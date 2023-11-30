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Ракетный удар по Донетчине: Из-под завалов достали тело 61-летнего погибшего. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

В результате ракетного удара РФ по Донецкой области погиб 61-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.

Спикер областного управления ГСЧС Станислав Балдин заявил, что спасатели достали из-под завалов тело погибшего 61-летнего мужчины.

И.о. главы ОВА Игорь Мороз подтвердил, что в Новогродовке из-под завалов достали тело погибшего мужчины.

"По состоянию на 10:00 под завалами, вероятно, находятся 4 человека, из них - 1 ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас разобрано 132 тонны строительных конструкций", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ночью под вражеский обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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Ракетный удар по Донетчине: Из-под завалов достали тело 61-летнего погибшего 01
Ракетный удар по Донетчине: Из-под завалов достали тело 61-летнего погибшего 02
Ракетный удар по Донетчине: Из-под завалов достали тело 61-летнего погибшего 03
Ракетный удар по Донетчине: Из-под завалов достали тело 61-летнего погибшего 04
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