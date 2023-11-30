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Новости За рубежом
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КНДР о переговорах с США: "Северная Корея никогда не будет сидеть лицом к лицу"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корея,кндр,північна

Северная Корея исключила возможность диалога с Соединенными Штатами на фоне новой напряженности из-за запуска Пхеньяном разведывательного спутника.

Об этом сказала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и высокопоставленная чиновница Центрального комитета правящей в КНДР Трудовой партии Ким Йо Чжон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA.

"Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки дня переговоров, поэтому КНДР никогда не будет сидеть лицом к лицу с Соединенными Штатами с этой целью", - подчеркнула Ким.

Так она прокомментировала заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд на последней сессии Совета Безопасности ООН по обсуждению запуска КНДР спутника-шпиона о том, что Вашингтон продолжает призывать Пхеньян к диалогу без предварительных условий и что Северная Корея может сама выбрать время и тему переговоров.

Читайте: США и Южная Корея усилят военное сотрудничество после запуска КНДР спутника-шпиона

Ким обвинила США и их союзников в провокационной военной деятельности вблизи Северной Кореи и нарушении мира и стабильности на Корейском полуострове, заявив, что ее страна продолжит усиливать свои военные возможности.

"КНДР будет продолжать прилагать усилия для развития всего, что принадлежит ее суверенным правам, и будет продолжать пользоваться суверенными правами, которыми пользуются все государства-члены ООН", - подчеркнула она.
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Топ комментарии
+3
Мда, США стрімко втрачають авторитет, бо, бачу, навіть сране чучхе клало на них. От що значить беззуба боягузлива політика. Немає, немає сьогодні Рейганів, на жаль.
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30.11.2023 10:53
+3
Кім навіть не зрозуміла що її слова "ніколи не сидітиме віч-на-віч" кажуть про ВІДСУТНІСТЬ незалежності КНДР котрій обов'язково потрібна присутність за столом представників країни котра дійсно керує Північною Кореєю - Китаю! Тож таким чином розписалися у залежності своєї країни від інших а зовсім не у самостійності!
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30.11.2023 11:07
+2
тому КНДР ніколи не сидітиме віч-на-віч зі Сполученими Штатами з цією метою

Шо це за дивне формулювання??? А як іще проводять перемовини? На площах великих міст і в присутності купи журналістів?
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30.11.2023 10:48
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тому КНДР ніколи не сидітиме віч-на-віч зі Сполученими Штатами з цією метою

Шо це за дивне формулювання??? А як іще проводять перемовини? На площах великих міст і в присутності купи журналістів?
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30.11.2023 10:48 Ответить
Мда, США стрімко втрачають авторитет, бо, бачу, навіть сране чучхе клало на них. От що значить беззуба боягузлива політика. Немає, немає сьогодні Рейганів, на жаль.
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30.11.2023 10:53 Ответить
Зате є Трамп. Цікава його реакція на цю заяву. На колінках поповзе, коли президентом знову стане?
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30.11.2023 10:57 Ответить
На колінах ні, але дійсно може повторити про Инку те що казав про )(уйло (він же путін), про те що він "класний хлопець", про "повагу" до нього та розповість що "все вирішив" при цьому нічого не роблячи але розповідаючи цю брехню публічно із впевненістю у голосі, як це, до прикладу, робив Зеленський, і його прихильники сприймали це за "чисту монету"!
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30.11.2023 11:32 Ответить
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30.11.2023 10:55 Ответить
Зробив Америку великою
Маючи у своєму арсенілі ядерну зброю КНДР може робити і говорити все що забажає, не боячись, що США розв'яжуть війну на її території.
Бо лише наявність ЯЗ це реальна гарантія від війни на території вашої країни.
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30.11.2023 11:00 Ответить
А було колись що США розв'язували війну без нападу на них чи їх союзників?! Тому ПОКИ Північна Корея ні на кого не напала вона дійсно може не боятися нападу США чи їх союзників, як та ж Рашка та Китай, Іран та Білорусь, а от у разі нападу з ними може статися щось на кшталт того, що відбулось із Іраком, котрий окупував Кувейт у 1990 році. На жаль Україна не була повноцінним союзником Штатів, з укладанням відповідної угоди, або членом НАТО через поступки тих же американців Москві, а Будапештський меморандум дуже дивний за тим що у ньому прописано згідно "гарантій безпеки". Тому ми повинні бути вдячні тим хто нам допомагає бо роблять вони це без будь яких міжнародних зобов'язань з їх боку. Тож не треба переоцінювати наявність ядерної зброї в КНДР котра на стільки мала, що й не встигне нею скористуватись якщо не зробить це першою!!!
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30.11.2023 11:21 Ответить
Північна Корея має назавжди зникнути як суб'єкт у політиці, а Кім як особистість. Стати білою плямою на політичній карті світу, а розмови щодо злочінів Кіма вести лише із Китаєм та Росією. Спілкування із маріонетками, злочинцями - це себе не поважати.
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30.11.2023 10:58 Ответить
Поки у Китаї авторитарний, практично диктаторський режим і там не з'явився реформатор типу свого Горбачова злиття Кореї у єдину країну, знесення лінії розподілу неможливе, а воювати за це Захід ніколи не буде як і Південна Корея. Тож не варто про подібне й мріяти!
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30.11.2023 11:10 Ответить
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30.11.2023 11:05 Ответить
Кім навіть не зрозуміла що її слова "ніколи не сидітиме віч-на-віч" кажуть про ВІДСУТНІСТЬ незалежності КНДР котрій обов'язково потрібна присутність за столом представників країни котра дійсно керує Північною Кореєю - Китаю! Тож таким чином розписалися у залежності своєї країни від інших а зовсім не у самостійності!
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30.11.2023 11:07 Ответить
Дивовижно як купки злочинців тримають у рабах ціли народи (Північна Корея, Китай, РФ, Венесуела та іньші).
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30.11.2023 11:08 Ответить
Це свідчить про те що прагнення свободи не є чимось природним, що може розквітнути саме без відповідних політичних сил, відповідного виховання, наявності зростаючих за масштабами акцій протесту в котрих є лідери! Згадайте з чого починається історія людства - з рабства, котре дійсно є природним для суспільства в котрого на меті лише виживання якоїсь групи осіб, а не добробут та права КОЖНОГО!
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30.11.2023 11:27 Ответить
Північна Корея ніколи не сидітиме віч-на-віч
---
Тому що вже давно сидить на пляшці.
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30.11.2023 11:36 Ответить
прямий переклад з корейської виглядає як
"Так, ми уйобки, і цим пишаємось".

До речі, будь-яка політичні заяви рашистської федерації також так перекладаються
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30.11.2023 12:16 Ответить
Я так розумію що до цієї шавки та її кодла черга ще не дійшла.
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30.11.2023 12:40 Ответить
 
 