КНДР о переговорах с США: "Северная Корея никогда не будет сидеть лицом к лицу"

Северная Корея исключила возможность диалога с Соединенными Штатами на фоне новой напряженности из-за запуска Пхеньяном разведывательного спутника.

Об этом сказала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и высокопоставленная чиновница Центрального комитета правящей в КНДР Трудовой партии Ким Йо Чжон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA.

"Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки дня переговоров, поэтому КНДР никогда не будет сидеть лицом к лицу с Соединенными Штатами с этой целью", - подчеркнула Ким.

Так она прокомментировала заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд на последней сессии Совета Безопасности ООН по обсуждению запуска КНДР спутника-шпиона о том, что Вашингтон продолжает призывать Пхеньян к диалогу без предварительных условий и что Северная Корея может сама выбрать время и тему переговоров.

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Ким обвинила США и их союзников в провокационной военной деятельности вблизи Северной Кореи и нарушении мира и стабильности на Корейском полуострове, заявив, что ее страна продолжит усиливать свои военные возможности.

"КНДР будет продолжать прилагать усилия для развития всего, что принадлежит ее суверенным правам, и будет продолжать пользоваться суверенными правами, которыми пользуются все государства-члены ООН", - подчеркнула она.