Координационный штаб предостерег от передачи информации о пленных и пропавших без вести незнакомцам

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал не предоставлять информацию о пленных и пропавших без вести непроверенным лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Растет число телеграм-каналов и страниц соцсетей, которые обещают найти военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Однако для этого они просят у родных и близких персональные данные и другую информацию", - говорится в сообщении.

Информация, которую нельзя передавать незнакомцам: номер телефона, другие контакты; адрес проживания; профиль соцсети; данные военнослужащего (ФИО, номер бригады, военная специальность, адрес проживания, профили соцсетей и т.п.); месторасположение подразделения; фото, в том числе - фото с побратимами.

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Отмечается, что передача данных может усугубить положение пленника. Многие такие каналы организуют мошенники или представители спецслужб врага. Мошенники будут выманивать деньги, а спецслужбы РФ - манипулировать или прибегать к шантажу.

"На самом деле, никто в фейсбуке или телеграме не будет заниматься поисками вашего близкого человека. Это профессионально и бесплатно делают только специалисты уполномоченных государством органов", - отметили в штабе.