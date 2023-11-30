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На Хмельнитчине работала ПВО, обломки "шахедов" упали на территорию бывшего завода
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью 30 ноября в Шепетовском районе Хмельнитчины работали силы ПВО.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО. В результате их сбивания обломки упали на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.
Он отметил, что пострадавших нет, повреждения устанавливаются.
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Якби наші заводи не були колишніми, може б і ніякі уламки ні на нас, ні на них не падали.