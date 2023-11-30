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Новости За рубежом
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Болгария (612) Лавров (2204) МИД РФ (1629) Захарова Мария (340)

Болгария из-за Захаровой не пустила к себе самолет МИД РФ. Лаврову пришлось сменить маршрут, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров,захарова

Болгария не предоставила самолету МИД РФ разрешения на пролет через свое воздушное пространство из-за того, что на борту находилась спикер министерства Мария Захарова. Министру Сергею Лаврову пришлось добираться в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию.

Об этом сообщают государственные российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Самолет Лаврова прибыл в Скопье через Турцию и Грецию. Сначала ожидали, что он будет лететь через Болгарию.

"Болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова", - пишет российское информагентство ТАСС.

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Оно сообщило, что имеет ноту официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке".

Лавров тоже находится под санкциями ЕС.

Ранее в МИД Болгарии заявили, что разрешение не распространяется на находящихся под санкциями ЕС других членов делегации Лаврова, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.

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Встречу в Скопье из-за участия в ней Лаврова бойкотируют министры иностранных дел Украины и четырех государств ЕС – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
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Топ комментарии
+14
Дожилися кацапи зі своїм "вяличием" - тільки через "чорний хід" до шанованих людей пускають! А колись ходили через "парадне"...
"Довийобувалися"!!!
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30.11.2023 09:05
+12
Лавров пролетел с Машкой как фанера над Болгарией.
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30.11.2023 08:59
+8
Криворотова.
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30.11.2023 09:06
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Лавров пролетел с Машкой как фанера над Болгарией.
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30.11.2023 08:59 Ответить
Дожилися кацапи зі своїм "вяличием" - тільки через "чорний хід" до шанованих людей пускають! А колись ходили через "парадне"...
"Довийобувалися"!!!
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30.11.2023 09:05 Ответить
Коментар схожий на коментар жіночки )))
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30.11.2023 09:46 Ответить
То приеднуйтесь до пана Яра, та гилячте, як тi кацапи (водкапей-грязиваляйся).
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30.11.2023 10:11 Ответить
Криворотова.
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30.11.2023 09:06 Ответить
А це признаки деменции... Любой бы в таком количестве жрал сивуху, так бы криворотил.
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30.11.2023 09:24 Ответить
Истенное лицо россии.
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30.11.2023 09:26 Ответить
НУ да , у алкашни - сплошной альцгеймер а если еще и чертики к альцгеймеру, - то уже деменция.
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30.11.2023 09:29 Ответить
"...Я не такая, я жду Лаврова,... тьфу, трамвая !"
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30.11.2023 09:50 Ответить
Треба було як Пастор - на лыжи стать.
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30.11.2023 09:07 Ответить
Непонятно: Болгария, таким образом, перешла красные линии или перечеркнула их?
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30.11.2023 09:26 Ответить
Намалювала
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30.11.2023 09:47 Ответить
и снова *************** недопарашку обосцали......................................................
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30.11.2023 09:28 Ответить
Короче, дворами, огородами...
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30.11.2023 09:34 Ответить
Болгарам респект , а грекам повинно бути соромно 😠
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30.11.2023 09:54 Ответить
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30.11.2023 10:08 Ответить
А могли б на космічній ракеті прилетіти не порушуючи повітряного простору суверенних країн. Без дозволів. Стартували у Байконурі чи де там, пару оборотів навкруги Землі і прямо у Скопьє.
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30.11.2023 10:09 Ответить
Греция могла бы не пропустить самолет и-за Лаврова )))
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30.11.2023 10:19 Ответить
кацапам из Виликой Бензоколонки попасть "куда нада" с Машкой можно только через "задний проход", баба - хоть куда
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30.11.2023 10:21 Ответить
 
 