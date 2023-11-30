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Воздушные силы о ночной атаке "шахедами": Летели по двум направлениям, цели - военные объекты и критическая инфраструктура.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

Россияне в ночь на 30 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе из двух направлений. Целями врага были военные объекты и критическая инфраструктура. Враг каждый "шахед" запрограммирует на ту или иную цель, корректируя маршруты полетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все цели в конце концов известны. Мы можем догадываться, мы не можем официально об этом говорить - это и военные объекты, и объекты критической инфраструктуры наши. Обычно враг каждый "шахед" программирует на ту или иную цель", - сказал Игнат .

По его словам, оккупанты каждый раз корректируют маршруты полетов "шахедов" для того, чтобы силы ПВО не успели приготовиться к удару.

По словам спикера ВС, этой ночью россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям: Приморско-Ахтарское и оккупированного Крыма.

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"Именно из этих двух направлений летели "шахеды". Первая волна была успешно уничтожена на Одесщине. Далее противник, применяя несколько направлений, и в северные области были направлены БПЛА, уничтожались по мере следования. Также запад вплоть до Хмельницкой области, там заканчиваются их маршруты" , там добивают последних", - добавил Игнат.
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це, мабуть, дані від провідних розвідок світу? не обійшлося ж без ЦРУ, Мі-6 та естонської розвідки? навіщо ви видаєте на загал такі екзистенційні секрети?
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30.11.2023 09:15 Ответить
Ну і для чого ця інформація?
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30.11.2023 09:21 Ответить
щоб виправдати власну безпорадність. мовляв, "ми спостерігаємо... стурбовані й занепокоєні"
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30.11.2023 09:34 Ответить
може пора цього диктора з військовою зарплатою відправити в окоп де і є його місце ?потрібно .щоб як дозволить закон -подивитись які доходити отримав цей диктор.там напевне і бойові є.......
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30.11.2023 09:39 Ответить
Сьогодна вночі пролетів над моїм домом шахед,поки я телефонував в 102,його наше ЗСУ знищили!
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30.11.2023 10:41 Ответить
 
 