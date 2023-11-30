В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, известный противоречивыми высказываниями об Украине
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который сначала поддерживал оккупацию россиянами Крыма и призвал Украину отдать ради мира часть своих территорий, а затем поддержал вступление нашего государства в НАТО, умер в возрасте 100 лет.
Об этом сообщила его геополитическая консалтинговая компания Kissinger Associates Inc., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Генри А. Киссинджер был 56-м Государственным секретарем, уважаемым американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из самых сложных внешнеполитических вызовов", - говорится в сообщении компании.
Киссинджер ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте. Он будет похоронен на частной семейной службе. Позже в Нью-Йорке состоится публичная панихида.
В 1970-х годах, в разгар Холодной войны, он работал советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. После отставки Никсона в 1974 году остался в должности госсекретаря при преемнике Никсона, президенте Джеральде Форде.
В 1973 году он, вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Диком Тхо, получил одну из самых противоречивых в истории Нобелевскую премию мира - за совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году. Тхо отказался от премии, отметив, что переговоры еще не принесли мира. Двое членов Нобелевского комитета подали тогда в отставку из-за возникших вопросов по поводу тайной бомбардировки Камбоджи со стороны США.
После ухода из правительства Киссинджер основал в Нью-Йорке мощную консалтинговую компанию, которая консультировала мировую корпоративную элиту. Он входил в состав советов директоров компаний, участвовал в различных форумах по вопросам внешней политике и безопасности, писал книги и стал постоянным комментатором СМИ по вопросам международных отношений.
Киссинджер известен противоречивыми высказываниями об Украине.
Так, в 2008 году он выступил против принятия Украины в НАТО. По его мнению, Украина должна оставаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".
В 2015 году он оправдывал оккупацию россиянами Крыма и критиковал санкции в отношении РФ.
В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Впрочем, через 2 месяца он изменил свое мнение и призвал не уступать территории Украины в ходе возможных переговоров.
В 2023 году Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО.
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пішов і добре. і ціла епоха, отих політиків холодної війни, які до сих пір, чомусь, мають важель.
це реальність сьогодення! і ніяк по іншому.
лєваки популісти, продовжують керувати світом.
до речі, самі оті лєваки популісти, котрих виростив, особисто кіссенджер, сорос і т.д.
це все що потрібно знати
І після цього кажуть, що Нобелівська премія - це престижно.
це йому людство має завдячувати підйомом чайни і перетворенням рашки із іржавого монстра не в контрольовану державу після розвалу СРСР, а в китайську колонію.
але найбільша заслуга цього "великого комбінатора" - занепад Заходу на чолі із США та глобальний розкол людства
(Генрі Кісінджер про В. Путіна)
В годы пребывания Киссинджера на посту государственного секретаря (министра иностранных дел) США (1973-77) в СССР был очень популярен политический обозреватель, «американист» Валентин Зорин. Они с Киссинджером были очень похожи внешне: два солидных еврея в одинаковых роговых очках. Анекдот: встречаются Киссинджер и Зорин, госсекретарь спрашивает журналиста: «Профессор Зорин, а кто вы по национальности?» Зорин гордо отвечает: «Я русский». На что Киссинджер замечает: «А я - американский».
Штирлиц: нет, нет, я русский!
Так погиб полковник Исаев
Перестаньте скавчати, шавки. І - марш до будки!