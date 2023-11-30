"Похоже, США трижды говорят "нет" каждому виду оружия, прежде чем предоставить его Украине", - глава Комитета разведки Конгресса Тернер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Проблема с финансированием поддержки Украины состоит, в частности, в якобы несостоятельности администрации США "сформулировать план успеха".
Об этом заявил глава комитета разведки Конгресса США, республиканец Майк Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Ранее он заявил, что новая помощь Украине, вероятно, не будет утверждена до конца года.
В этот раз он отметил, что проблема с финансированием поддержки Украины заключается, в частности, в несостоятельности администрации "сформулировать план успеха". В Конгрессе, говорит политик, законодатели не имеют ответа на дальнейшее развитие событий и методов достижения целей, и каковы цели США.
Кроме того, по его словам, руководство Украины "обременено представлением американского народа о миллиардах долларов, даже никогда не поступавших в Украину", о чем Тернер лично общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это деньги, которые были фактически использованы в США для пополнения собственных оборонных запасов или для поддержки союзников.
"Похоже, что администрация должна трижды публично сказать "нет" Украине относительно каждой системы оружия, прежде чем наконец признать потребность в ней и предоставить. А потом нужно еще шесть месяцев, чтобы (украинцы. - Ред.) получили ее", – подчеркнул Тернер.
Он также назвал "настоящий камень преткновения" и причины задержек голосования Конгресса относительно поддержки Украины.
Так, по его словам, единомышленники-республиканцы ждут от администрации президента США признания, что "провала своей политики в отношении южных границ". Поэтому этот вопрос в Конгрессе упорно совмещают с предоставлением финансирования Украине, ожидая не только денег для нужд американской границы, но изменения государственной политики по отношению к ней в целом.
Пожалуйста, подождите...
ти, істото, часом не за росію? бо вони тіки і ждуть, щоб українцям навіть ржаву лопату ніхто не давав. І так - зброю дають не зеленському, і не він її привозить.
рішення повинно бути колективним, виваженим та прорахованим.
скільки на це йде часу питання, компетенції аналітиків!
а ще, окуповує одне містечко пів року. тепер друге дев'ять років, м'ясними штурмами.
а так, да, диктатори, вони такі диктатори.
вам би полистати, і кацапські пабліки, в тому числі. чи наші, українські, обзори.
особливо при сталіні, інтелігенція була недоторканна. всі про це знають.
а зараз там по іншому?
до чого ці маніпуляції?
відкрийте ютуб. там, в різних формах, є українські обзори життя на болотах.
в тому числі, про подохлих лаптєногих.
Можна десятки і сотні фамілій назвати тих, хто мав майже абсолютну владу, творив в своїй країні хєр зна що і скінчив або на шибениці, або розстріляний, або отруєний, або з ножем в печінці.
Тож не треба ідіотствувати - диктатори "отримують своє" достатньо часто, аби казати "диктаторам СРСР та Китаю скоріше просто пощастило - створені ними диктатури змогли втриматися довше, ніж строк життя диктаторів". Але зазвичай - диктатури не проживають і до смерті диктатора - і тоді в диктатора дуже паганий кінець. А СРСР та Китай - виключення, а не правило.
Камєнєв - розстріляний.
Зінов'єв - розстріляний.
Троцький - вбитий НКВД.
Свєрдлов - сдох від побиття.
Антонов-Овсєєнко - розстріляний.
Дибєнко - розстріляний
Здохли від "природніх причин" в своїх ліжках хіба що Підвойський та частина "командирів РККА", а більшість - розстріляні в 33-48 роках.
Бокасса - 6 років відсидів дідуганом в буцигарні, центральноафриканський, і помирав вже схибленим на всю голову.
приклад - рішення воювати з україною прийняте особисто деяким параноїком, отримав стратегічно повну сраку для країни та себе особисто
сша грає у довгу.
все прораховує, підготовлює і приймає єдине вірне рішення!
де в'єтнам, афганістан, близький схід і де сша?
що саме ви порівняли?
чи, вихід, своєчасний вихід сша із тих війн, лєваки ліберали піднесли, як поразку? і ви радісно плескаєте в долоні?
в диктатори мітите?
вам би книжки почитати. різні, але краще про освіту.
так от, саме по такому принципу людство існує, вже більше як, мільйон років.
безкінечно вбиваючі друг друга. з відтінками сірого, та всіма видами моралі.
геноцид, згвалтування, то що, відбувається кожного дня. навіть зараз, коли я пишу це.
для вас це зло, і нема цьому виправлення, для іншого сенс існування.
тому, кацапи прийшли вбивати нас, а ми знищуємо їх.
і ніхто нам не допоможе, крім нас самих!
Дивує те, що чомусь в міжнародних відносинах сіра мораль це нормас, але я списую це на звичайну людську ксенофобію і жажду наживи безконтрольних ублюдків-політитканів та безморальних ублюдочних транскорпорацій.
Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які США та ЄС нам виділяєте РФ війну не припинить.
До речі, всі ці суми скоротіть у 2 рази - згідно курсу. За рубля не купиш й кобеля. Повна виємка обігових коштів держпідприємств. Торгова блокада з єдиного прибуткового західного кордону, занепад видобутку. А цифри мілєйший у Росії можу вам і 100 трлн написати, і квадпільйон. Читайте фахівців і більше не ганьбіться, ОК?
ми перепробуємо всі невірні рішення, перед тим як прийняти єдине вірне.
Вот ключевая фраза, создан большой миф о помощи всем миром Украине, на самом деле изначально не давали почти ничего, но за счет большого кол-ва заявлений обыватель в США или Европе думает что нам триллионами помогают и оружие всё отдали что было.
ніякої катастрофи сша не бачать
а те про що ви кажете то - глибока обеспокоєність
спитайте кучму чому він підписав туалетний папірець замість договору із сша