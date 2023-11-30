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Новости Война в Украине
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ПВО (1467) Хмельнитчина (793)

На Хмельнитчине работала ПВО, обломки "шахедов" упали на территорию бывшего завода

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Ночью 30 ноября в Шепетовском районе Хмельнитчины работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО. В результате их сбивания обломки упали на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждения устанавливаются.

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Внаслідок їх збиття, уламки впали на території колишнього заводу

Якби наші заводи не були колишніми, може б і ніякі уламки ні на нас, ні на них не падали.
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30.11.2023 07:10 Ответить
 
 