За прошедшие сутки россияне выпустили по Херсонщине более 650 снарядов и дважды нанесли удары по Николаевщине
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Российские захватчики не прекращают обстрелы Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов Херсонской области, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне; медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе. В результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.
По информации Херсонской ОВА, в Дарьевке в результате обстрелов повреждены с десяток жилых домов, детсад и больница. Четверо местных жителей получили ранения в собственных домах.
В Николаевской области за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Очаков и село Куцурубской громады
"Вчера, 29 ноября, в 15:34 враг наносил артиллерийские удары по с. Дмитровка Куцурубской громады. Также вчера ночью, 29 ноября, в 23:54 обстрелял из артиллерии Очаков", - сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
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