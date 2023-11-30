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Новости За рубежом
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Киссинджер (21) смерть (9034)

В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, известный противоречивыми высказываниями об Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

генрі,кіссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который сначала поддерживал оккупацию россиянами Крыма и призвал Украину отдать ради мира часть своих территорий, а затем поддержал вступление нашего государства в НАТО, умер в возрасте 100 лет.

Об этом сообщила его геополитическая консалтинговая компания Kissinger Associates Inc., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Генри А. Киссинджер был 56-м Государственным секретарем, уважаемым американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из самых сложных внешнеполитических вызовов", - говорится в сообщении компании.

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Киссинджер ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте. Он будет похоронен на частной семейной службе. Позже в Нью-Йорке состоится публичная панихида.

В 1970-х годах, в разгар Холодной войны, он работал советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. После отставки Никсона в 1974 году остался в должности госсекретаря при преемнике Никсона, президенте Джеральде Форде.

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В 1973 году он, вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Диком Тхо, получил одну из самых противоречивых в истории Нобелевскую премию мира - за совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году. Тхо отказался от премии, отметив, что переговоры еще не принесли мира. Двое членов Нобелевского комитета подали тогда в отставку из-за возникших вопросов по поводу тайной бомбардировки Камбоджи со стороны США.

После ухода из правительства Киссинджер основал в Нью-Йорке мощную консалтинговую компанию, которая консультировала мировую корпоративную элиту. Он входил в состав советов директоров компаний, участвовал в различных форумах по вопросам внешней политике и безопасности, писал книги и стал постоянным комментатором СМИ по вопросам международных отношений.

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Киссинджер известен противоречивыми высказываниями об Украине.

Так, в 2008 году он выступил против принятия Украины в НАТО. По его мнению, Украина должна оставаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

В 2015 году он оправдывал оккупацию россиянами Крыма и критиковал санкции в отношении РФ.

В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Впрочем, через 2 месяца он изменил свое мнение и призвал не уступать территории Украины в ходе возможных переговоров.

В 2023 году Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО.

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Топ комментарии
+19
Прийшла нова епоха, політиків "хто більше ********** в твітері, того й виберуть, а потім у всьому винуватити папередників, ото й вся стратегія розвитку країни"?
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30.11.2023 10:12
+14
Колись був такий совєцький пропагандист Валєнтін Зорін, дуже схожий зовні на Кісінджера. Про них тоді був такий анекдот.

В годы пребывания Киссинджера на посту государственного секретаря (министра иностранных дел) США (1973-77) в СССР был очень популярен политический обозреватель, «американист» Валентин Зорин. Они с Киссинджером были очень похожи внешне: два солидных еврея в одинаковых роговых очках. Анекдот: встречаются Киссинджер и Зорин, госсекретарь спрашивает журналиста: «Профессор Зорин, а кто вы по национальности?» Зорин гордо отвечает: «Я русский». На что Киссинджер замечает: «А я - американский».

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30.11.2023 10:24
+11
до кобздона на концерт!
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30.11.2023 10:14
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Правила форума Совет форумчан
весь світ, зараз виригує кров'ю, "великі" досягнення кісінджера.
пішов і добре. і ціла епоха, отих політиків холодної війни, які до сих пір, чомусь, мають важель.
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30.11.2023 10:11 Ответить
Прийшла нова епоха, політиків "хто більше ********** в твітері, того й виберуть, а потім у всьому винуватити папередників, ото й вся стратегія розвитку країни"?
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30.11.2023 10:12 Ответить
так і є!
це реальність сьогодення! і ніяк по іншому.
лєваки популісти, продовжують керувати світом.
до речі, самі оті лєваки популісти, котрих виростив, особисто кіссенджер, сорос і т.д.
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30.11.2023 10:23 Ответить
кысынжер - той хто ПІДНЯВ Великий Китай заради розвалу ссср
це все що потрібно знати
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30.11.2023 12:57 Ответить
Кіссінджер - такий же миротворець, як Обама.
І після цього кажуть, що Нобелівська премія - це престижно.
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30.11.2023 10:39 Ответить
здох архітектр ********* світу на межі глобальної (термоядерної) війни

це йому людство має завдячувати підйомом чайни і перетворенням рашки із іржавого монстра не в контрольовану державу після розвалу СРСР, а в китайську колонію.
але найбільша заслуга цього "великого комбінатора" - занепад Заходу на чолі із США та глобальний розкол людства
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30.11.2023 11:09 Ответить
Росія також ретельно виконує сценарій Збігнєва Бжезинського.
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30.11.2023 12:19 Ответить
К тому времени как сасер накрылся мохнаткой Киссенджер давным давно был отставным пенсионером. Не нужно вешать на него чужие грехи
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30.11.2023 15:32 Ответить
На одного дементного менш стало!
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30.11.2023 10:12 Ответить
до кобздона на концерт!
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30.11.2023 10:14 Ответить
Начебто ліпший дружбан путіна.
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30.11.2023 10:15 Ответить
)(уйлу приготуватися!
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30.11.2023 10:18 Ответить
"Всі пристойні люди починали у розвідці"

(Генрі Кісінджер про В. Путіна)
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30.11.2023 10:42 Ответить
З ху такий розвідник, як з лайна куля.))
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30.11.2023 11:58 Ответить
Дєдушка Саллівана !
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30.11.2023 10:16 Ответить
а хто тепер його замінить?
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30.11.2023 10:19 Ответить
Кім Чен Ин
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30.11.2023 10:24 Ответить
Колись був такий совєцький пропагандист Валєнтін Зорін, дуже схожий зовні на Кісінджера. Про них тоді був такий анекдот.

В годы пребывания Киссинджера на посту государственного секретаря (министра иностранных дел) США (1973-77) в СССР был очень популярен политический обозреватель, «американист» Валентин Зорин. Они с Киссинджером были очень похожи внешне: два солидных еврея в одинаковых роговых очках. Анекдот: встречаются Киссинджер и Зорин, госсекретарь спрашивает журналиста: «Профессор Зорин, а кто вы по национальности?» Зорин гордо отвечает: «Я русский». На что Киссинджер замечает: «А я - американский».

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30.11.2023 10:24 Ответить
Мюллер: Штирлиц, я знаю кто вы! Вы еврей!
Штирлиц: нет, нет, я русский!
Так погиб полковник Исаев
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30.11.2023 11:29 Ответить
зорін вів телепрограму "Міжнародну панораму", де критикувався жорстко Захід і "оскалы капитализма", один пережив другого на одну семирічку.
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30.11.2023 12:32 Ответить
Хотілося б, щоб із Кіссінджером пішла і політика практичного цинізму.
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30.11.2023 10:25 Ответить
Політика з часів Ноя - цинічна апріорі.
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30.11.2023 12:00 Ответить
земля ему стеклоВатой...
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30.11.2023 10:25 Ответить
незважаючи на свою обізнаність в політиці. де в чому дідусь давав маху. чомусь він сильно симпатизував радянському союзу. мабуть. тому. що в період холодної війни він був молодий. впливовий та до нього прислухались..., тому теж мабуть сумував за радянським часом. як і вся наша совкова вата...
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30.11.2023 10:33 Ответить
нехай спочиває з миром. все ж таки він виправився в останні роки...
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30.11.2023 10:34 Ответить
не факт що виправився саме він, а не його деменція зробили крок в інший бік
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30.11.2023 10:56 Ответить
"Радянський Союз" - єврейський проект.
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30.11.2023 10:36 Ответить
Киссенджер сам еврей.
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30.11.2023 10:51 Ответить
Не похож.
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30.11.2023 11:09 Ответить
Сарказм оцінив
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30.11.2023 12:01 Ответить
пи#дабол 👎
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30.11.2023 11:06 Ответить
Колишній прем'єр-міністр України фокін стверджував, що ще в 90-х кісінджер йому казав, що в Україні залишиться не більше 20 млн. чоловік
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30.11.2023 11:09 Ответить
Одним гандоном меньше.
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30.11.2023 11:13 Ответить
Падло здохло.
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30.11.2023 11:55 Ответить
Помер останній "голуб миру" американської політики, який признавав право сильнішого і срав на голови слабших
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30.11.2023 12:07 Ответить
Про померлих або хороше, або нічого. Про Генрі А. Кіссінджера - нічого.
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30.11.2023 12:34 Ответить
Слава Богу. Туди йому й дорога.
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30.11.2023 13:47 Ответить
Странно, столько гамна вывалили здесь на чувака, чья работа состояла в том, что бы отодвинуть мир от ядерной войны..
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30.11.2023 15:36 Ответить
туда ему и дорога,прокацапская шестёрка!
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30.11.2023 17:03 Ответить
То же хотел мира с рашкой. Левачье и марксист.
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30.11.2023 17:22 Ответить
Сер Генрі Кіссинджер - Великий Політик і Державний Діяч. Царство Йому Небесне.
Перестаньте скавчати, шавки. І - марш до будки!
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30.11.2023 21:07 Ответить
 
 