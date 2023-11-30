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Новости Война в Украине
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На Запорожском направлении оккупанты усилили атаки и пытаются отбить утраченные позиции, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские захватчики из-за сложных погодных условий применяют меньше дронов-камикадзе, однако усилили атаки на Запорожском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, информирует Цензор.НЕТ.

"На Запорожском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались вернуть утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Также, украинские воины отбили 9 атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области", - отметил Штупун.

На Авдеевском направлении отражено 22 атаки, 11 атак - около Новомихайловки. Спикер Сил обороны добавил, что из-за сложных погодных условий враг применяет несколько меньше дронов-камикадзе, и делает ставку именно на управляемые авиабомбы и пехотные атаки.

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