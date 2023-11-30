Низкие температуры оказывают значительное влияние на работу сил ПВО, техника обмерзает, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Холодная погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. При минусовой температуре происходит обледенение техники, поэтому защитники должны лучше обустраивать свои позиции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живые, они должны тоже сохранять тепло", - отметил спикер.
Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.
Пожалуйста, подождите...
березень 2022. по ночам мінус дев'ять. танки жруть паливо, що дурні. але остивають дуже швидко, тому що залізні. на пів ночі вистачало.
зранку, місцеві, діставали заморожене кацапське м'ясо.
заберіть вже це калатоло !
А разработчики систем ПВО шо думали, шо буде вiчне лiто.
Игнат як ляпне.
совьєтська армія по умовчуванню, небоєздатна.
спочатку зима, потім весна, потім літо, потім осінь. а тут знову зима?
нелогічно!
якесь замкнуте коло.
Звісно що погода, клімат та пори року впливають на ефективність використання всіх видів озброєнь!