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Рашисты атаковали Одесщину "шахедами": 5 БПЛА уничтожили силы ПВО, есть попадание, повреждено здание

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Пять "шахедов" уничтожили наши силы ПВО.

К сожалению, не удалось избежать попадания: повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

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