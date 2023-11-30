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Новости Война в Украине
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армия РФ (15312) ликвидация (1915) уничтожение (3788)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 328 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 328760 (+1180) человек,

танков - 5551 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,

артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,

РСЗО - 910 (+0) ед,

средства ПВО - 600 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10),

крылатые ракеты – 1567 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,

специальная техника – 1124 (+3).

Читайте: ВСУ ударили по зданию на оккупированной Херсонщине, где проходило совещание рашистов. Ликвидировано 5 высокопоставленных должностных лиц, - ЦНС. ФОТОрепортаж (обновлено)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+30
Вітаю шановне панство з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
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30.11.2023 08:12
+24
і щоб два рази не вставати - з місячним рекордом забаранених кацапів.
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30.11.2023 08:13
+15
уже 3 батальона за сутки уничтожено... сцуки, куда они лезут на амбразуру? хотя чем больше щас сдохнет тварей, тем меньше нашим детям и внукам их двухсотить придётся
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30.11.2023 08:35
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Вітаю шановне панство з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
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30.11.2023 08:12 Ответить
і щоб два рази не вставати - з місячним рекордом забаранених кацапів.
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30.11.2023 08:13 Ответить
Місячний був станом на 28 листопада 24 950, на разі 28 000 за місяць буде майже стовідсотково - за сьогодні потрібно додати 730 чумардосів (погода сприяє).
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30.11.2023 08:47 Ответить
Шановний, вітаю вас з днем домашніх тварин - пацючків, котиків, собак, папуг, віслючків та інших.
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30.11.2023 08:15 Ответить
о! дякую. Піду кота привітаю.
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30.11.2023 08:18 Ответить
павуки і таргани рахуються?
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30.11.2023 08:28 Ответить
павуки рахуються, а таргани - то окупанти.
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30.11.2023 08:33 Ответить
А в тебе вони є? Останні роки таргани кудись поділися У мене товариш стогне - нема наживки на рибалку! (Він любитель ловить чехонь головня і язя "нахлистом" І ніякої іншої наживки не визнає) Говорив з ентомологами Так вони сказали, що це може буть "вплив науково-технічного прогресу" Бо зникнення тарганів у квартирах дивним чином співпало з масовим розповсюдженням мобільного зв"язку Можливо, не сприймають вони частот, на яких працюють мобільні телефони
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30.11.2023 08:54 Ответить
значить у сусідів нема мобілок.
а взагалі то тарганам все це віпромінення пофіг, вони і на магнетроні себе нормально почувають.
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30.11.2023 09:15 Ответить
Не знаю Це тільки "версія" І вона поки що не вивчена А щодо "магнетрона" - так може там не ті частоти? Приведу аналогію: Синильна кислота - отрута для всього живого (кульки "Циклону Б", якими труїли до ІІ Світової війни шкідливих комах, а після "вирішення остаточного питання" німцями - в"язнів концтаборів, містять в якості "активної речовини саме синильну кислоту) Однак жук-бомбардир носить в собі дві її складові При небезпеці він ці дві складові одночасно випорскує з задниці Вони в процесі випорскування змішуються і труять ворога А жуку - хоч-би що...
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30.11.2023 09:41 Ответить
дві складові, з яких можно при змішуванні зробити синільну кислоту - це розчини гексацианоферату калію та сірчаної кислоти. Ні того ні другого у тих жуків нема. Там зовсім інша екзотермічна реакція між двома компонентами, в результаті якої суміш двох компонентів перетворюється на гарячу пару.
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30.11.2023 10:04 Ответить
Переколупав два десятки сайтів Половина - закрита (в зв"язу з "російськістю" походження) Решта говорить про викидання "гарячих" та "їдких" і "отруйних" сумішей Залежить від виду комахи Які саме "їдкі" та "отруйні" - не пишеться Тому "замнем для ясності"
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30.11.2023 10:26 Ответить
для "ясності" розкажу. Є дві ємності, в одній рідина, яка представляє собою суміш ізомерів гідрохінону, а в другій розчин перекису водню. В нужний момент перекис водню вприскується в ємність з гідрохіноном, відбувається реакція окислення і гаряча пара викидається з жопи жука назовні.
Спробуй "поколупатись" у журналі Science.
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30.11.2023 10:40 Ответить
Про це я читав Я про "інші" види реакцій та складових Просто про синильну кислоту як засіб захисту у комах я читав ще років двадцять тому А зараз не можу знайти підтвердження "з-за незалежних від мене причин"
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30.11.2023 10:47 Ответить
не знаю тварин або комах, які би виробляли би синільну кислоту для захисту. Хоча деякі тварини можуть легко переносити дози синильної кислоти, які можуть вбити людину. Наприклад черепахи, вівці і дикобрази.
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30.11.2023 10:55 Ответить
Я ще читав про якусь багатоніжку тропічну Вона нібито виділяє цю кислоту через поверхню тіла


LibreTexts

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"Багато рослин і тварин використовують репелентні хімічні речовини для стримування хижацтва. Багатоніжки виділяють синильну кислоту при порушенні їх спокою. Деякі жуки скріплюють потенційних хижаків такими сумішами, як 85% оцтова кислота або 40% мурашина кислота. Розряд скунса - ще один знайомий приклад."
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30.11.2023 11:04 Ответить
можливо, в якійсь конентраії видвлення можуть містити.
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30.11.2023 11:22 Ответить
Незнаю Я не біолог і не біохімік за освітою
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30.11.2023 11:24 Ответить
так, чомусь згадав, бо почали з котів і перейшли до отрут - коти витримують у чотириста разів більшу дозу скополаміну, ніж людина, для якої така доза буде смертельною. Звісно, з урахування ваги. Це ще одна котяча фіча. А ще одна - на них зовсім не діє бутулотоксин.
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30.11.2023 11:30 Ответить
Теж таке чув, але вчені казали, що після атомної війни живими залишаться крокодили й таргани, бо найбільш витрималі... Ніби електро-магнетичне випромінювання не має їх турбувати... Але вони зникли всюди.... Цікаво б було справдититам, де їх немає.... Таких місць хіба вже не знайдеш...
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30.11.2023 13:06 Ответить
Проводили дослідження Найбільш стійкі - сірий пацюк сіра ворона і рудий тарган До речі - сіра ворона - на шляху до перетворення на хижака (доганяє "кара-кар" Південної Америки) У сірої ворони вже розвинулися пазурі на лапах - як у хижих птажів
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30.11.2023 13:32 Ответить
Можу сказати на 99% чому в деяких місцях тарганів не стало - зникло центральне опалення . Зникло опалення і відповідно таргани не мали змоги пережити зиму в підвалах якшо люди їх активно труїли.
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30.11.2023 15:14 Ответить
!!!
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30.11.2023 15:27 Ответить
Тільки згадав? Ну - значить ти не "господар в хаті" "Добрий господар" прокидається і "приймає знаки уваги" від кота (який почув, що ти прокинувся, і вітаться прийшов) А потім іде на кухню і насипає коту їсти І лише потім ставить собі каву
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30.11.2023 08:47 Ответить
він по мене вже о п'ятій скакав щоб я йшов прибрати лоток і давати жерти.
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30.11.2023 09:02 Ответить
От про це я й кажу! "Господар" у квартирі - КІТ! А ти - "обслуговуючий персонал"! У мене кішка спить - поки не почує. що я прокинувся А потім іде вилизувать мені шию Ну а після - "ритуал сніданку" для обох!
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30.11.2023 09:09 Ответить
у нього свій розклад, він на мене не орієнтується.
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30.11.2023 09:17 Ответить
"Обслуговуючий персонал" повинен "підлаштовуваться" під "господаря"
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30.11.2023 09:30 Ответить
Пощастило. Моя кішка топчеться та лиже руки/обличчя дружині, а на мене не звертає уваги зранку, але чесатися та "захищай мене від собак, поки я їм" (кішка взята "з гаражів" - потерпала від місцевих бобиків - бажає їсти тільки поки ти стоїш поруч, захищаєш від абюзерів) - до мене.
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30.11.2023 11:07 Ответить
- Чого коти, часом, не сприймають своїх господарів, яким їх подарували?
- Тому що коти самі вирішують - кому їм "подаруваться"...
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30.11.2023 11:21 Ответить
А орда все пре, більше тисячі чумардосів за добу вже одинадцятий раз.
ББМ 500 одиниць з початку місяця пішли в утиль.
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30.11.2023 08:30 Ответить
ББМ В УТИЛЬ-не факт.
Можливо, без уваги лишилося юбілейне десяте знищення БМП2 бортовий#66 100500го полку Нской дивізії, що відбулося вчора.
Ліквідовано 7 орків, саму машину вже евакуйовано і вона їде у файне місто Вороніж.
За пару тижнів її підшаманять: почистять, переберуть, заварять дірки, підфарбують. І ще до Різдва вона повернеться в в/ч-щоб керівництво заводу річну премію отримало
І як машині дико фартоне, то ще до кінця року її ЗНИЩАТЬ в 11 раз
А далі за тим же сценарієм, він за останній рік вже чудово відпрацьований.
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30.11.2023 09:05 Ответить
рахують не уражену техніку, а знищену.
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30.11.2023 09:19 Ответить
... десяте знищення БМП2 бортовий#66

Пошкоджено десятий раз - таке можливо, але до статистики знищенної техніки воно не попаде.
З тим, що мясо відшкребуть, сміття підметуть і посадять нове мясо, згоден.
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30.11.2023 09:32 Ответить
А як проконтролювати: вражено? чи знищено?
Ті відосіки від аеророзвідки підтверджують саме ураження!
Військова техніка живувуча, остаточно знищується <20%. Цю техніку РФ сама продукує, ремонтна база напрацьована. От і їздять 2000 танків та 5000 ббм по колу сансари.
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30.11.2023 09:43 Ответить
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
 - А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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30.11.2023 09:56 Ответить
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30.11.2023 08:34 Ответить
уже 3 батальона за сутки уничтожено... сцуки, куда они лезут на амбразуру? хотя чем больше щас сдохнет тварей, тем меньше нашим детям и внукам их двухсотить придётся
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30.11.2023 08:35 Ответить
арта уже всё? танки и ббм вместо неё используют?
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30.11.2023 08:37 Ответить
вчора більш ніж три десятки зафігачили, тому кацапи терміново відтягнули, у білий колір фарбують.
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30.11.2023 08:45 Ответить
А завтра - ВІДЛИГА!!! І так - усю зиму
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30.11.2023 09:00 Ответить
Думаю, це погодні умови - танки з ББМ самі на нуль повзуть і їх видно навіть з невисоко піднятих дронів, а аби нищити арту та логістику - треба аби дрони літали на кілометри за ЛБЗ, а це непросто зараз, під час буранів та дощових снігопадів.
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30.11.2023 11:13 Ответить
Минув 3567 день москальсько-української війни.
58! одиниць техніки та 1180!!! чумардосів.
Арта 1, броня 41!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 328 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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30.11.2023 09:51 Ответить
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30.11.2023 09:53 Ответить
 
 