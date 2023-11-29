В Конгрессе США внесли новую инициативу по ускорению конфискации активов российских олигархов

Двухпартийная группа сенаторов США внесла законодательную инициативу, которая ускорила бы процедуру конфискации высокостоимых активов российских олигархов в пользу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на документ, который во вторник, 28 ноября, опубликовал сенатор от Демократической партии Шелдон Вайтхаус.

Законопроект предусматривает отмену лимита в 500 тысяч долларов для административной конфискации активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам, способствующим правительству России в нарушении законов США.

Также он уточняет полномочия Министерства юстиции США по использованию конфискованных активов, гарантируя, что американское правительство может передать Украине все средства, полученные путем конфискации активов российских олигархов.

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Документ в Конгресс внесли сенаторы Вайтхаус и республиканец Линдси Грэм вместе с членами Палаты представителей республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном. Сенаторы Ричард Блюменталь, Джим Риш и Майкл Беннет стали соавторами законопроекта.

"Этот закон поможет обеспечить конфискацию частных финансовых активов тех, кто способствует войне России, и использовать их для помощи народу Украины, а не для финансирования террора и геноцида. Но этот законопроект – только первый шаг. Мы также должны действовать, чтобы конфисовать суверенные активы России в Соединенных Штатах", – подчеркнул Джим Риш.

Согласно действующему законодательству, Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение отдельных санкций, связанных с Россией.

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