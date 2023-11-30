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Новости Война в Украине
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армия РФ (15312) наемники рф (2002) ISW (441)

Набор наемников из Центральной Азии может закончиться для России серией конфликтов, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

найманці

Россия хочет избежать новой мобилизации среди своих граждан, поэтому планирует приглашать на военную службу мигрантов из бывших советских республик Центральной Азии. Однако такие попытки могут стать источником напряженности и конфликтов между этими странами и РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики считают, что россияне планируют восполнять потери у действующих и создавать новые подразделения из мигрантов.

Но, говорится в отчете, настойчивость российских властей в этом вопросе может стать причиной конфликта с центральноазиатскими соседями. Находящиеся там государства все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания тех своих граждан, кто принимал участие в войне против Украины на стороне российских террористов.

К примеру, 28 ноября гражданин Казахстана Алексей Шомполов получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в найме. Казахский суд осудил его из-за доказанного факта участия Шомполова в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, где Шомполов служил артиллеристом. До этого аналогичные решения принимали суды в Узбекистане и Кыргызстане, где к реальным тюремным срокам приговорили нескольких граждан, воевавших на стороне рашистов.

Читайте: Гражданин Казахстана приговорен к 6,8 годам колонии за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер"

Приговоры судов вызвали подлинную истерику в российских праворадикальных и имперских кругах. В частности, правительство Казахстана российские праворадикалы обвинили в "антироссийской" позиции. Аналитики предполагают, что в случае, если таких примеров будет больше, изменится уровень напряжения в российском обществе, а потому – и в отношениях РФ и государств Центральной Азии.
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Топ комментарии
+10
Нащо ці висери ??? Заспокоювати байками нас не треба!!! Якщо б с самого початку правду казали, а не ******** погоняти Арестовича - дуже по іншому була б зараз ситуація на фронті, можливо б ніхто й не наважився на наступ. Брешете ви - брешуть вам, так і живемо у рожевих соплях!
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30.11.2023 08:25
+7
Им сперва подкачаться не помешает.
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30.11.2023 07:52
+7
Смішно, але не дуже.
У 1941 Москву врятували 1,5 млн. гастарбайтерів зі ...станів, коли драпаюча кадрова армія за три місяці Твер та Тулу здала.
План його тренувань читати смішно, але якщо він виконується-біда.
Вчора писали саме про фізичний стан 50÷60річних штурмовиків ЗСУ, це 20÷30річний азіат буде у значно кращій формі.
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30.11.2023 08:51
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Им сперва подкачаться не помешает.
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30.11.2023 07:52 Ответить
Довго ламав голову - "А що таке "анжуманя"? Потім дійшло - "манкурти" не тільки серед українців є! Згадав, як у Кам"янці Уральської області перекладав казашці (продавщиці парфюмерного магазину) ту лайку, якою її обклав казах-водій за те, що вона, на його прохання, показать товари, відповіла, що його не розуміє та зпропонувала говорить російською!
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30.11.2023 08:04 Ответить
Тю, я после совко-анеГдотов с лету вдупляю Шо и к чему... Такое впечатление , шо вы зроду не чулы про кум-те-ля-па-сэ, чи про сунь муйв цяй-выньсу-хим, або и просто, чуркая-ипаная - переодетый в чалму обрусевший кацапо-казахский хахолЬ (вiджимання=анжуманя).
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30.11.2023 08:29 Ответить
Смішно, але не дуже.
У 1941 Москву врятували 1,5 млн. гастарбайтерів зі ...станів, коли драпаюча кадрова армія за три місяці Твер та Тулу здала.
План його тренувань читати смішно, але якщо він виконується-біда.
Вчора писали саме про фізичний стан 50÷60річних штурмовиків ЗСУ, це 20÷30річний азіат буде у значно кращій формі.
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30.11.2023 08:51 Ответить
В 1941 г. совок спасли США, а не гастарбайтеры.
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30.11.2023 11:25 Ответить
Кацапе(чи подкацапнику) , узбагойся... А еще в каазьолЬ-армии начнутся кровавые картиннки на уровне национальной розни, под соусом кацапского великодержавного шовинизЬма... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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30.11.2023 08:33 Ответить
Ви ні павєріті!
Лишилось буквально 2÷3 тижні!
Навіть прямо сьогодні РФ вже фсьо на 90÷95%
Таке?
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30.11.2023 08:43 Ответить
Не буде нічого.У совєцькій армії вічно ці міжнаціональні розборки були.
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30.11.2023 08:19 Ответить
Нащо ці висери ??? Заспокоювати байками нас не треба!!! Якщо б с самого початку правду казали, а не ******** погоняти Арестовича - дуже по іншому була б зараз ситуація на фронті, можливо б ніхто й не наважився на наступ. Брешете ви - брешуть вам, так і живемо у рожевих соплях!
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30.11.2023 08:25 Ответить
У нас шмарклі зелені..гнійний гайморит вже..
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30.11.2023 08:31 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, на лахте у обнуленных закончился утренний опохмел? Подскажите.
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30.11.2023 08:34 Ответить
"...наполегливість російської влади у цьому питанні може стати причиною для конфлікту з центральноазійськими сусідами",-

Маячня.
Ще півтора роки тому РФ поступилася впливом у цьому регіоні КНР та Туреччині.
А для захисту окремих гастарбайтерів, Захід постійно збільшує фінансування лібєрастів уZкіх, хай більше ниють про "пекельні борошна".
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30.11.2023 08:40 Ответить
Клала росія болт на думку очільників колишніх колоній, які вона все одно збирається повертати.
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30.11.2023 09:04 Ответить
МОЖЕ скінчитися а санкції МОЖУТ привести до того що виробництво ракет та дронів на московії припинеться. мене це слово вже дістало як і наша брехлива влада
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30.11.2023 09:33 Ответить
Республики Азии стали настоящими Копперфильдами сиденья на трех стульях. Их уже на мякине не проведешь. Западу надо придумывать что-то новое если хотят их активизировать.
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30.11.2023 09:34 Ответить
 
 