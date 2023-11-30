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"Похоже, США трижды говорят "нет" каждому виду оружия, прежде чем предоставить его Украине", - глава Комитета разведки Конгресса Тернер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

тернер

Проблема с финансированием поддержки Украины состоит, в частности, в якобы несостоятельности администрации США "сформулировать план успеха".

Об этом заявил глава комитета разведки Конгресса США, республиканец Майк Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее он заявил, что новая помощь Украине, вероятно, не будет утверждена до конца года.

В этот раз он отметил, что проблема с финансированием поддержки Украины заключается, в частности, в несостоятельности администрации "сформулировать план успеха". В Конгрессе, говорит политик, законодатели не имеют ответа на дальнейшее развитие событий и методов достижения целей, и каковы цели США.

Читайте: Помощь Украине способствует развитию ВПК США, - Пентагон

Кроме того, по его словам, руководство Украины "обременено представлением американского народа о миллиардах долларов, даже никогда не поступавших в Украину", о чем Тернер лично общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это деньги, которые были фактически использованы в США для пополнения собственных оборонных запасов или для поддержки союзников.

"Похоже, что администрация должна трижды публично сказать "нет" Украине относительно каждой системы оружия, прежде чем наконец признать потребность в ней и предоставить. А потом нужно еще шесть месяцев, чтобы (украинцы. - Ред.) получили ее", – подчеркнул Тернер.

Он также назвал "настоящий камень преткновения" и причины задержек голосования Конгресса относительно поддержки Украины.

Так, по его словам, единомышленники-республиканцы ждут от администрации президента США признания, что "провала своей политики в отношении южных границ". Поэтому этот вопрос в Конгрессе упорно совмещают с предоставлением финансирования Украине, ожидая не только денег для нужд американской границы, но изменения государственной политики по отношению к ней в целом.

Читайте: Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству
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Топ комментарии
+13
Одна з основних переваг диктатур над демократіями: всі рішення ухвалюються лише диктатором і виконуються без зайвих розмов, тому дуже швидко.
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30.11.2023 09:39
+10
Так все тому, що в керівництві США бояться поразки пуйла більше, чим втрати життя мільйонів українців і української території, тому і дають по чайні ложці, щоб в жодному разі не допустити розгрому військ параші і дають той мінімум, якого достатньо лиш для фіксації лінії фронту та кожного разу прислухаються до «коричневих» ліній пуйла. В іншому випадку, якби вони справді хотіли перемоги України - дали б все, в більші кількості та набагато швидше
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30.11.2023 09:43
+10
Від початку війни РФ отримала 550 млрд. за які вона нас вбиває, чому ніхто не дивиться, не закриває дірки в санкціях, звідки РФ бере гроші, щоб вести війну і нас убивати, а лише рахують гроші які дають нам.
Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які США та ЄС нам виділяєте РФ війну не припинить.
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30.11.2023 09:47
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Правила форума Совет форумчан
І це ще добре. Я б зеленому шапіто й лопати ржавої не дав
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30.11.2023 09:37 Ответить
З Польщі - видніше. Від ваших слів хлопцям на фронті легше (ні).
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30.11.2023 09:52 Ответить
Сидячи не в польщі і не в німечинні, мені очевидно що з поточною зеленою командою діла не буде, вкраїна взяла чіткий курс на заморозку конфлікту. Навіть як би зелені вожді не були крадіями та зрадниками, вони настільки криворукі і тупорилі, що не можуть організувати та налагодити елементарне.
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30.11.2023 10:41 Ответить
Ни с какой командой ничего не будет. Во власть лезет плотным потоком или зеленая плесень или бывший зиц председатель и создатель партии рыгаонив. Нет никого кто был бы интересен и полезен нам.
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30.11.2023 11:33 Ответить
Згідно опитувань, на вершині рейтингу Залужний. У випадку проведення виборів було б чудово генерала видьорнути з війська і спробувати посадити в крісло президента. Таку махінацію можна було б спробувати здійснити силами європейської солідарності, за мінімального розголошення про афільованість генерала та вказаної партії.
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30.11.2023 11:53 Ответить
Що ти хотіло сказати?
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30.11.2023 15:36 Ответить
що ти, zakvova, дурне .

ти, істото, часом не за росію? бо вони тіки і ждуть, щоб українцям навіть ржаву лопату ніхто не давав. І так - зброю дають не зеленському, і не він її привозить.
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30.11.2023 16:53 Ответить
Тому це питання у Конгресі наполегливо поєднують з наданням фінансування Україні, очікуючи не тільки грошей для потреб американського кордону, але зміни державної політики щодо нього у цілому. американський кордон для американських засранців важливіший,як кордон з рашистами в Європі , на який вони потихенько ложуть американський "болт"
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30.11.2023 09:38 Ответить
Одна з основних переваг диктатур над демократіями: всі рішення ухвалюються лише диктатором і виконуються без зайвих розмов, тому дуже швидко.
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30.11.2023 09:39 Ответить
всі диктатори закінчили дуже "файно".
рішення повинно бути колективним, виваженим та прорахованим.
скільки на це йде часу питання, компетенції аналітиків!
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30.11.2023 09:47 Ответить
Але результат: поки демократія колективно зважить і порахує, диктатура вже стріляє мільйоном снарядів, наданих одноосібним рішенням іншої, союзної диктатури.
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30.11.2023 09:49 Ответить
ага. трьома мільйонами. навіть чотирма. і всі із кореї.
а ще, окуповує одне містечко пів року. тепер друге дев'ять років, м'ясними штурмами.
а так, да, диктатори, вони такі диктатори.
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30.11.2023 09:55 Ответить
На вашому місці не глузував би над цим. Вони беруть людей з інших країн, найманців, масово використовують зеків. Скільки ви чули про загиблих кацапських інженерів, викладачів, науковців, спортсменів, митців?
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30.11.2023 10:02 Ответить
тобто, ми знищили 320 000 орків, і жодного інженера, викладача, науковця, спортсмена, митця?
вам би полистати, і кацапські пабліки, в тому числі. чи наші, українські, обзори.
особливо при сталіні, інтелігенція була недоторканна. всі про це знають.
а зараз там по іншому?
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30.11.2023 10:17 Ответить
тобто ви не знаєте, що ми ховаємо кожного, як героя, на колінах, а кацапи навіть не забирають своє гниле м'ясо?
до чого ці маніпуляції?
відкрийте ютуб. там, в різних формах, є українські обзори життя на болотах.
в тому числі, про подохлих лаптєногих.
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30.11.2023 10:42 Ответить
Почитайте такий собі кацапоресурс блокнот.волгоград.Там є такі повідомлення на сторінці "спєцапєрация... ".Ну і раз в тиждень тамє репортаж " в музєєє-панорамє сралінградской бітви вручают родствєннікам погібших на сво ардєна мужества".
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30.11.2023 10:49 Ответить
Ну давайте: Гунаріс (греція), Стратос (Греція), Генден (Моголія), Муссоліні (Італія), Бардоши (Венгрія), Імреді (Вернгрія), Антонеску (Румунія), Коки (Японія), Нгема (Гвинея), Чаушеску (Румунія), Хусейн (Ірак), Каддафі (Лівія), Пол Пот (Камбоджа)... І т.д, і т.п.

Можна десятки і сотні фамілій назвати тих, хто мав майже абсолютну владу, творив в своїй країні хєр зна що і скінчив або на шибениці, або розстріляний, або отруєний, або з ножем в печінці.

Тож не треба ідіотствувати - диктатори "отримують своє" достатньо часто, аби казати "диктаторам СРСР та Китаю скоріше просто пощастило - створені ними диктатури змогли втриматися довше, ніж строк життя диктаторів". Але зазвичай - диктатури не проживають і до смерті диктатора - і тоді в диктатора дуже паганий кінець. А СРСР та Китай - виключення, а не правило.
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30.11.2023 11:30 Ответить
До речі, той же членін, один з основних твореців диктатури - здох в муках після замахів і отруєнь, а створеною диктатурою скористався колишній грабіжник банків і теж здох в муках після отруєння.

Камєнєв - розстріляний.
Зінов'єв - розстріляний.
Троцький - вбитий НКВД.
Свєрдлов - сдох від побиття.
Антонов-Овсєєнко - розстріляний.
Дибєнко - розстріляний

Здохли від "природніх причин" в своїх ліжках хіба що Підвойський та частина "командирів РККА", а більшість - розстріляні в 33-48 роках.
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30.11.2023 11:40 Ответить
В цю схему погано вкладаються Пол Пот і Бокасса.
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30.11.2023 13:24 Ответить
Пол Пот - здох від отруєння.
Бокасса - 6 років відсидів дідуганом в буцигарні, центральноафриканський, і помирав вже схибленим на всю голову.
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01.12.2023 00:35 Ответить
З Пол Потом достеменно невідомо. Бокасса помер все ж на волі, а збожеволіти може і пересічний громадянин. Так що не завжди зло несе відповідне покарання. Ще можна згадати Френсіса Дрейка, чиїм ім'ям названий пролив. Пірат, м'ясник, работорговець. Ніхто його за це не карав, помер він від дизентерії, як і тисячі законослухняних християн того часу.
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01.12.2023 08:53 Ответить
Звісно, дуже не завжди диктатор помирає в своєму ліжку спокійно. Зазвичай - його розстрілюють, вішають, штрикають ножем або отруюють. Але є і щасливчики, а як же ж без них. Без них всілякі ідіоти не могли би розводити суцільну екзестенціальну зрадоньку, виставляючи 1-2 вцілілих диктаторів як вселенське правило "диктатура всіх переможе завжди"...
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01.12.2023 15:25 Ответить
Диктатори дохнуть, але диктатури можуть залишатись. росія тому приклад. Вона ще з монгольських часів існує. Ось цей агломерат, зліплений за принципами Чингисхана. Розвалювалась, але знову поставала на своїх руїнах в новій іпостасі.
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01.12.2023 15:34 Ответить
кожна складна проблема має легко зрозуміле, швидке та при цьому неправильне рішення(с)

приклад - рішення воювати з україною прийняте особисто деяким параноїком, отримав стратегічно повну сраку для країни та себе особисто
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30.11.2023 10:44 Ответить
и дуже херово, это тоже одна из особенностей диктатур.
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30.11.2023 11:34 Ответить
Це так, але за рахунок того, що середній рівень життя в диктатурах набагато нижчий за демократії, в руках диктатора знаходиться набагато більше ресурсів, за рахунок яких він компенсує херовість своїх рішень.
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30.11.2023 11:37 Ответить
Ну очень плохого качества ресурс скажем прямо. В противостоянии ресурс - технологии, ресурс проиграет. если конечно технологично развитый соперник не совсем уж маленький.
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01.12.2023 12:10 Ответить
Супротивник достатньо маленький, щоб потонути у великій кількості лайна.
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01.12.2023 12:43 Ответить
Украина? Не согласен. Ресурса достаточно что бы сопротивляться и нанести противнику поражение. Это в Грузии мало да, а если 30 миллионов против 145, то это не критично. Это типа 300 спартанцев при Фермопилах.
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01.12.2023 15:02 Ответить
Чому ж у нас по вулицях хапають та судимих і хворих вже мобілізують, а на росії тиша і спокій панують?
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01.12.2023 15:40 Ответить
Так люди деморализованы. Я очень хорошо помню то время когда все шли в ТРО и военкоматы. Я сам отже. Все кого я знал из 10 8 были готовы воевать. А потом началось.... Стали ловить и насильно вывозить тецакашные ублюдоны. Я так понимаю они поняли что можно заработать. Ну а зеля на это тупо закрыл глаза и понеслась... Ну туда же про яйца и про миллионеров военкомов и про сынков элиты выехавших закордон и то что нас как худобу закрыли на замок и много-многое другое.
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13.12.2023 13:04 Ответить
На росії якщо деморалізація і є, на м'ясозаготівлю вона не впливає.
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13.12.2023 17:19 Ответить
Так все тому, що в керівництві США бояться поразки пуйла більше, чим втрати життя мільйонів українців і української території, тому і дають по чайні ложці, щоб в жодному разі не допустити розгрому військ параші і дають той мінімум, якого достатньо лиш для фіксації лінії фронту та кожного разу прислухаються до «коричневих» ліній пуйла. В іншому випадку, якби вони справді хотіли перемоги України - дали б все, в більші кількості та набагато швидше
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30.11.2023 09:43 Ответить
нічого і нікого, в сша не бояться!
сша грає у довгу.
все прораховує, підготовлює і приймає єдине вірне рішення!
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30.11.2023 09:48 Ответить
В'єтнам, Афганістан, 9/11, Ближній Схід з вами б не погодилися. Дуже сильно.
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30.11.2023 09:54 Ответить
а шо не так?
де в'єтнам, афганістан, близький схід і де сша?
що саме ви порівняли?
чи, вихід, своєчасний вихід сша із тих війн, лєваки ліберали піднесли, як поразку? і ви радісно плескаєте в долоні?
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30.11.2023 10:00 Ответить
Я би радісно плескав в долоні, якби США знищило світовий гегемон зла, а не займалося політичними ігрищами.
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30.11.2023 10:02 Ответить
а хто визначив, де зло, а де добро? ви?
в диктатори мітите?
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30.11.2023 10:18 Ответить
Ну, якщо вам не очевидна різниця в підходах, то говорити нема про що.
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30.11.2023 10:19 Ответить
Чи ви реально зараз будете мені втирати, що начебто "за смерть" "військових"-чалмоносців на одному кінці світу логічно і нормально вбивати цивільних на іншому? Не треба, я вас прошу, зекономте мій та свій час. Я не вірю в відтінки сірого та сіру "мораль", це абсолютно дегенератська "філософія", якою за бажанням можна виправдати все що завгодно - геноцид, згвалтування, тощо.
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30.11.2023 10:21 Ответить
хмм....
вам би книжки почитати. різні, але краще про освіту.
так от, саме по такому принципу людство існує, вже більше як, мільйон років.
безкінечно вбиваючі друг друга. з відтінками сірого, та всіма видами моралі.
геноцид, згвалтування, то що, відбувається кожного дня. навіть зараз, коли я пишу це.
для вас це зло, і нема цьому виправлення, для іншого сенс існування.
тому, кацапи прийшли вбивати нас, а ми знищуємо їх.
і ніхто нам не допоможе, крім нас самих!
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30.11.2023 10:52 Ответить
Дякую, мені книжки вже нема куди ставити. Перейшов на електронні. Але це нічого не міняє в тому, про що я написав. Саме тому, що сіра мораль - це придумки ублюдків, що прагнуть виправдати свої злочини, гниду, що вбиває і гвалтує, закривають в тюрмі або страчують, в будь-якій країні світу, а не відпускають на всі чотири, визнаючи його "право на сенс існування"
Дивує те, що чомусь в міжнародних відносинах сіра мораль це нормас, але я списую це на звичайну людську ксенофобію і жажду наживи безконтрольних ублюдків-політитканів та безморальних ублюдочних транскорпорацій.
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30.11.2023 12:07 Ответить
Я вам відкрию секрет. Інтереси США - це інтереси США і зовсім не України. А у інтересах США на даний момент - зберегти пуйла дуже важливо для боротьби з Китаєм, так як у їхініх очах він «менше зло» і контролює парашу. А те, що той чорт вбиває кожного дня українців та досі окуповує 20% теритиорії - з цим США готові миритись, саме тому ми від них ні разу не чули про перемогу України, а лиш про недопустимість поразки..
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30.11.2023 09:58 Ответить
США давно забили на цю ідею. Її продовжують вкидати москалі.
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30.11.2023 10:44 Ответить
Від початку війни РФ отримала 550 млрд. за які вона нас вбиває, чому ніхто не дивиться, не закриває дірки в санкціях, звідки РФ бере гроші, щоб вести війну і нас убивати, а лише рахують гроші які дають нам.
Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які США та ЄС нам виділяєте РФ війну не припинить.
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30.11.2023 09:47 Ответить
70% і ці суми давно витрачено. Бюджет пішов у жорсткий секвестр, із дефіцитом у 24%.
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30.11.2023 10:45 Ответить
Хааааа)))) вы еще ТАСС процитируйте, а еще заплатите рублями в китайской сети)))) голубчик, вы что, зелебобик? Рассмешил))))
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30.11.2023 11:02 Ответить
Відмова від індексації пенсій і зарплат чиновників. Чверть бюджету без джерел - тобто на верстат.
До речі, всі ці суми скоротіть у 2 рази - згідно курсу. За рубля не купиш й кобеля. Повна виємка обігових коштів держпідприємств. Торгова блокада з єдиного прибуткового західного кордону, занепад видобутку. А цифри мілєйший у Росії можу вам і 100 трлн написати, і квадпільйон. Читайте фахівців і більше не ганьбіться, ОК?
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30.11.2023 11:06 Ответить
Проблеми з південим комдоном - це проблеми виключно америкчнські. А от щодо допооги Україні Тернер таки в багато дечому правий. Байден загрався, слкхаючи Саллівана. Ми так і не знаємо, що означає статегічна мета "Україна не повинна програти". Де не пограти? На полі бою? А на переговорному полі? К яких межпх повинна не програти? Чи повинна виграти кацапія, якщо Україна не виграє і не програє? У якому часовому відтинку Україна має "не програти" - 5 років, 10, 20? Проблема лише в тому що сам Тернер не кандидує у президенти США.
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30.11.2023 09:48 Ответить
як кажуть в сша:
ми перепробуємо всі невірні рішення, перед тим як прийняти єдине вірне.
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30.11.2023 09:51 Ответить
... коли воно вже не спрацює
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30.11.2023 10:28 Ответить
На мою скромну думку вся допомога Україні розглядається через призму майбутніх президентських виборів. Йде підлаштування з постачання зброї під очікувану перемогу України саме в ті терміни, які залишаться у пам'яті виборця на момент самих виборів. Можливо я й помиляюсь, але не можу позбавитись від такого враження.
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30.11.2023 10:25 Ответить
Крім того, за його словами, керівництво України "обтяжене уявленням американського народу про мільярди доларів, які навіть ніколи не надходили в Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3458671

Вот ключевая фраза, создан большой миф о помощи всем миром Украине, на самом деле изначально не давали почти ничего, но за счет большого кол-ва заявлений обыватель в США или Европе думает что нам триллионами помогают и оружие всё отдали что было.
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30.11.2023 10:29 Ответить
а ви уявіть що цю безкоштовну зброю потрібно було б купувати на ринку за ринковими цінами
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30.11.2023 10:46 Ответить
А вони трохи уявляють, що якщо її зовсім не давати, то це обернеться катастрофою для них самих в зовсім не далекому майбутньому.
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30.11.2023 10:52 Ответить
це питання? сша сросія ныяк не загрожує, окрім яз нічого протиставити, яле ж яз є яз, це срака усім, а пукін хоче сладко жити а не грати в фолаут
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30.11.2023 11:02 Ответить
Ні, це не питання. Це твердження. Де там знак питання (?) ?
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30.11.2023 11:15 Ответить
тоді я з вами не згоден
ніякої катастрофи сша не бачать
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30.11.2023 11:38 Ответить
Немає катастрофи у тому, що країни балтії, молдова у разі поразки України стануть черговими об'єктами нападу? Тоді немає слів...
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30.11.2023 12:21 Ответить
катастрофа для сша то радіоактивні опади у малібу та на голівудських пагорбах

а те про що ви кажете то - глибока обеспокоєність
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30.11.2023 12:26 Ответить
Зеленому бандву не можна давати в руки гроші. Воно краде все, що бачить і працює на Москву.
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30.11.2023 10:46 Ответить
К сожалению, многие из "обывателей" - активные избиратели, и мифы сочиняются избирателям, предназначены для победы на выборах, получения власти и соответствующих бенефитов.
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30.11.2023 10:47 Ответить
Ви праві, 90% всієї допомоги є вартість зброї, а не гроші безпосередньо передані нам, тому ці кошти залишаються в країнах донорів створюють робочі місця на заводах виробників цієї зброї, розвиваючи індустрію... але в конгресі ми лише чуємо, США виділили "величезну допомогу" гроші "платників податків" , і рідко від Пентагону перелік зброї, яка за ці гроші була передана, бо реально цей перелік є мізерним відповідно наших потреб і масштабів війни.... і якщо цей перелік озвучити в конгресі і в цілому в США, то нам даю мізер, яким війну проти РФ не виграти, а лише продовжити нашу агонію...
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30.11.2023 10:49 Ответить
а ви уявіть що цю безкоштовну зброю потрібно було б купувати на ринку за ринковими цінами
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30.11.2023 11:03 Ответить
За які гроші купляти? вже давно війна би закінчилась, США та ЄС отримали б в тій чи іншій формі СССР2, на основі мирних перемовин делегацій РФ та України на весні 2022 р., про що недавно розповідав Арахамія.
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30.11.2023 11:16 Ответить
то будьте вдячні за те що дають
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30.11.2023 11:33 Ответить
Це що дають не вистарчатиме, щоб вистояти у війні і результатом будуть ті ж самі перемовини, лише з жертвами по пів мільйона людей з кожного боку...
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30.11.2023 11:41 Ответить
згоден більше краще ніж менш, але хиба вони нам щось винні?
спитайте кучму чому він підписав туалетний папірець замість договору із сша
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30.11.2023 11:46 Ответить
 
 