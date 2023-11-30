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Новости Война в Украине
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Низкие температуры оказывают значительное влияние на работу сил ПВО, техника обмерзает, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима,ппо

Холодная погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. При минусовой температуре происходит обледенение техники, поэтому защитники должны лучше обустраивать свои позиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живые, они должны тоже сохранять тепло", - отметил спикер.

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.

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Топ комментарии
+7
не дуже розумію, яким чином можна капітально облаштувати позицію, яку конче потрібно постійно змінювати, аби вижити... так, людей треба відповідно утеплювати, а техніку як, кострищами обігрівати? чи вона розрахована на добру роботу лишень в пустелях? так там дуже жарко...
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30.11.2023 10:06
+6
поэтому нужно уничтожать кацапскую инфраструктуру - НПЗ, Нефтебазы, железнодорожные развязки и мосты, таких обьектов не много штук 200 по двацать "шахедов" на обьект и всЬо .
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30.11.2023 09:54
+5
Для нашого керівництва зима як завжди настала неочікувано.
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30.11.2023 10:02
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поэтому нужно уничтожать кацапскую инфраструктуру - НПЗ, Нефтебазы, железнодорожные развязки и мосты, таких обьектов не много штук 200 по двацать "шахедов" на обьект и всЬо .
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30.11.2023 09:54 Ответить
За Уралом таких об'єктів більше 200.
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30.11.2023 10:00 Ответить
какая связь с Уралом ? Ты в армии служил ? Ты знаешь что такое остаться при минусовой температуре без топлива на пару суток ? акумам ек, технике ек ни стрелять ни ездить.
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30.11.2023 10:11 Ответить
не треба далеко ходити.
березень 2022. по ночам мінус дев'ять. танки жруть паливо, що дурні. але остивають дуже швидко, тому що залізні. на пів ночі вистачало.
зранку, місцеві, діставали заморожене кацапське м'ясо.
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30.11.2023 10:31 Ответить
так я об этом и пишу еще с 22го , у меня форик ( новый с японским аккумулятором ) простоял на парковке 2а дня !!! при 0-5 градусов и все . Я помню совковую технику и ее электронику, пару дней на морозе без топлива и гей. Я уже молчу про бк, еду, воду и обморожения - ночь при -9 на улице без огня и киздец даже валенки и тулуп не спасут
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30.11.2023 10:45 Ответить
вот твой "форик" оч не удачный пример))))
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30.11.2023 10:59 Ответить
то есть ты хочешь сказать, что т-72/62 простояв при минусовой погоде 2-3 дня заведется с полпинка ? ню-ню даже воздух не поможет.
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30.11.2023 11:14 Ответить
то есть ты хочешь сказать что "форик" с новой японской(!) АКБ, на самом деле танк советского образца?))))
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30.11.2023 11:19 Ответить
скажи ты дебил ? или прикалываешся ? Я ясно написал что дохнут даже новые японские АКБ если остаются при низкой температуре без подзаряда и уж темболее сдохнут совковые.
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30.11.2023 11:26 Ответить
похоже таки что дебил это ты, если собственное авто ухуйкал. Мне, как владельцу пятилетнего "японца"с родной АКБ, жаль твое авто
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30.11.2023 11:57 Ответить
"Люди живые, они должны тоже сохранять тепло", - отметил спикер. Источник: https://censor.net/ru/n3458676

заберіть вже це калатоло !
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30.11.2023 11:18 Ответить
Во первых всех поздравляю похоже ****** БАМ, узловых станций и портов около 10ка НПЗ тоже около 10ка и нефтебаз может штук 30 аэродромов 20 ть если это все убрать то даже не знаю что им делать.
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30.11.2023 16:41 Ответить
Во первых я не гуманитарий у меня Ms phisycs во вторых я как бы воевал и до сих пор ОЗМ 72 или ТМ могу поставить на не извликаемость, мало того я знаю что такое без огня и обогрева выживать в пустыне когда днем дождь а ночью минус 5-10 градусов мороза , а ты что скажешь ? и да вспоминаю как моя жена жалела негров в картоных ящиках в Риме, я ей рассказал как 30 лет тому в Чехии мы жили, так вот негры в Риме живут в Раю.
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30.11.2023 17:35 Ответить
Значить, масовані обстріли розпочнуться з наступного тижня, коли вдарять морози з опадами.
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30.11.2023 09:54 Ответить
Т ще й морозiв сильних не було.
А разработчики систем ПВО шо думали, шо буде вiчне лiто.
Игнат як ляпне.
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30.11.2023 11:02 Ответить
Знайдуться літні українці, які служити у радянській ППО на півночі, а там морози ще суворіші. Тож хай поділяться досвідом - морози не виправдовували її небоєздатність у радянській армії
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30.11.2023 09:57 Ответить
а де і коли совьєтська армія воювала в умовах півночі?
совьєтська армія по умовчуванню, небоєздатна.
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30.11.2023 10:06 Ответить
Ну от задай таке питання літнім ППОшникам і почуєш їх сміх. Вони просто кидали ракети і розходилися грітися біля буржуйок до теплих часів і сиділи склавши руки до весни чекаючи західні бомбардувальники, бо всі знали що настала зима і їх ППО небоєздатна. Ото служба була легка в них
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30.11.2023 10:12 Ответить
Тато в ППО в ленінградській обл. 1970-1972 служив - там теж зимно на кордоні з фінами - буржуйки в кунгах - всі ховаються, багаття й пара-трійка вартових в 2 кожухах)))
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30.11.2023 10:27 Ответить
сплячих вартових. тому що, в кожусі відносно тепло.
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30.11.2023 10:32 Ответить
Не завжди)) один раз було. розповідав, що у сусідньому підрозділі поснули, так фіни ночером їх тихесенько всіх порізали..
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30.11.2023 13:13 Ответить
В Фінляндіі, де вона програла. Фінляндію захопити не вдалось, захопили лиш село на півдні, та частину вічної мерзлоти на півночі, що й оголосили перемогою і що нібито це й була їх ціль. Маріонетковий уряд, який приготували для Фінляндії (тіпа нашого Царьова) - розстріляли, щоб замести сліди.
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30.11.2023 11:36 Ответить
Для нашого керівництва зима як завжди настала неочікувано.
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30.11.2023 10:02 Ответить
так і є.
спочатку зима, потім весна, потім літо, потім осінь. а тут знову зима?
нелогічно!
якесь замкнуте коло.
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30.11.2023 10:08 Ответить
не дуже розумію, яким чином можна капітально облаштувати позицію, яку конче потрібно постійно змінювати, аби вижити... так, людей треба відповідно утеплювати, а техніку як, кострищами обігрівати? чи вона розрахована на добру роботу лишень в пустелях? так там дуже жарко...
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30.11.2023 10:06 Ответить
А може треба менше киздіти?
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30.11.2023 10:15 Ответить
Якщо постійно говорити, що зимою дуже холодно, літом спекотно, а по розмитій дощом дорозі важко їхати, то це буде дуже інформативно!
Звісно що погода, клімат та пори року впливають на ефективність використання всіх видів озброєнь!
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30.11.2023 10:19 Ответить
А кацапські шахеди хіба не обмерзають?
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30.11.2023 11:31 Ответить
Змініюється особливості ракети,але ці похибки обчислюються. Щодо самої техніки гідравліка та інші деталі, мають систему підігріву. Це щодо потужних сисием ППО. А щодо мобільних, коли користуються кулиметом, значить будуть накривати ковдрами, потрібно буди робити тенти для укриття. В нас є військові інженери, та впринципі і цивільні впораюьться, і все обрахують та зроблять.
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30.11.2023 11:37 Ответить
Плюс є спеціальні присадки, які дозволять працювати, що я впевнена давно пораховано і зроблено, ще на КБ, коли виготовлялася системи ППО. Є ж навчені люди, ви дайте їм технічне завдання, вони знайдуть вам вихід зі ситуації.
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30.11.2023 11:42 Ответить
 
 