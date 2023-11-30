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Новости Война в Украине
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Ночью оккупанты атаковали Украину 8 ракетами С-300 и 20 БпЛА, ПВО уничтожила 14 беспилотников, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

За прошедшие сутки армия РФ в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Украины управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БпЛА. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилища дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки более 110 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем врага.

Авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области; Новомихайловка, Авдеевка, Новоукраинка Донецкой области.

Читайте: Рашисты снова атаковали Украину шахедами, в Винницкой области работала ПВО
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Ракет не збили жодної...
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30.11.2023 07:51 Ответить
Швидкість польоту набагато вища А б"ють з короткої дистанції - з прикордоння Бо комусь потрібен був "асфальт на дорогах і ліхтарі коло кожного дому"- а не "Вільхи" з "Сапсанами"
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30.11.2023 07:56 Ответить
C-300, C-400, як і іскандери з кінжалами збиває тільки Пєтріот. В Донецькій області їх нема, тому і стараються бити по наземним місцям приїзду C-300, C-400. Інколи виходить, але дуже рідко.
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30.11.2023 09:19 Ответить
 
 