Рашисты атаковали Одесщину "шахедами": 5 БПЛА уничтожили силы ПВО, есть попадание, повреждено здание

Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Пять "шахедов" уничтожили наши силы ПВО.

К сожалению, не удалось избежать попадания: повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

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