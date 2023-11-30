Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 328 760 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 328760 (+1180) человек,
танков - 5551 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,
артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,
РСЗО - 910 (+0) ед,
средства ПВО - 600 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10),
крылатые ракеты – 1567 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,
специальная техника – 1124 (+3).
Пожалуйста, подождите...
а взагалі то тарганам все це віпромінення пофіг, вони і на магнетроні себе нормально почувають.
Спробуй "поколупатись" у журналі Science.
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"Багато рослин і тварин використовують репелентні хімічні речовини для стримування хижацтва. Багатоніжки виділяють синильну кислоту при порушенні їх спокою. Деякі жуки скріплюють потенційних хижаків такими сумішами, як 85% оцтова кислота або 40% мурашина кислота. Розряд скунса - ще один знайомий приклад."
- Тому що коти самі вирішують - кому їм "подаруваться"...
ББМ 500 одиниць з початку місяця пішли в утиль.
Можливо, без уваги лишилося юбілейне десяте знищення БМП2 бортовий#66 100500го полку Нской дивізії, що відбулося вчора.
Ліквідовано 7 орків, саму машину вже евакуйовано і вона їде у файне місто Вороніж.
За пару тижнів її підшаманять: почистять, переберуть, заварять дірки, підфарбують. І ще до Різдва вона повернеться в в/ч-щоб керівництво заводу річну премію отримало
І як машині дико фартоне, то ще до кінця року її ЗНИЩАТЬ в 11 раз
А далі за тим же сценарієм, він за останній рік вже чудово відпрацьований.
Пошкоджено десятий раз - таке можливо, але до статистики знищенної техніки воно не попаде.
З тим, що мясо відшкребуть, сміття підметуть і посадять нове мясо, згоден.
Ті відосіки від аеророзвідки підтверджують саме ураження!
Військова техніка живувуча, остаточно знищується <20%. Цю техніку РФ сама продукує, ремонтна база напрацьована. От і їздять 2000 танків та 5000 ббм по колу сансари.
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
58! одиниць техніки та 1180!!! чумардосів.
Арта 1, броня 41!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 328 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...