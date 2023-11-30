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Координационный штаб предостерег от передачи информации о пленных и пропавших без вести незнакомцам

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал не предоставлять информацию о пленных и пропавших без вести непроверенным лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Растет число телеграм-каналов и страниц соцсетей, которые обещают найти военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Однако для этого они просят у родных и близких персональные данные и другую информацию", - говорится в сообщении.

Информация, которую нельзя передавать незнакомцам: номер телефона, другие контакты; адрес проживания; профиль соцсети; данные военнослужащего (ФИО, номер бригады, военная специальность, адрес проживания, профили соцсетей и т.п.); месторасположение подразделения; фото, в том числе - фото с побратимами.

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Отмечается, что передача данных может усугубить положение пленника. Многие такие каналы организуют мошенники или представители спецслужб врага. Мошенники будут выманивать деньги, а спецслужбы РФ - манипулировать или прибегать к шантажу.

"На самом деле, никто в фейсбуке или телеграме не будет заниматься поисками вашего близкого человека. Это профессионально и бесплатно делают только специалисты уполномоченных государством органов", - отметили в штабе.
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А ''перевірені особи'' це хто, боневтік, д'єрмак , та їхня зелена кліка? Котра здала в полон ''Азовців'' і вже стільки часу жодних обмінів.
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30.11.2023 09:42 Ответить
люди у відчаї, чіпляються, будь за що.
а у зе!поца всіх застерігають, залякують, забороняють, замість того, що б робити свою справу.
всім дивитися марафон!
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30.11.2023 09:44 Ответить
 
 