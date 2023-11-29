РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8532 посетителя онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
1 516 6
конфискация (531) олигарх (1016) США (23153)

В Конгрессе США внесли новую инициативу по ускорению конфискации активов российских олигархов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

долар

Двухпартийная группа сенаторов США внесла законодательную инициативу, которая ускорила бы процедуру конфискации высокостоимых активов российских олигархов в пользу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на документ, который во вторник, 28 ноября, опубликовал сенатор от Демократической партии Шелдон Вайтхаус.

Законопроект предусматривает отмену лимита в 500 тысяч долларов для административной конфискации активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам, способствующим правительству России в нарушении законов США.

Также он уточняет полномочия Министерства юстиции США по использованию конфискованных активов, гарантируя, что американское правительство может передать Украине все средства, полученные путем конфискации активов российских олигархов.

Читайте также: Конфискованные активы России должны стать основным ресурсом для восстановления Украины, - Шмыгаль

Документ в Конгресс внесли сенаторы Вайтхаус и республиканец Линдси Грэм вместе с членами Палаты представителей республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном. Сенаторы Ричард Блюменталь, Джим Риш и Майкл Беннет стали соавторами законопроекта.

"Этот закон поможет обеспечить конфискацию частных финансовых активов тех, кто способствует войне России, и использовать их для помощи народу Украины, а не для финансирования террора и геноцида. Но этот законопроект – только первый шаг. Мы также должны действовать, чтобы конфисовать суверенные активы России в Соединенных Штатах", – подчеркнул Джим Риш.

Согласно действующему законодательству, Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение отдельных санкций, связанных с Россией.

Читайте также: Министр финансов США Еллен выступает за налог на прибыль от замороженных российских активов вместо их конфискации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за допомогу Західних Партнерів!
Бажано, і з офшорів наших заробітчан, з ВРУ та ОПУ і КМУ !! Вони уже зачекалися, бо самі, ніяк не наважуються!
показать весь комментарий
29.11.2023 23:46 Ответить
Чомусь мені мені здається ....що ці російські олігархи завжди можуть звернутися до Печерського суду чи до Київського апеляційного ..та за 10-20 % від вартості майна зняти всі арешти та повернути все майно
показать весь комментарий
29.11.2023 23:58 Ответить
Не факт, що до печерського судді на Техасщині звернуться як "ваша честь", а скоріше навпаки: "вали звідсіля, НЕчисть!" 😂👍
показать весь комментарий
30.11.2023 00:45 Ответить
Рішення вірне!
Рашиський нарід має фінансово допомогти американським платникам податків у фінансуванні війни України з рашкою 😂
показать весь комментарий
30.11.2023 00:48 Ответить
Выглядывал в окошко, ждал деньги Лазаренко
Ща, жду деньги Лазаренко и Абрамовича.
Я стал в два раза богаче.
показать весь комментарий
30.11.2023 07:06 Ответить
Политическая сеть, в значительной степени финансируемая миллиардером Чарльзом Кохом, поддержала бывшего посла США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли на пост президента во вторник, активизируя свою первичную кампанию против лидера республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа.

Одобрение Хейли со стороны поддерживаемой Коха суперамериканской PACAmericans for Prosperity Action знаменует собой конец годичного поиска жизнеспособной республиканской альтернативы, чтобы бросить вызов
https://www.cnbc.com/2023/11/28/billionaire-backed-koch-network-endorses-nikki-haley-for-president.html
показать весь комментарий
30.11.2023 02:51 Ответить
 
 