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В НАТО считают, что Украина вряд ли сможет вытеснить все российские войска до конца 2024 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна,зсу

В НАТО допускают, что Украина, вероятно, не сможет выгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года. В то же время, уверяют, что финансовая и военная поддержка Киева западными союзниками не уменьшится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По словам одного из чиновников НАТО, говорившего на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет выгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействием более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось", поднимая вопрос о том, сможет ли Запад выдержать эту тенденцию (помощи - Ред. ) в течение следующих месяцев.

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Топ комментарии
+9
У НАТО давали неділю-дві на захват Київа. Вони великі стратеги.
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30.11.2023 11:01
+9
З тим озброєнням , що надають , та з заборонами використання треба думати , як втримати неокуповані території , а не звільнити окуповані .
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30.11.2023 11:12
+4
То підкиньте зброї.
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30.11.2023 11:09
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У НАТО давали неділю-дві на захват Київа. Вони великі стратеги.
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30.11.2023 11:01 Ответить
Шо там тая НАТа, он у нас свій крррутий прогнозьор-наступака на Банковій сидить, щовечора по тєлєку прогнозюрює, аж захрип, бідака, від цієї непосильної праці... прогнози видавати, а бачили б ви його руки... ці натруджені мозолисті руки від сотень тон особисто покладеного у три шари асфальту🤔🧐😁
ВІН працює... хоча... чимось знайомим повіяло, нічого не нагадує 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.11.2023 11:15 Ответить
вони друг друга доповнюють навзаєм, ната й зеленусічка.Портрет ********* божевільного світу, який відпускає тупі шутки коли на Землю летить кілометровий астероід.
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30.11.2023 11:20 Ответить
Не треба даремно наїжджати на пана Президента . Асфальт для танків - то в минулому . Зараз він виправився і пропонує дуже правильні речі - заливати все бетоном по морозу ( чим більше мороз , тим міцніше бетон ) , і довбати мерзлу землю , закладати міни .
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30.11.2023 11:24 Ответить
все правильно, зе!поц на юрист вчився. значить знає толк.
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30.11.2023 11:30 Ответить
бункера під землею, там морозу нема. Сідай, два.
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30.11.2023 17:32 Ответить
Ну тут вони трохи вже навчені. Те, що в 2024 викинемо кацапів прям з усієї України - на це ніхто і не розраховував. Найоптимістичніші прогнози на 2024, що лунали, це Мелітополь-Бердянськ-Крим, а реалістичні Мелітополь-Бердянськ.
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30.11.2023 11:39 Ответить
До кінця 2034 року.
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30.11.2023 11:06 Ответить
***... Але в НАТі і здогадливі чуваки сидять, хто ж це в них такий крррррутий аналітик-прогнозист, не інакше реінкарнацію баби Ванги в одній із суперпупернадсекретних лабораторії ФБР провели, певне Малдер і Скаллі не дрімали, як же тут без них 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.11.2023 11:08 Ответить
То підкиньте зброї.
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30.11.2023 11:09 Ответить
значит будет жест доброй воли
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30.11.2023 11:09 Ответить
все можно !!! но нужны шахеды/бобры/FPV и ракеты типа Вильха и Гром . FPV дрон - хороший, стоит 1-1.5к это один выстрел из пушки ! но один дрон это одна цель а снарядов нужно намного больше. 2-3к операторв FPV дронов это до 10к хороших мокшей в сутки. 4к бобров можно вывести из строя все нефтебазы и аэродромы в райне боевых действий, а если еще уничтожить жд. узловые станции то всЬо.
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30.11.2023 11:10 Ответить
Дайте необхідну зброю і виженем.
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30.11.2023 11:11 Ответить
З тим озброєнням , що надають , та з заборонами використання треба думати , як втримати неокуповані території , а не звільнити окуповані .
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30.11.2023 11:12 Ответить
У НАТО припускають, що Україна, ймовірно, не зможе вигнати всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року. Водночас запевняють, що фінансова та військова підтримка Києва від західних союзників не зменшиться. Джерело: https://censor.net/ua/n3458691


Нострадамуси мля ..
Якщо така фінансова та військова підтримка Києва від західних союзників не зменшиться , то кацапи ймовірно - не зможуть дійти до східних кордонів НАТО .
А про те шо ви мелете (вигнати всі російські війська зі своєї території )- нема навіть і балачки .
Снарядів хоч наробіть ,, хоча б половину , з тих що обіцяли .
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30.11.2023 11:22 Ответить
У нато вважали що буде потужний контр наступ без авіації,але вийшло не так як вважало нато,у нато вважали що Київ паде через три дні,і теж не так вважало нато.Боже, нехай зараз буде знову все навпаки а не так як вважає нато.
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30.11.2023 11:33 Ответить
А що зміниться в 24-му? Москалі самі здадуться?
"Новина" ні про що.
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30.11.2023 13:27 Ответить
То як цей позор виробля снаряди і як допомагають озброєнням, хоть би не гавкали
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30.11.2023 13:47 Ответить
якщо тобі дають одну кулю в годину то як можна замочити 50 кацапів за цілий день?

параша зі своєю неповоротливістю швидше реагує ніж захід
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30.11.2023 19:19 Ответить
 
 