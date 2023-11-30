Болгария из-за Захаровой не пустила к себе самолет МИД РФ. Лаврову пришлось сменить маршрут, - росСМИ
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Болгария не предоставила самолету МИД РФ разрешения на пролет через свое воздушное пространство из-за того, что на борту находилась спикер министерства Мария Захарова. Министру Сергею Лаврову пришлось добираться в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию.
Об этом сообщают государственные российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Самолет Лаврова прибыл в Скопье через Турцию и Грецию. Сначала ожидали, что он будет лететь через Болгарию.
"Болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова", - пишет российское информагентство ТАСС.
Оно сообщило, что имеет ноту официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке".
Лавров тоже находится под санкциями ЕС.
Ранее в МИД Болгарии заявили, что разрешение не распространяется на находящихся под санкциями ЕС других членов делегации Лаврова, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.
Встречу в Скопье из-за участия в ней Лаврова бойкотируют министры иностранных дел Украины и четырех государств ЕС – Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
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