В НАТО считают, что Украина вряд ли сможет вытеснить все российские войска до конца 2024 года

В НАТО допускают, что Украина, вероятно, не сможет выгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года. В то же время, уверяют, что финансовая и военная поддержка Киева западными союзниками не уменьшится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По словам одного из чиновников НАТО, говорившего на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет выгнать все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействием более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось", поднимая вопрос о том, сможет ли Запад выдержать эту тенденцию (помощи - Ред. ) в течение следующих месяцев.

Читайте также: Обязанность НАТО - гарантировать предоставление Украине необходимого оружия, чтобы РФ не победила, - Столтенберг