хтось з дискутантів узяв сумного коня за петушині яйця і дав би в його свиняче рило, або хоча б обматюкав солідно . Може б помогло.
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29.11.2023 23:37 Ответить
Боррель, а ти гадаєш що вони такі не знають? Ти мабудь всіх інших лошарами вважаєш
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29.11.2023 23:41 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/29/novyna/polityka/shhe-odna-*******-vyrishyla-bojkotuvaty-zasidannya-obsye-cherez-uchast-lavrova Ще одна країна вирішила бойкотувати засідання ОБСЄ через участь Лаврова
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29.11.2023 23:43 Ответить
А то он, бедный, ломает голову - отчего это москва оказалась в изоляции
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29.11.2023 23:44 Ответить
Ой, а кацапи бідні не в курсі?..
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30.11.2023 00:11 Ответить
ніби коняка не розуміє що воно фашист
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30.11.2023 00:12 Ответить
Звісно , що Лавров все знає і тільки валяє дурня перед всім світом 😠
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30.11.2023 00:19 Ответить
Місьє Боррель займається популістською демагогією. На стіл Лаврова щоденно лягає звіт про кожне слово сказане ключовими політиками і суспільними діячами Європи. Іншими словами, кацапи прекрасно знають все що європеці можуть їм сказати задовго до того як вони це скажуть публічно. Організація з безпеки і співробітництва в Європі за визначенням не має права (згідно з уставом) мати в своєму складі і допускати до участі в засіданнях відверто фашистську імперіалістичну та тоталітарну диктатуру яка веде загарбницьку війну на території Європи. Безпринципність і толерастія ОБСЄ вражають - 56 держав ОБСЄ покірно терплять в своєму складі фашистський режим і готові вислуховувати ту маячню яку кацапи несуть світу тільки для того щоб чиновники ОБСЄ отримували зарплатню за рахунок внесків **********. Ганьба. Членські внески ********** це як 30 срібреників Іуді... Ганьба.
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30.11.2023 00:31 Ответить
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30.11.2023 00:49 Ответить
его арестовать надо сразу на въезде, и в тюрьме хай почує, чому він там опинився.
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30.11.2023 01:58 Ответить
А чому б оте засідання швидко не перенести в Україну - і нехай кон слухає чому саме.
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30.11.2023 02:09 Ответить
Людям після 70 років треба заборонити займатися політикою та бути на відповідальних політичних , державних посадах. Бо таке враження що мозок вже не працює як слід дивлячись на Бореля та іньшіх.....
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30.11.2023 02:40 Ответить
Саме так. Або щомiсячне медобстеження...
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30.11.2023 08:33 Ответить
ДБЛЫ БЛДЬ©!!!!
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30.11.2023 06:12 Ответить
А чому Ріббентропа на саміти у Тегеран та Ялту не кликали?
Гітлер не почув, і війна продовжувалась.
Борель має вибачитися перед всіми народами, що страждали з його вини!
Перефразувавши Шекспіра: він ДЕБІЛ чи ЛИЦЕМІР?
Хоча, так і так гидко та мерзенно...
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30.11.2023 06:22 Ответить
Та коняці пофіг, 10-й рік слухає!
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30.11.2023 07:33 Ответить
Кацапам головне - що їх "допустили" Ці ж поїздки - "для внутрішнього споживання" "Вот видите? Нас баятся и уважают!"
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30.11.2023 07:45 Ответить
Аааа, с..ка! Вже немає як нормально виправдати присутність вбивць на засіданні?
Коли думаєш, що світ вже досяг своєї межі дебільності та жадібності, то якась з міжнародних організацій одразу доводить, що це ще далеко не межа.
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30.11.2023 07:50 Ответить
А який у нього зрiст, якщо Високий?
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30.11.2023 08:30 Ответить
А что они там обсуждают с лошадью. Он же не сам туда приперся.
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30.11.2023 08:49 Ответить
Заглядиваніє в глаз??
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30.11.2023 09:03 Ответить
Ось скільки дипломатів у нікчемних міжнародних організаціях, на утриманні платників податків.Нащо воно нам, хай у це граються багаті країни на кшалт США, геть з імпотентних організацій.Нам гроші діти нема куди, чи багато дипломатів буде безробітними?
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30.11.2023 09:13 Ответить
Вигнати кацапню з усіх пристойних організацій, а не спілкуватися з ними. Кому ше не зрозуміло?
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30.11.2023 09:16 Ответить
Скользкие, мутные борелли и макроны, хотят что то донести до лаврова...Прикольно.
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30.11.2023 19:42 Ответить
 
 