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Рашисты атаковали Одесщину "шахедами": 5 БПЛА уничтожили силы ПВО, есть попадание, повреждено здание
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесщину ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Пять "шахедов" уничтожили наши силы ПВО.
К сожалению, не удалось избежать попадания: повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, люди не пострадали", – говорится в сообщении.
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